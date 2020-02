4 Responses to Politica. “Parigi-Hammamet” di Craxi e Sigonella come riscoperta della sovranità

Politica. “Parigi-Hammamet” di Craxi e Sigonella come riscoperta della sovranità

Che c’entra Parigi? È pura fantasia, perché fantastico è tutto il libro. Nel quale però, specialmente il lettore che ha vissuto gli anni di Craxi, riuscirà a venire facilmente a capo dei nomi veri, degli intrecci, dei personaggi e delle allusioni dell’autore. Che hanno un sapore tanto amaro e alla fine drammatico, eppure vero. Fantasiosa non è infatti la località di Hammamet, dove il perseguitato Bettino Craxi (1934-2000) dovette rifugiarsi per non finire in prigione. A proposito di questa storia, attuale resta sempre la domanda, se tanto rigore persecutorio, e tanto pericolo di finire in prigione, fossero sostanzialmente giusti nei confronti di un uomo politico che come primo ministro aveva governato il nostro paese dal 1983 al 1987, rendendosi promotore di riforme importanti. Governando aveva anche commesso dei peccati: ma erano gli stessi degli uomini politici di tutti – proprio tutti – i partiti di governo e di opposizione, anche di quelli che dalla giustizia non vennero neppure sfiorati. Queste osservazioni sono del tutto personali del recensore, che peraltro fu un oppositore della politica di Craxi.

A Sigonella, all’alba dell’11 ottobre 1985, il presidente del consiglio italiano aveva affermato con molto coraggio la dignità nazionale italiana. Fu quella la prima volta, dopo la sconfitta nella guerra e dopo l’ingresso dell’Italia in un’alleanza che sostanzialmente limitò la sovranità del paese. A Sigonella c’era stato il tentativo a mano armata di sottrarre alla giustizia italiana dei terroristi che avevano commesso quei reati su una nave italiana in navigazione. Craxi volle che quei terroristi fossero processati in Italia, secondo le norme del diritto internazionale e del diritto italiano. L’Italia, attraverso quel drammatico episodio, volle affermare per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, la prevalenza dei nostri interessi e della stessa personalità nazionale nei confronti della massima potenza internazionale.

Il libro si sviluppa intorno a vicende storicamente avvenute durante gli anni di governo di Craxi. All’episodio di Sigonella allude mediante l’interpretazione grafica del bambino con un disegno in mano che è la rappresentazione inequivocabile di quel fatto. In forma romanzata, si leggono poi tanti altri momenti della vita politica di Craxi. Tutto è rappresentato in forma romanzata, con nomi di fantasia, ubicato in luoghi che spesso non corrispondono alla realtà. Ma le allusioni sono continue e trasparenti.

L’assolvere del tutto il leader di responsabilità che si potrebbero bonariamente definire contabili, non è nelle finalità del libro. Eppure diverse pagine inducono a ritenere che tante “coincidenze”, prima fra tutte la persecuzione giudiziaria, possano inquadrarsi in un contesto internazionale, piuttosto che meramente processuale. Da pensare dànno i mandati di cattura e la severità delle condanne cadute sull’uomo politico. Eppure egli non era l’unico personaggio politico del suo tempo ad avere quelle responsabilità.

Ci fu invece un fatto che rese Craxi diverso e apertamente dissonante rispetto al nuovo coro politico che stava nascendo, al quale partecipava con vigore Enrico Berlinguer (1922-1984), segretario del Partito comunista italiano. Quel fatto consisté nel tentativo di salvare la vita di Aldo Moro (1916-1978) rapito dalle Brigate rosse. Craxi allora era segretario del Partito socialista italiano, e in quella circostanza esprimeva anche la tradizione umanitaria dei socialisti. Egli non mancò di esprimere la propria diversità e al tempo stesso la tradizione umanitaria dei socialisti italiani.

*Bettino Craxi, Parigi-Hammamet. Romanzo (Mondadori, pagg. 156, euro 17,00)

