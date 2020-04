One Response to Il post (di A.DiConsoli). L’imbarbarimento social tra gli scrittori? Già 1959 contro Quasimodo

Il post (di A.DiConsoli). L’imbarbarimento social tra gli scrittori? Già 1959 contro Quasimodo

Pubblicato il 17 Aprile 2020 da Andrea Di Consoli

Sento dire spesso che i social network hanno imbarbarito la società letteraria. Ricordo a me stesso, tra le migliaia di episodi che potrei citare, che quando nel 1959 Salvatore Quasimodo vinse il premio Nobel per la letteratura Emilio Cecchi vergò sul “Corriere della sera” un elzeviro che iniziava con questa frase: “A caval donato non si guarda in bocca”, Giuseppe Ungaretti scrisse in una lettera che Quasimodo era un “perroquet” (un pappagallo) e un imbroglione, mentre Eugenio Montale disse che “c’è modo e quasi-modo di fare poesia”. Di fatto i mostri sacri dell’ermetismo si erano “bannati” a vicenda.

