Irregolari/2. Giulietto Chiesa, intellettuale e politico per un marxismo non conformista

Pubblicato il 27 Aprile 2020 da Stefano Sacchetti Categorie : Politica

Aleggiava su di lui lo spirito del complotto. Dovunque. Troppo scomodo per essere creduto, troppo eretico per cercare un seguito di proseliti. Giulietto Chiesa ha lasciato questa terra il 26 aprile, improvvisamente, come improvvise del resto erano le reazioni suscitate dalle sue pubblicazioni. L’etichetta di complottista l’ha indossata a tratti con fierezza attribuendole il peso che essa può avere se usata per silenziare chi non la pensa secondo i canoni delle opinioni dominanti. Giornalista, saggista, attivista politico con una carriera anche da funzionario del Pci.

Lontano da ogni dietrologia, il perno centrale della sua produzione si basava su uno sguardo lucido orientato al retroscena per smontare la narrazione consueta. Attivista anche poliedrico in più forme e su più fronti. Ha raccontato l’evoluzione sociopolitica della Russia vista dall’interno, a partire dagli anni della glasnost’ privi però della mitologia neoliberista. Poi l’11 settembre, la finanza, il neoliberismo e le sue falle, la globalizzazione come nuovo meccanismo utilizzato dal capitale con il fine di perpetrare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Considerava la diffusione, essenziale, di una filosofia politica non sganciata dal contesto in cui la sfera sociale si sviluppa, senza cedere alla tentazione dell’anacronismo, tenendo alto il faro del realismo, non solo politico ma realismo di vita, come luce per scandagliare gli intrecci di qualsivoglia struttura di potere. Contro ogni schema, contro gli steccati, oltre il bipolarismo destra-sinistra, per il popolo.

Ad Antimafia Duemila, in merito ai recenti fatti discendenti dalla Pandemia, aveva recentemente dichiarato: “Non si tornerà alla normalità perché è la normalità ad averci portato in questo disastro, Coronavirus o meno, eravamo già sull’orlo della crisi mondiale e lo siamo ancora”. (…) “Siamo tutti nati in un sistema incontenibile che speriamo non crolli fino a trasformarsi in una guerra. Ma dobbiamo adeguarci a un altro modo di vivere”.

Cultore di un’alternativa, sempre, non conformista.

@barbadilloit

Di Stefano Sacchetti