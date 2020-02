Spettacoli. “Sera di Giugno”, in teatro il ricordo di Cecchin e di una generazione

Venerdì scorso a Milano, presso il Rosetum, è stato proposto lo spettacolo teatrale “Sera di Giugno”, una rappresentazione che intende ricordare la morte di Francesco Cecchin, militante del Fronte della Gioventù aggredito la notte fra il 28 e il 29 maggio del 1979 da mani ad oggi ancora ignote nel quartiere Trieste-Salario a Roma. Dopo diciannove giorni di coma morì.

La storia narrata si muove a cavallo delle generazioni, fra l’indifferenza del mondo di oggi, di coloro che passano davanti alla targa commemorativa senza sapere chi fosse quel ragazzo, contrapposta alla tensione ideale del passato, alla vita di sezione, alla militanza.

Proprio all’interno di una sezione si sviluppa la vicenda di Cecchin, legata al passaggio generazionale che vedeva le marcette del ventennio contrapposte a Lucio Battisti. Stupenda appunto la scena del capo sezione che avvia “Faccetta Nera”, bloccato subito dallo stesso Francesco che preferisce una ben più ascoltabile “Collina dei ciliegi”.

E dunque, fra affissioni e manifesti, si giunge alla sera maledetta, all’aggressione da parte di militanti di sinistra e all’omicidio ancora impunito, alla sceneggiata già scritta della stampa che prima cerca di non dare la notizia e poi di minimizzarla. Alle forze dell’ordine e alla procura che non indagano.

Lo spettacolo, molto piacevole, è accompagnato da canzoni di musica alternativa, che aiutano a creare un’atmosfera e a far riflettere su un periodo della storia d’Italia ancora tutto da capire. Gli attori, militanti romani non professionisti, sono stati in grado di trasmettere tutta la loro tensione al pubblico.

L’evento, a Milano, è stato organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale, con grande impegno di Paola Frassinetti, sempre attiva affinché le vicende della generazione militante degli anni ’70 non cadano nell’oblio.

