One Response to Il racconto di Natale (di F.Cardini). La preghiera cristiana di Federico II e la voce del muezzin

Il racconto di Natale (di F.Cardini). La preghiera cristiana di Federico II e la voce del muezzin

Pubblicato il 27 Dicembre 2019 da Franco Cardini- Simonetta della Seta (con distico di Amerino Griffini)

25 Dicembre – Nel giorno della Natività, dedico lo scritto che segue agli amici musulmani coerenti nella loro fede di pace e agli amici cattolici, quei pochi rimasti, costretti nelle catacombe da una Chiesa ormai completamente desacralizzata. La bellissima narrazione è tratta da un libro scritto a quattro mani da Franco Cardini e Simonetta della Seta. Protagonisti sono l’imperatore Federico II di Hohenstaufen in visita a Gerusalemme nel 1229, l’emiro Fakhr ad-Din as Sheikh, suo amico che era stato a lungo in Sicilia, ed Ermanno di Salza, Gran Maestro dell’Ordine Teutonico. Il brano qui riprodotto “segue con discreta fedeltà il racconto di alcuni cronisti arabi”.

“Il giorno dopo Federico, assistito dai pochi sacerdoti del suo seguito, cinse nella basilica della Resurrezione la corona di Gerusalemme con una cerimonia che ripeteva sommariamente il rituale bizantino dell’autoincoronazione. Il clero della città era assente, a parte i cappellani dell’Ordine Teutonico. La cerimonia, affrettata e un po’ squallida, irritò il sovrano e lo dispose ancora peggio nei confronti dei preti franchi. C’era a quel punto solo un modo per risollevargli il morale: condurlo ad ammirare il Haram. Nessuno è tanto insensibile e tanto disperato da non sentirsi invadere di gioia ogni volta che il suo sguardo si posa sulla Cupola della Roccia.

Nelle prime ore del pomeriggio l’imperatore abbandonò i paludamenti regali, salvo un leggero cerchio d’oro (in realtà, argento dorato) attorno alla fronte, e sui suoi semplici abiti franchi indossò un ricco burnus nero adorno solo d’un sottile filo aureo, come quelli degli sceicchi beduini; era un dono dei suoi prediletti arcieri saraceni, che aveva acquartierato nella città pugliese di Lucera e presso i quali si recava talvolta per passare giorni sereni ascoltando la lettura del Corano e bevendo succo di melagrana. Entrando nel Haram e calcandone a piedi nudi in segno d’umiltà il fresco, perfetto lastricato marmoreo, era raggiante; parlava con visibile soddisfazione il suo arabo piuttosto elementare e scorretto, rivolgendosi ora all’amico Fakhr ad-Din ora al qadi. Fakhr ad-Din stava al gioco: l’avevano fatto tante volte insieme, a Palermo, nei giardini della Zisa e della Quba. L’imperatore, in quei casi, si divertiva a far l’emiro. “Noi non odiamo i franchi” rifletteva Fakhr ad-Din, “eppure non ci piacerebbe travestirci da cristiani, trincare vino fino a stordirci, trangugiare immonda carne di porco, odorare di sudore e di grasso come loro; invece essi dicono di odiarci e quando possono ci massacrano. Eppure, a volte, danno l’impressione di essere innamorati di noi come delle donne. O forse sarà che siamo noi, per loro, ad aver qualcosa di femmineo: i nostri bagni, l’acqua di sandalo di cui ci cospargiamo…”.

Comunque Federico, adesso, pareva felice. Ammirò i bei cortili e restò incantato dinanzi alla moschea al-Aqsa, che tuttavia – disse – gli ricordava certe chiese di Roma e di Ravenna (non aveva mai visto Costantinopoli). Com’era bella quella fede così pura e austera, che proponeva l’esclusiva, rigorosa adorazione di Dio! Invece che noia i cristiani, con tutti quei santi! Perfino gli stessi martiri, spesso dei militi indisciplinati che i suoi predecessori, il divo Adriano e il divo Diocleziano, avevano ben avuto ragione di giustiziare! E le sante cristiane, quelle leziose ipocrite, talvolta vergini loro malgrado, talaltra puttane rifatte! Non la Vergine Maria, certo, la più santa e la più grande delle donne, a giusto titolo venerata nell’Islam; non certo le eroine della Bibbia come la bella Esther, né le donne che nel Vangelo attorniano Gesù, come la fascinosa Maria di Magdala: ma le altre, quelle scelte dai preti….

Giunto dinanzi al meraviglioso mimbar d’onore, di fronte alla Cupola della Roccia, dichiarò che sarebbe stato uno splendido trono: al qadi, che gli replicava con severa bonomia che solo la parola di Dio deve troneggiare, ribatté che fra i suoi egli era Lex animata in terris, Cristo del Signore, insomma – come il Profeta Sidi-na Issa, Gesù nostro Signore – anche lui era Rukh-ullah, Spirito Divino. Ascese qualche gradino del mimbar, quindi si rivolse al qadi e gli chiese: “Shams ad-Din, Sole della Fede, amico mio, che cosa dovrebbe fare uno che volesse diventare musulmano ma gli pesasse rinunziare al vino e fosse troppo vecchio per sopportare la circoncisione?”.

