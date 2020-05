Il calcio non riparte. Almeno finché non avranno tutti trovato l’accordo su chi dovrà prendersi le responsabilità che né la politica né l’imprenditoria calcistica hanno il coraggio di assumersi. Dice che già ci hanno provato coi medici sociali che però, zitti zitti, li hanno già spediti a quel ritiro.

Il calcio non riparte, dunque. E non sappiamo che fare. Dunque, quale momento migliore per scherzare un po’, per decretare le nostre personalissime sentenze, ravvivare le emozioni, belle o brutte che siano, perché non giocare a fare gli allenatori di una squadra impossibile?

Lo fanno tutti, facciamolo anche noi e chissenefrega. Potremo pur darci alla leggerezza, una volta tanto, anche noi, no?

Ecco, cari lettori appassionati alla pelota: chi è stato più grande, Maradona o Pelé?

Li ho scritti in ordine alfabetico, non di preferenza: non intendo influenzare, per quale che varrebbe, il giudizio. Maradona o Pelé, il vero dilemma del novecento calcistico. È stato più forte el Pibe, D10s oppure la Perla Nera, ‘O Rey?

Viva Mexico: meglio la cavalcata trionfale del Barrilete Cosmico contro l’Inghilterra dell’86 oppure il clamoroso colpo di testa del ’70 che trafisse l’Italia della staffetta Mazzola-Rivera? Meglio gli scudetti del Napoli oppure i mille gol tutti col Santos (più qualche spicciolone coi Cosmos)? Buenos Aires o Sao Paulo do Brasil? Tango o samba? Meglio il “male” maradoniano oppure il “bene” carioca? Preferite chi ha odiato la Fifa oppure chi ne ha fatto parte?

Facciamo così, eliminiamo tutte le altre variabili (ci sarà tempo e modo di parlare di Best, Baggio, Crujiff e via scalciando): se vi va di partecipare, pensate di avere a disposizione una sola maglia numero dieci e di poterla dare soltanto a uno di loro. Chi mandate in campo?

Prima di scegliere, però, guardate qui:

E poi qui: