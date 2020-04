Giornale di Bordo. L’insostenibile prigionia per gli anziani con il lockdown

L’asticella della vecchiaia e il confino di geriatria

Il confino in casa o, come va di moda dire oggi, il lockdown comporta un beneficio accessorio: la possibilità di leggere in pace libri lasciati a lungo nel cassetto. Ogni giorno, dopo pranzo, specie se il bel tempo mi permette di stendermi al sole nel soggiorno, mi concedo tre o quattro ore di lettura, un lusso senz’altro superiore al possesso di uno yacht o di una Ferrari e per ora esentasse.

Ho colto l’occasione per riprendere in mano l’autobiografia di Georges Simenon, che avevo interrotto da tempo. Il libro è prolisso, autoapologetico, a tratti più patetico che commovente. Leggendolo mi è tornato spesso alla memoria un vecchio aforisma di Karl Kraus, secondo cui il giornalista deve scrivere in fretta, perché quando ha tempo scrive male (e il padre di Maigret aveva conservato l’impronta della sua prima esperienza di cronista).

Eppure di queste pagine mi è rimasta impressa almeno una confessione. Simenon aveva pubblicato tanti Maigret che quando ne riprendeva in mano qualcuno non si ricordava nemmeno quando l’aveva scritto. Per stabilirlo allora si era inventato un criterio infallibile: a quale età affibbiava la qualifica di “vecchio” a uno dei suoi personaggi. Nei suoi primi romanzi “vieux” poteva essere anche un quarantenne; col passare degli anni l’asticella si alzava.

Qualcosa di simile potrei dire per me: figlio unico di genitori quarantenni, sono sempre stato il più giovane nella rete di amicizie familiari e ancora oggi mi sorprendo (e Rita a volte mi critica) a cedere il passo a persone che hanno meno anni di me. Mi sono accorto di essere invecchiato quando ho scoperto che le persone “importanti” – sindaco, rettore dell’università, generali – erano più giovani di me.

C’è però un altro modo, meno onesto, di alzare o abbassare l’asticella della vecchiaia. L’hanno adottato politici, sociologi e anche medici: la medicina, si sa, è troppo spesso ancella della sociologia. Quando è servito per contenere il deficit previdenziale, hanno alzato l’età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni; ora però propongono il non reinserimento nell’attività lavorativa degli ultrasessantenni – e questo in tempi di contagio ha una sua logica – e per gli over 70 addirittura il confino in casa, “fino a che non sarà trovato il vaccino”, quindi a tempo indeterminato.

Mi metto nei panni di un settantenne che ha dovuto logorarsi in un lavoro usurante fino a tre anni fa. Ora potrebbe finalmente godersi la libertà raggiunta e invece rischia di vedersi posto agli arresti domiciliari, sorvegliato magari da qualche orwelliana app sul cellulare. Non so quanto potrebbe essergli di conforto sapere che in altre nazioni le cose vanno peggio. Per esempio in Olanda è stata proposta un’assistenza sanitaria “a due velocità”, volta a contenere il “trattamento eccessivo” dei pazienti anziani.

Nell’uno come nell’altro caso, però, si prova la sensazione che l’uomo, nella società moderna, una volta uscito dal circuito della produzione e del consumo venga considerato un debito. Il concetto di pensione come salario differito e coronamento di una vita di lavoro è sempre meno accetto dai sociologi, un po’ come nei medici è venuto meno il concetto di convalescenza, con annesso periodo di riposo per recuperare le forze.

L’Italia si fa un vanto di avere abolito la pena capitale e, di fatto, l’ergastolo. I vecchi non sono efferati criminali, ma rischiano di venire sottoposti a un confino di geriatria che rasenta la morte civile, e non solo. Non si muore solo di contagio: si muore anche per l’isolamento, per l’assenza di attività fisica, per l’interruzione dei rapporti con la natura e dei contatti, anche fisici, con le persone care. Se certi assurdi proponimenti dovessero avere seguito non mi stupirei, mi spiace dirlo, di un’ondata di suicidi fra gli anziani.

