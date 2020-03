Formazione. Il corso di scrittura creativa con Gabriele Marconi. Come partecipare

In questo periodo di obbligatorio e doveroso isolamento, possiamo paradossalmente trasformare il nostro dover restare a casa in un’occasione per addentrarci in territori sconosciuti. Ma per esplorare terre nuove bisogna imparare a orientarsi, sapere come leggere le mappe, o addirittura come farne di nuove. E allo stesso modo di una bussola, che se non sai come usarla sarà solo un pezzo di ferro, per addentrarsi in altri mondi la fantasia non basta: saper narrare è un talento che abbisogna di conoscenza per leggere le coordinate e muscoli per far andare le gambe. Con questo laboratorio di scrittura sarò al vostro fianco in ogni momento per farvi da guida e per darvi i primi, fondamentali strumenti per capire come si fa. Gabriele Marconi

Il progetto

Il Laboratorio di scrittura creativa è tenuto da Gabriele Marconi, scrittore e giornalista, attivo nell’attività di servizi editoriali con trentennale esperienza. Questa iniziativa ha come obiettivo di dare le nozioni di base per migliorare la propria capacità di espressione scritta sia ai fini dell’opera letteraria che nell’attività giornalistica.

Al termine del laboratorio di scrittura è previsto un Tirocinio Curriculare presso la Testata Giornalistica European Affairs di 3 mesi con l’obiettivo di affinare la propria capacità di scrittura giornalistica. Il corso si terrà online utilizzando la piattaforma Zoom e prevede 6 lezioni di 40 minuti. Al termine del corso verrà inviato un attestato di partecipazione.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Programma

Prima lezione: Imparare a leggere

Le diverse forme

La letteratura, come ha detto qualcuno, non è uno spazio omogeneo, bensì un grande territorio dove ci sono regni, principati, repubbliche, feudi e piccole contee

Racconto breve, racconto lungo (novella), romanzo

Generi letterari

Il velo dell’incredulità

Seconda lezione: Il linguaggio letterario

Perfetta sintassi e licenze narrative

Ricerca linguistica e sensibilità al linguaggio parlato

Vocabolario personale

Terza lezione: L’idea

La nascita dell’idea

L’organizzazione dell’idea e il metodo di lavoro:narratori si nasce, scrittori si diventa

Quarta lezione: La preparazione della storia

Soggetto, scaletta e trama: quanto servono?(prevedibilità e organizzazione)

Ambientazione, Personaggi, Documentazione

Quinta lezione: La costruzione della storia

Inizio, sviluppo e finale

I dialoghi

Sesta lezione: Correzione, revisione e lucidatura

Durata: 6 lezioni online frontali di 40 minuti

Per iscrizioni clicca qui

