Il gigante della cosmetica francese L’Oreal ha annunciato che cancellerà parole come “sbiancamento” dai suoi prodotti per la cura della pelle. L’azienda si allinea così ai diktat del pensiero unico con un’opera – dagli effetti grotteschi – di omologazione alla neolingua partorita dall’ideologia gender.

La società ha dichiarato che “ha deciso di rimuovere le parole bianco, sbiancante, correttezza, luce, schiarimento da tutti i suoi prodotti per la pelle”.

Scrive su Facebook il giornalista Giuseppe Pollicelli: “Non so bene cosa sia l’uniformazione delle pelle (che a costoro dovrebbe piacere, in nome dell’eguaglianza), ma a questo punto viene certamente meno la legittimità delle creme abbronzanti, che andrebbero ritirate dal mercato o quantomeno rinominate. Come? Boh. Senz’altro in qualche modo improprio e goffo, com’è inevitabile.

Del resto è tipico degli imbecilli e degli ipocriti cadere in contraddizione e rendersi ridicoli. Ammesso, certo, che il senso del ridicolo sopravviva tuttora e non vada invece incluso nella lunga lista di vittime di quella diabolica, sebbene rozza, forma di antiumanesimo che è la correttezza politica”.

Il caso Simpson: “doppiatori bianchi non doppieranno più personaggi non bianchi”

Il 26 giugno i produttori dei Simpsonhanno comunicato che non saranno più usati doppiatori bianchi per dare la voce a personaggi non bianchi. Nelle stesse ore, l’attore bianco Mike Henry, che nella serie animata I Griffin doppia il personaggio nero Cleveland Brown, ha comunicato che smetterà di farlo. Nelle ore precedenti altri attori e doppiatori avevano comunicato l’intenzione di prendere simili decisioni per altre serie animate. Uno dei personaggi neri dei Simpson – Carl Carlson, collega e amico di Homer Simpson – è stato fin qui doppiato da Hank Azaria, attore bianco e statunitense di origini europee del quale si era parlato in passato per il fatto che doppiasse il personaggio Apu Nahasapeemapetilon, che ha origini indiane.

Sempre Pollicelli chiarisce la posizione di chi si riconosce in un pensiero libero da queste forme di neototalitarismo: “Allora, io non so quanto durerà ancora questa follia globale (che prima o poi andrà scemando, ma tremo al pensiero di quali vette potrà nel frattempo avere toccato); una follia che, in quanto tale, è una contraddizione continua, perché poche cose sono razziste come il pensare che la gradazione cromatica della pelle di un essere umano debba essere il parametro in base al quale fargli usare o non usare quello strumento, la voce, che realmente non fa differenze tra etnie.

Ciò che so con certezza è che contro questa follia bisogna battersi con tutte le forze, ignorandone le abiette regole, attuando ogni forma di obiezione, contestandola sempre e comunque, all’occorrenza dando anche scandalo (“oportet ut scandala eveniant”). In nome di un nuovo e autentico umanesimo.