Da 80 anni in Italia si usa in maniera ricorrente il termine fascismo o fascista non tanto per riferirsi a quel dato periodo storico del nostro Paese, al movimento politico fondato da Benito Mussolini, ai suoi aspetti riprovevoli, quali la coercizione di taluni diritti, men che meno per discutere delle tante cose positive che realizzò il regime (recentemente riconosciute persino da uno scrittore di sinistra quale è Corrado Augias) o degli aspetti più interessanti del pensiero fascista (la socializzazione, il corporativismo, il futurismo, il pensiero di Evola e quello di Gentile) che nulla hanno a che fare con quegli altri esecrabili di cui si è fatto cenno. Di tutto ciò non si parla mai.

Il termine “fascista” viene in realtà usato come aggettivo per additare chiunque pratichi violenza, chiunque si comporti in maniera antidemocratica e non rispetti le idee altrui. E per restare fedeli alla equazione “nessun fascismo senza violenza, nessuna violenza senza fascismo” dovremmo per assurdo ritenere che i giovani di destra (o estrema destra o neofascisti) che manifestano pacificamente per le strade, senza picchiare i passanti né sfasciare vetrine né incendiare auto, benché astrattamente riferibili al mondo della Destra, siano – in quanto non violenti- espressione della sinistra, estrema e non.

E coerentemente con la stessa folle impostazione, è evidente che i giovani che hanno assaltato la sede de La Stampa, pur definendosi di estrema sinistra o comunisti, sono e dobbiamo ritenerli fascisti. Insomma oggi gli unici “fascisti” sono i compagni e gli unici democratici sono i ragazzi di destra.

Paolo Palleschi Paolo Palleschi su Barbadillo.it