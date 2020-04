Irregolari/1 (di F.Cardini). La guerra di Giulietto Chiesa? Per la dignità dell’uomo al tempo del globalismo

Pubblicato il 27 Aprile 2020 da Franco Cardini Categorie : Cultura Politica

Quel che mi torna in mente, ora che se n’è appena andato, è un verso di un inno politico cubano in onore di Ho-Chi-Minh:

“Porqué la dignidad del hombre es

más alta que el pan,

más alta que la gloria,

más alta que la propia sobrevivencia”.

Ho conosciuto Giulietto Chiesa in una città ch’era la “sua”, molto di più della natìa e pur amata Acqui; e che, senza essere propriamente la mia, è una delle più care delle mie numerose “seconde città”. L’ho conosciuto a Genova, dove c’incontrammo quasi vent’anni fa presso un caro comune amico, don Andrea Gallo. Venivamo da lontano, Giulietto ed io: e don Gallo veniva da più lontano ancora rispetto ad entrambi. O, quanto meno, è quel che pensavano molti dei nostri rispettivi amici e sodali: Giulietto sapeva alquanto di zolfo secondo i miei, io altrettanto secondo i suoi, entrambi per un motivo o per altro stando al parere di quelli di don Andrea.

Giorgio La Pira diceva che non è importante da dove gli uomini vanno, bensì verso dove vanno. E noi sentimmo immediatamente che quel che ci divideva, o sembrava dividerci, era solo un’evanescente cortina di parole.

Misteriosa cosa, la parola. Ve ne sono alcune che liberano, che sono alte come montagne e profonde come abissi; altre né alte né profonde, ma pesanti come pietre; altre libere e leggere, che sanno solo d’armonia e di profumo; altre vane e inutili, che non significano nulla. Appartenevano a questa quarta, spregevole categoria, le parole che dividevano Giulietto da me.

Convenimmo, con don Andrea, che la storia non era più troppo disposta ad accordare tempo illimitato alla società alla quale appartenevamo: a quest’Occidente che da mezzo millennio ha affascinato e soggiogato il resto del mondo proclamando e promettendo pace, libertà, felicità; e distribuendo dolore, schiavitù, oppressione, sfruttamento. Quest’Occidente che donava a piene mani tesori inestimabili come il suo Dio, il suo concetto di potere e di sapere, i suoi costumi, le sue istituzioni: e che in cambio chiedeva solo povere e piccole quisquilie, inutili inezie come tutte le materie prime e tutta la forza lavoro dei popoli conquistati, ai quali si ripeteva la promessa dell’Antico Serpente, eritis sicut dei; e gli dei, appunto, erano i bianchi signori provenienti dall’Europa.

Quel ch’era cominciato ad accadere in Iran e in Afghanistan verso la fine degli anni Settanta e con maggior forza dalla prima Guerra del Golfo, l’emergere del fondamentalismo musulmano che sembrava aprire la lunga lista dei crediti che i popoli cominciavano a esigere, stava aprendo gli occhi a molti di noi: a molti i quali si erano illusi che la Modernità avesse quanto meno poste le basi di una maggior futura equità e giustizia tra i popoli, mentre al contrario la sua “esportazione della democrazia” – un’espressione tanto ipocrita quanto idiota – celava la volontà d’un progressivo futuro ulteriore distanziarsi sociale tra il sempre minor numero di persone e di lobbies detentrici del potere e la crescente, immensa moltitudine dei poveri e degli sfruttati. Concentrazione della ricchezza e del potere in un senato mondiale di semidei, quello dei signori che oggi dominano le annuali assise di Davos. La fase ultima della globalizzazione, l’“uscita dalla storia” maldestramente intravista alla fine del XX secolo da Francis Fukuyama, era quella che già si prospettava come la definitiva, irreversibile conclusione della fase avviata nel XVI secolo dalle vele e dai cannoni d’Europa dominanti gli oceani e dai suoi filosofi che promettevano libertà e giustizia universali.

Era giunta l’ora nella quale gli uomini di buona volontà avrebbero dovuto lottare uniti per conseguire il disincanto del genere umano nei confronti dell’inganno di chi da secoli prometteva futuri paradisi in terra e progettava il generale asservimento alla volontà e agli interessi di pochi. Ma dall’Africa all’America latina alle folle subalterne del mondo musulmano qualcosa si era ormai mosso: e ormai si cominciava lentamente, confusamente a scorgere. Dovevamo vegliare alla sua crescita, curare la sua maturazione. Schiacciare la testa di questo mostro che proferiva seducenti promesse e che si nutriva di tutto l’oro di tutto il sangue e di tutte le sofferenze del mondo.

L’unica guerra che valga la pena di esser combattuta al mondo è quella per la dignità di tutti, che sarà conseguita quanto il genere umano si sarà convinto che l’equa ridistribuzione delle ricchezze del pianeta è la sola strada percorribile per evitare la distruzione. In questa guerra Giulietto resta ancora, qui con noi, presente.

@barbadilloit

Di Franco Cardini