Taccuino-Coronavirus/12. I numeri del bollettino delle 18 (e gli amici che si ammalano)

Pubblicato il 18 Marzo 2020 da Augusta Montaruli Categorie : Cronache

Negli ultimi due giorni qui la pressione si è fatta sempre più insistente, soffocante. No, non è l’isolamento. Magari. Sono i numeri e i problemi che in ogni dove subentrano in un’emergenza che sta facendo vedere tutto il suo volto. Mascherine, dispositivi, ospedalizzazioni, amici che si ammalano, e per quel presidio quanti posti in più? Ancora troppa gente in giro.

Mi sono abituata al bollettino delle 18: ormai lo aspetto nella speranza che chi ha un grande onore possa dire che un giorno ho fatto il mio dovere. Ce la faremo se non ci faremo prendere dall’angoscia e dalla paura, se non perderemo il sorriso e un po’ di leggerezza. Restando a casa Guardando da lontano un picco.

Giorno undicesimo. Volare. 🦅

