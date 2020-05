La caduta del Muro di Berlino fu un evento epocale, per taluni persino escatologico. Il politologo Francis Fukuyama arrivò a parlare di “fine della storia”. Per lui dalle polveri del Muro disgregato avrebbe prevalso un unico modello di sviluppo universale, la democrazia liberale, capace di gettare nell’oblio ogni sistema totalitario. Le pagine del romanzo di Federico Cenci “Berlino Est 2.0 – Appunti tra distopia e realtà” (Eclettica Edizioni, 2020, pp. 98, €12) mettono in serio dubbio la teoria di Fukuyama. La storia dell’uomo è un susseguirsi ciclico di avvenimenti, il cui percorso è incessante nel tempo: quel socialismo reale che trovò nella DDR la sua espressione forse più pervasiva nel controllo della popolazione, rivive in una forma moderna e tecnologica nella Berlino Est 2.0 descritta dall’autore.

È una realtà distopica, dove regna un pensiero unico politicamente corretto, nella quale il controllo dello Stato è rafforzata da cellulari, droni, reti internet avveniristiche, nonché dal dilagare di diffidenza reciproca e delazione: ogni vicino può essere un efficiente spia del regime, pronta a segnalare la pur minima trasgressione in nome di qualche misero riconoscimento o solo sospinta dalla paura. Ma questa sorta di novello regime socialista non è solo frutto della fervida fantasia dell’autore. Nella trama del libro rivivono in forma romanzata schegge di realtà di vita quotidiana ai tempi dell’Italia in piena emergenza sanitaria a causa dell’epidemia di Covid-19. Berlino Est 2.0 è una città che si sveglia all’improvviso, come sotto effetto di una glaciazione, passando dall’individualismo edonista di massa al più tetro dei totalitarismi. Il vietato vietare cede il passo a un carosello di proibizioni che oscilla tra il tragico e il comico. Torna alla mente l’Italia del marzo scorso, scivolata nottetempo in una dimensione di alterità sociale e politica che ha sospeso libertà costituzionali. Come nulla fosse, quegli stessi alfieri dei diritti individuali si sono trasformati in sentinelle di uno stato d’eccezione che ha decretato l’obbligo di dimora comminando severe sanzioni per chi osasse trasgredirlo. L’inopinata trasformazione sociale è stata possibile attraverso la paura.

Nell’Italia di questi mesi come nella Berlino Est 2.0 del libro. Ma se nel luogo distopico descritto da Cenci aleggia una paura irrazionale, di un nemico misterioso che obbliga il regime ad imporre uno stato di guerra perenne, nella Penisola ai tempi del coronavirus è paura concreta, della malattia. Come scrive Alessandro Sansoni nella sua introduzione a proposito dell’Italia in lockdown, «la “medicalizzazione dell’esistenza” ha assunto forme totalizzanti e totalitarie per cui ogni altra esigenza della vita – economica, affettiva, culturale, spirituale, sociale – è stata accantonata senza che alcun dubbio sulle misure che si andavano assumendo per contenere il contagio potesse essere ammesso in un confronto aperto». E cos’è se non un anticamera di un regime l’assenza di confronto, la soppressione della libertà d’opinione mediante il metodo denigratorio di ricorrere all’accusa di fake-news? Ecco allora che la distopia di Berlino Est 2.0 trova un’ispirazione non solo nella fantasia dell’autore, ma anche nell’Italia governata a colpi di Dpcm e terrorizzata dall’incessante bollettino sulle vittime del morbo. Gli eventi di oggi ci insegnano che il 9 novembre 1989 non ha sancito alcuna “fine della storia”. E ci invitano a restare sempre vigili dinanzi a corsi e ricorsi.