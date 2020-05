La lettera. Liberare gli agricoltori dal fisco esoso e dalla burocrazia

Pubblicato il 2 Maggio 2020 da Tommaso Bisi Griffini*

Sorgi agricoltore dalle cascine profanate

Marcia agricoltore sulla strada della libertà!

É ora di disattivare i sabotatori che colpiscono alle spalle gli uomini e le donne di buona volontà come noi, usando registri, quaderni, fatture elettroniche e domande cretine di vario genere, tipo : dimmi la matricola della madre del tuo vitello ( del nome del padre non sono pratici perché sono tutti figli di puttana e di padre incerto).

Disattivare vuol dire disattivare e non c’è nessuna trattativa possibile : vanno cancellati insieme ai loro mandanti che stanno a Roma a prendere ordini da Bruxelles.

Per risorgere dal baratro dove ci hanno fatto cadere questi traditori, servi delle banche e delle multinazionali e tornare ad essere liberi e padroni a casa nostra e nella nostra Patria.

Bisogna imporre:

1)abolizione unilaterale di tutte le cretinate che abbiamo avvallato negli ultimi 30 anni

2)imporre i dazi di civiltà su tutte le importazioni ( possono fruttare facilmente allo stato almeno 42 miliardi di euro all’anno).

3)libera apertura di aziende artigianali e commerciali senza sottostare alle solite regole vessatorie e a prescindere da partita IVA, fatture elettroniche, carte di credito. (lo stesso sistema vale per tutti i settori industriali e commerciali).

4)smantellamento dei monopoli dell’industria di trasformazione e della grande distribuzione organizzata, che sono tutti collusi con gli strozzini di Bruxelles.

5)Il tele-lavoro non serve a niente: non mungi le vacche, non costruisci le case e tanto meno i carri armati. Il lavoro nero e l’evasione fiscale producono reddito vero e non vanno disturbati.

*Agricoltore italiano

