Lettera. La memoria dei patrioti, Paolo Rossi e la tradizione dalla Rsi al Msi-Giovane Italia

Pubblicato il 4 Maggio 2020 da Giovanni Fonghini Categorie : Politica

“…Paolo Rossi era un ragazzo come noi” quante volte ho canticchiato queste parole.

Moltissime, infatti tra quelle di Antonello Venditti la canzone Giulio Cesare è tra le mie preferite.

Confesso però che fino a qualche anno fa, e non sono il solo l’ho scoperto di recente su facebook, pensavo che il Paolo Rossi fosse il noto calciatore. Un pochino mi avevano fuorviato le parole “era l’anno dei mondiali quelli dell’86”.

In seguito sono venuto a conoscenza che non era quel Paolo Rossi, bensì un giovane studente di idee socialiste, simpatizzante della lista elettorale universitaria dell’Ugi.

Paolo Rossi morirà il 26 aprile del 1966 a Roma all’università La Sapienza sulla scalinata d’ingresso della facoltà di lettere in seguito ad alcuni scontri con i giovani di destra, Scontri che erano stati innescati dalle proteste degli universitari di Primula Goliardica, che contestavano una prassi elettorale nello spoglio delle schede nelle elezioni dell’Unuri, l’organismo rappresentativo degli studenti.

Primula Goliardica faceva capo al movimento del repubblicano Randolfo Pacciardi, che si batteva per l’istituzione della repubblica presidenziale nel nostro ordinamento costituzionale.

Diverse fonti narrano la vicenda della morte di Paolo Rossi: Nicola Rao in “La Fiamma e la celtica”, Adalberto Baldoni in “Storia della destra, Dal postfascismo al Popolo della Libertà”, Ugo Maria Tassinari in “Fascisteria”. Lo stesso Ugo Maria Tassinari ci è tornato pure di recente (si veda il suo post dal sito Ugomariatassinari.it dal titolo “26 aprile 1966: l’omicidio di Paolo Rossi e l’insorgenza antifascista”).

Mi ha molto commosso rileggere la vicenda del povero Paolo Rossi, avendo pure io anni dopo (avevo 7 anni nel 1966) condiviso la sua passione per la politica, lui socialista, io nel MSI e prima nelle sue organizzazioni giovanili, la Giovane Italia e il Fronte della Gioventù.

La canzone Giulio Cesare cita anche la Giovane Italia. Nel settembre 1971 la Giovane Italia insieme al Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori confluirono nella nuova organizzazione, Fronte della Gioventù.

Nonostante la mia giovanissima età ho fatto in tempo ad essere iscritto alla Giovane Italia.

Nel settembre del 1970 mio padre, prima che iniziassi ad ottobre le scuole medie, mi portò nella sede della federazione provinciale viterbese del partito – lì si trovavano anche le organizzazioni giovanili . per iscrivermi alla Giovane Italia. Un gesto che ancora ricordo con grande partecipazione. Mio padre purtroppo morirà pochi mesi dopo.

Nella mia testa, o nel mio cuore non so bene , ho sempre pensato che in qualche modo volesse passarmi il “testimone”. Il testimone del soldato della RSI, del militante del MSI al figlio, nelle fila della Giovane Italia.

Un solo grande rammarico. Quella tessera che conservavo gelosamente come una reliquia un giorno mia madre a mia insaputa la fece sparire.

Erano iniziati gli anni di piombo, la tessera per lei costituiva motivo di pericolo. A Viterbo non ci furono molti episodi di violenza, ma dalla stampa, dai media e soprattutto dalla vicina Roma arrivavano forti gli echi del sangue sparso di tanti giovani e meno giovani per le loro idee.

@barbadilloit

Di Giovanni Fonghini