“Quanto al vino, signore” gli rispose il saggio qadi, “il Corano non è così drastico nel proibirlo, per cui è forse prudente astenersene, ma ciò non rientra strettamente nei cinque arkhan al-Islam. I saggi hanafiti ne bevono, e anche molti sciiti lo fanno; gli ismailiti, poi, non sopportano regole e si direbbe siano d’accordo col vostro santo dottore Agostino: ama e fa’ quel che vuoi. Dalla circoncisione, se si è vecchi, o deboli, o ammalati, si può venire esentati. Quanto al convertirsi, ebrei e cristiani sono per loro natura già dei muslim, dei credenti in Dio e fiduciosi nella Sua misericordia: un cristiano, per divenire musulmano perfetto, dovrebbe solo pronunziare in modo completo e intelligibile tre volte la formula della shahada dinanzi a tre attendibili testimoni.”

Allora Federico si fece severo in volto: e scandendo le parole, solennemente, a voce alta, recitò due volte la shahada. Quindi si fermò, volse attorno lo sguardo – Ermanno di Salza era pallido, atterrito – e recitò una terza volta solo la prima parte di essa, la ilaha ilà Allah. Poi si volse al Maestro dei Teutonici, gli sorrise e gli chiese in latino: “Dimmi, fratello Ermanno, c’è forse qualche altra divinità, all’infuori di Dio?”.

“No certo, signore” rispose il Maestro, “Dio è uno nella sostanza: al-Wahed, come dicono i musulmani.”

“E’ quanto ho affermato io, per tre volte” rispose Federico; e, con sollievo dei cristiani del suo seguito e qualche delusione per gli altri, si astenne dal completare per la terza volta la formula.

Entrato nel tempio ne ammirò i mosaici, le dorature perfette, i ricchi tappeti, l’elegante perfezione del colonnato che circondava la Roccia di Abramo. Alzò gli occhi verso l’interno della cupola e cominciò a decifrare l’iscrizione aurea che correva attorno al tamburo: forse conosceva l’arabo molto meglio di quanto non desse a vedere.

(….)

Un tocco leggero alla porta avvertì il sultano che il sole era ormai del tutto scomparso a occidente, là verso il mare. Federico e al-Kamil si alzarono e si abbracciarono brevemente prima di rimettere l’uno nelle mani dell’altro piccoli sacchetti contenenti preziosi doni.

Alla sera, nella casa del qadi, Federico quasi non toccò il sikhaj che con amorosa cura era stato preparato per la sua cena, ma assaggiò un pezzetto di croccante che gli ricordava quelli che si preparavano a Palermo. Giocò quindi un po’ a scacchi con Fakhr ad-Din, non mosse mai la regina e si ritirò presto. Volle dormire all’aperto, nonostante le sere di marzo in al-Quds possano essere fredde. Fakhr ad-Din si era steso un piccolo tappeto sull’erba, vicino a una fontana, a pochi passi da lui: vegliò discretamente fino a tardi e quella notte non lo udì né lamentarsi, né tossire.

Ma al mattino, piluccando svogliato da un piatto di frutta secca, era scontento. Mandò a chiamare il qadi e gli chiese, quasi bruscamente: “Perché non ho sentito il muezzin, né stanotte né all’alba?”

“Perdonami, signore: ti sapevo stanco, temevo d’infastidirti o di offenderti. Ho ordinato che l’appello alla preghiera per stanotte e per stamani venisse sospeso.”

“Senti, Shams ad-Din, vieni a trovarmi a Palermo quando vuoi: ma t’illudi se speri che io faccia tacere le campane perché è venuto a farmi visita un amico musulmano. Ognuno ha la sua legge: e non bisogna sospenderla per far piacere all’altro.”

Il nostro appello alla preghiera, dunque, non ti avrebbe offeso?”

“Nulla che sia lode e onore a Dio può offendere un vero credente.”

Quando il qadi si fu ritirato, Federico si volse a Fakhr ad-Din: “Spero che quel sant’uomo non me ne voglia, amico mio, se ho dato l’impressione di rimproverarlo. Io sono la spada di Dio, come sai: ma Dio non si degna quasi mai di parlarmi. Ero venuto a Gerusalemme soprattutto per ascoltare la voce del muezzin che chiama alla preghiera nella notte. L’ascolto spesso, a Lucera: anche quando sono stanco, mi lavo la faccia, accendo una lucerna e attendo. Capisco solo poche parole, ma è come se Dio in quei momenti, mentre gli altri dormono, mi parlasse. Allora prego. E a volte mi capita di piangere”. La voce gli uscì spezzata, accompagnata da alcuni colpi di tosse che sembrarono quasi squarciargli il petto magro. Poi, parve assopirsi brevemente di nuovo. Fahkr ad-Din, seduto rispettosamente dietro di lui, contemplò a lungo la nuca e le spalle scosse dai brevi singulti di quell’uomo solo; e ripensò a una cosa vista qualche sera prima, un piccolo mendicante che dormiva raggomitolato sulla soglia di un portone, stretto a un gattino cisposo. Federico, Stupore del Mondo, sotto le sue quattro corone e la porpora imperiale era più povero di quel fanciullo. Solo, con la sua tosse e col silenzio del suo Dio che non gli parlava”.

