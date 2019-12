8 Responses to Le radici di FareVerde/1. Con Paolo Colli nasce l’alternativa ecologista al consumismo

Le radici di FareVerde/1. Con Paolo Colli nasce l’alternativa ecologista al consumismo

Pubblicato il 16 Dicembre 2019 da Sandro Marano Categorie : Cultura Politica

Il problema ecologico è risolvibile con più depuratori, con maggiori accorgimenti tecnici, con alcune leggi, introducendo qualche divieto e istituendo qualche parco naturale, oppure si tratta di mettere in discussione una civiltà, un modello di sviluppo, la nozione stessa di progresso così come viene comunemente intesa? Seveso, Bhopal, Chernobyl, sono solo incidenti di percorso o effetti prevedibili di un modello sbagliato? E perché proprio la nostra civiltà sta devastando ciò che per secoli aveva mantenuto un sostanziale equilibrio? Intorno a queste domande, che alcuni studenti medi e universitari capeggiati da Paolo Colli si pongono nella primavera del 1986, nasce a “destra” l’associazione ecologista “Fare Verde” con l’ambizione di «creare un movimento giovanile che sia antagonista a questo modello di sviluppo, consumistico ed egoista» (in Ecologia: una questione di civiltà, 1987). Nell’aprile del 1986 c’era stato l’incidente di Chernobyl, che aveva posto all’attenzione della pubblica opinione il problema delle fonti energetiche, del fabbisogno di energia, delle possibili alternative. “Fare verde” partecipa attivamente alla campagna per l’uscita dell’Italia dal nucleare, che si conclude con lo storico referendum dell’8 e 9 novembre 1987 in cui circa l’80% dei votanti si dichiara contrario all’uso del nucleare come fonte di approvvigionamento energetico.

La mobilitazione dopo Chernobyl

Il primo manifesto di Fare Verde è dedicato all’incidente di Chernobyl e vi è scritto: «Il nucleare non è destino, la tecnologia non ha sempre ragione». Nel febbraio del 1987 viene costituita ufficialmente l’associazione e viene pubblicato l’opuscolo Ecologia: una questione di civiltà, suddiviso in tre parti: forme di inquinamento, concezioni del mondo e modello di sviluppo, l’alternativa energetica. Nella bibliografia son indicati tra gli altri questi testi: Gli otto peccati capitali della nostra civiltà di Lorenz, Il prezzo della salvezza di Sermonti e Di Pietro, La ragione aveva torto? di Massimo Fini. Sono i punti di partenza dell’associazione: una scelta chiara e inequivocabile per l’ecologia profonda contro ogni soluzione tampone, contro ogni superficialità ed ogni compromesso.

@barbadilloit

Di Sandro Marano