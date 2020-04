Cultura. “Le correzioni” di Frazen come elogio della famiglia

Ben più di un secolo fa Pirandello scriveva della trappola delle convenzioni sociali e familiari e la conseguente incomunicabilità umana, in un mondo in crisi. Da allora non sembra esser cambiato granché! Adesso, ci ritroviamo in quella società che Bauman ha definito liquida e che risulta essere caratterizzata da disgregazione, incertezza, angoscia. Specchio di questa società così franta è la famiglia Lambert, protagonista de “Le correzioni” di Jonathan Franzen.

“Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di terribile stava per accadere, lo si sentiva nell’aria. Il sole era basso nel cielo, una stella minore, un astro morente.” (p. 3)

È l’incipit del libro. È l’autunno dell’Occidente. La crisi dellafamiglia e del proliferare dell’anedonia sono i temi portanti del ‘900 in campo letterario. Quella di Franzen è la storia di una famiglia del Midwest: Alfred, malato di Parkinson, il self-made man del sogno americano ormai in pensione, il pater familias; Enid, madre e moglie devota, ma sostanzialmente infelice e scontenta, ossessionata dalle correzioni da apportare alla sua famiglia; Chip, Denise e Gary, i

“Tutte le correzioni di Enid erano state inutili. Era testardo (Alfred n.d.r.) come il giorno in cui l’aveva incontrato. E tuttavia quando morì, dopo averlo baciato sulla fronte ed essere uscita con Denise e Gary nella tiepida notte di primavera, Enid sentì che niente poteva più uccidere la sua speranza, niente. Aveva settantacinque anni e intendeva cambiare alcune cose nella sua vita” (p. 599)

Perché leggere “Le correzion”i di Jonathan Franzen adesso, a distanza di quasi vent’anni dalla sua pubblicazione? Perché la famiglia, nonostante l’attuale delicatissimo e complicato momento storico che stiamo vivendo, in un mondo sempre più fragile e dilaniato, rimane la cellula portante della società. E proprio per questo è ancora continuo oggetto di osservazione da parte dei letterati, e allo stesso tempo diviene anche punto privilegiato di osservazione del mondo stesso.

*Le correzioni di Jonathan Franzen (pp. 608, euro 15, Einaudi)

