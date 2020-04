3 Responses to Giornale di Bordo. Il Papa e Casarini: dalla teologia della liberazione a quella del gommone

Giornale di Bordo. Il Papa e Casarini: dalla teologia della liberazione a quella del gommone

Fenomenologia della mascherina

La Regione Toscana ha deciso come molte altre che d’ora in poi appena usciti di casa dovremo indossare la mascherina. L’Organizzazione mondiale della sanità non era dello stesso avviso e ne raccomandava l’uso solo agli operatori sanitari, alle persone infette e a coloro che se ne prendono cura; ma uno dei frutti del federalismo è che non esistono più normative universalmente valide, per cui ormai si corre il rischio di una sanzione anche solo a camminare senza mascherina in una strada deserta. È onesto aggiungere che in questo caso la politica c’entra fino a un certo punto: l’esigenza della prevenzione ha messo temporaneamente d’accordo governatori di destra e di sinistra.

In realtà, la mascherina non protegge chi l’indossa, ma coloro con cui viene a contatto. In questo è uno strumento di prevenzione “altruista”: evitando di contagiare inconsapevolmente gli altri (potremmo essere tutti portatori sani del virus), preveniamo il rischio di esserne a nostra volta contagiati per il dilagare della pandemia. Non è da escludere che sull’obbligo d’indossarla sempre e comunque giochi una preoccupazione di carattere pedagogico. Incrociare persone che la portano ci aiuta a ricordare che il Coronavirus è sempre in agguato, che stiamo vivendo un’emergenza e non dobbiamo abbassare la guardia. La mascherina diventa insomma il nostro “memento mori”.

Le reazioni di fronte all’obbligo di coprirsi naso e gola (ma, in realtà, anche gli occhi potrebbero essere veicolo di contagio) sono diverse e si potrebbe stilare un’amena casistica. Ci sono i soliti primi della classe, che indossano mascherine chirurgiche anche per portare la nettezza nel cassonetto di fronte a casa e guardano con sospetto frammisto a disprezzo chi non le porta, anche se l’incrocia dall’altra parte di una strada deserta. Ci sono le quarantenni tecnologicamente perfette e un po’ arcigne, che le indossano come se le avessero portate per tutta la vita, e mi fanno sentire in difetto perché guardandole loro mi accorgo di aver fissato male la mia. Non escludo che le tengano a casa anche quando fanno l’amore col marito, a costo di rinunciare ai baci alla francese. Ma c’è anche, specie fra le ragazze più giovani, chi le indossa con una sorta di civetteria femminile, e ti guarda, con gli occhi bistrati e lucenti sopra la maschera, con la stessa malizia da mille e una notte con cui una donna musulmana sbircia gli uomini dal burka, come in un romanzo di Loti, o di Houellebecq.

Infine c’è chi, come me, le porta solo quando è strettamente necessario, con lo stesso stato d’animo di un cane cui per un viaggio in ferrovia è stata imposta la museruola da un capotreno zelante. Anche perché le mascherine che sono riuscito a procurarmi dopo molti sforzi in un supermercato somigliano molto a un bavaglio, il bavaglio che non vorrei ci fosse imposto col pretesto dell’emergenza.

Dalla teologia della liberazione alla teologia del gommone

In Italia le spiagge sono sbarrate, per evitare assembramenti di vacanzieri. A quanto pare, però, non per tutti. Per chi viene da terra, sì. Ma non per chi viene dal mare. L’arenile chiuso agli ombrelloni è aperto ai gommoni. Con la primavera è ricominciata la stagione degli sbarchi di clandestini, nonostante i divieti del Viminale. Così la nostra sanità, già in difficoltà nel sopperire all’emergenza Coronavirus, dovrà farsi carico dei nuovi arrivati, molti dei quali non sono rifugiati politici, ma semplici migranti economici. Noi italiani non possiamo recarci nelle seconde case, ma dovremo preoccuparci di fornire un ricovero ai nuovi arrivati. È un rovesciamento non solo dello Stato di diritto, ma del senso comune, che non potrà non ridare fiato a un centrodestra incapace in difficoltà nel fornire una risposta culturale alla crisi in atto.

Nel frattempo scopro che papa Francesco si è complimentato con Luca Casarini, già storico leader dei centri sociali e dei no global, ora a capo della Ong Mediterranea Saving Humans, dedita al salvataggio e al trasferimento di migranti nei nostri porti. Dalla teologia della liberazione alla teologia del gommone.

Ma il mondo non è una fattoria modello

Queste settimane di segregazione fra le mura domestiche sono state accompagnate da un clima imprevedibilmente mite. Se di prima mattina, quando accompagno fuori di casa il mio bassotto, l’aria ancora frizzante e una senile prudenza mi consigliavano di coprirmi, i meriggi e soprattutto i pomeriggi sono stati intiepiditi da un sole quasi estivo. Spalancata la porta finestra della sala, avevo preso l’abitudine di distendermi in poltrona, a torso nudo, per lasciarmi abbronzare da una luce limpida e intensa, alternando il riposo alla lettura. Quella clemenza della natura, mentre infuriava la pandemia, mi aveva in un primo tempo lasciato perplesso; mi era parsa quasi irriguardosa per le sofferenze dell’umanità, e l’avevo anche scritto. Ma poi mi ero adagiato volentieri in quella dolce abitudine consolatoria, che coincideva col torpore quasi sensuale della digestione.

Da ieri invece il clima è cambiato. L’aria è tornata fresca anche a mezzogiorno, il sole è appannato da una grigia caligine cui non eravamo più abituati. E io, invece di essere grato alla sorte per il clima confortevole che nei giorni scorsi mi ha aiutato a sopportare meglio la consegna fra le mura di casa, mi scopro quasi indispettito per il venir meno di quello che consideravo ormai un diritto acquisito.

Sorrido di me stesso, e al tempo stesso scorgo in questa reazione egoistica una metafora dell’atteggiamento mio e di molti miei coetanei nei confronti di quello che sta succedendo. Siamo la prima generazione a non avere avuto paura di recarci dal dentista grazie agli analgesici, a non avere corso il rischio di morire per un tracheite trascurata grazie agli antibiotici, a non aver avuto timore di soffrire la fame grazie ai fertilizzanti chimici, ad essere stati contenti di dover aggiungere un foro alla cintura dei pantaloni. Nei nostri vent’anni, abbiamo approfittato di quell’apostrofo rosa fra la paura della blenorragia e l’incubo dell’Aids che fu chiamato liberazione sessuale. Dopo, ci siamo arrangiati lo stesso.

Oggi (troppo tardi?) ci accorgiamo che il mondo non è una fattoria modello, che un clinamen degli atomi o un alito di vento basta a incrinare le nostre orgogliose certezze. E di fronte a una pandemia di cui non intravediamo la fine ci accorgiamo che ancora oggi gli dei giocano a carte col nostro destino come gli omìni di Rosai dinanzi a una mezzetta di Chianti in una mescita di via Toscanella.

