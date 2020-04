Tarantelle. Quarantena, che pena: alla fine aveva ragione la Svezia?

Fermi tutti. Prima che la cosa venga superata e schiacciata nel rullo delle notizie salvifiche ora, bufale domani, dopodomani chissà, occorre l’obbligo di segnalare che l’ineffabile Organizzazione mondiale della Sanità ha trovato il modello ideale per la lotta al coronavirus.

E con buona pace del premier, che è alle prese con le continue richieste dei suoi omologhi internazionali a caccia di copie del decreto Aprile che intanto è divenuto Maggio e chissà come andrà a finire, le teste d’uovo internazionali hanno deciso che lo Stato che ha meglio affrontato l’epidemia è…rullo di tamburi…la Svezia!

Hai voglia a sigillare la gente in casa, a blindare le porte dei negozi a cincischiare sul pallone (che poi, come sta ampiamente dimostrando quest’emergenza è l’unica cosa che davvero conta in un Paese disgraziato come il nostro): dovevate uscire, magari – come consigliò esasperato il grande Troisi al mitologico Robertino recluso in casa dalla madre bizzoca – andare a rubare e toccare le femmine.

L’unica nazione che non ha chiuso manco una finestra per contrastare il virus è la guida infallibile. La Svezia vituperatissima, che ha messo in pratica quello che è costato al brutto-sporco-cattivissimo Boris Johnson le battutine acide sul karma quando il contagio è toccato a lui.

Tutto ciò, dice, perché gli amici svedesi hanno quasi raggiunto il traguardo dell’immunità di gregge, altra espressione alta e sconosciuta che è diventata tema comune, volgare in senso del volgo di Twitter. Che tutto sa e tutto riconosce in sé, dall’alto della sua umile prepotenza.

Noialtri, sepolti in casa tra la noia e la frustrazione, ormai intristiti al punto che nemmeno più il cabaret di De Luca né la smielata autorità di Conte più sollevarci, non la vedremo manco con il binocolo e dovremo aspettare il vaccino, se e quando arriverà, per poter tornare dal barbiere. Sempre che, nel frattempo, non abbia deciso di mandare tutti a quel paese e farsi mediano di spinta per avere effettuati, almeno, tre-quattro tamponi.

La verità è che, come era ovvio e forse anche “giusto” data la portata del fenomeno e i rischi, nessuno c’ha capito veramente nulla. Era umano e il problema è stato affrontare un avvenimento epocale con la supponenza di chi presume di non avere mai torto, di essere infallibile. Nemmeno la scienza, anzi no, che questa non c’entra: neanche il culto laicissimo e superstizioso dello scientismo c’ha capito nulla e, come s’è visto, ha subito scismi che manco la Chiesa ai tempi di Alessandria d’Egitto e Costantinopoli.

Vedere luminari menarsi mazzate che manco Agostino e Donato nel passato remoto o Zequila e Pappalardo ai tempi belli non ci ha divertito, ma incupito ancora di più. E ora, dopo aver subito la più devastante emergenza dalla seconda guerra mondiale che ha mietuto morti, reciso reputazioni, stroncato interi settori economici, noi italiani siamo pure presi a pernacchie: non dovevate fermarvi. Cornuti e mazziati.

Di Alemao