Debole, colpevolizzato e de-virilizzato: è questo il maschio delle metropoli occidentali. Lo sa bene Roberto Giacomelli, psicoanalista di impronta junghiana e maestro di combattimento, già noto per aver scritto “Nemeton”, una magnifica “guida agli sport del coraggio”.Avvelenato dai media, impigrito dalla tecnologia digitale e ingrassato dalla società nutritiva, il maschio moderno è incapace di trovare se stesso, schiacciato tra l’assenza di modello virili e il peccato originale del suo “patriarcato”. Senza più Dei e senza più famiglia, sembra brancolare nel buio di una “società liquida” che non ha centro, radici e destino: non è più marito, non è più guida, non è più padre. È un atomo di consumo, perennemente in corsa verso il raggiungimento di mete materiali e modelli imposti: educato da sole femmine, ne imita gli atteggiamenti, tra edonismi, frivolezze e vanità.“Oltre il maschio debole” (Passaggio al Bosco Edizioni), è un testo prezioso: una ricognizione puntuale e politicamente scorretta sul vuoto pneumatico del nostro tempo. Una critica serrata, che non risparmia nulla e nessuno: dalle tendenze sociali alla psicologia di massa, dal dominio della tecnica alla sovversione globalista, dalla destabilizzazione delle identità all’affossamento delle sacralità radicate e dei valori perenni. Un saggio che ha il ritmo del pamphlet, ma che non cessa mai di offrire spunti e rimandi profondi. Ma, quel che più conta, Roberto Giacomelli offre una via d’uscita: è la “Via del guerriero”, da intendersi nell’accezione spirituale e “sciamanica” del termine. Senza alimentare un maschilismo di ritorno – che sarebbe il gemello scemo del femminismo sterile e strillone – ma coltivando la naturale complementarietà dell’uomo e della donna, funzionale al solo progetto di famiglia possibile. Attraverso i riti e i miti della nostra cultura classica e del nostro retaggio europeo, dunque, possiamo rinverdire il deserto delle masse belanti: è il recupero cosciente e verticale di una Tradizione autentica, in ordine con una rinascita comunitaria, virile e identitaria.

*Oltre il maschio debole di Roberto Giacomelli (Passaggio al Bosco, 2020, euro 12)

@barbadilloit