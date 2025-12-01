Il volto di una Kore greca che cela un Daimon, una creatura perturbante nascosta dietro una superficie di apparente tranquillità. E’ questa l’immagine creata dall’illustratore Pierluigi Longo che sintetizza il concept della XV edizione del Festival della comunicazione e del cinema archeologico che quest’anno per celebrare questo importante compleanno si sdoppia, aggiungendo Catania alla storica sede di Licodia Eubea.

Il festival organizzato da Archeovisiva, con il sostegno di Sicilia Film Commission, del Comune di Licodia Eubea e il patrocinio del Comune di Catania, ideato e diretto dal regista Lorenzo Daniele e dall’archeologa Alessandra Cilio, si terrà a Catania dal 2 al 4 dicembre per poi tornare a Licodia Eubea dal 5 al 7 dicembre. Il cinema e l’archeologia si incontrano nel dialogo tra luce e ombra

“Leitmotiv di questa nuova edizione è l’ombra, ovvero ciò che sfugge alla luce della conoscenza – spiegano Cilio e Daniele – che resta ai margini della narrazione o che il tempo ha velato ma non cancellato. L’ombra come luogo di attesa, di rivelazione, di ritorno. Scavare tra le ombre del mondo antico significa cercare ciò che è rimasto nascosto. Ma l’ombra non appartiene solo al passato. È anche quella parte di noi che fatichiamo a riconoscere: le differenze negate, le identità relegate in un angolo, i tabù che attraversano la storia e ancora condizionano il modo di vivere. Portare luce su queste zone oscure significa dare voce a chi, troppo a lungo, è rimasto confinato in una dimensione liminale”.

Sono 31 le opere selezionate (di cui 3 fuori concorso), tra documentari, cortometraggi e lungometraggi, quest’anno provenienti da tutto il mondo. Si segnalano anche film di finzione dal sapore etnografico, cortometraggi d’animazione d’autore tra gli Anni 30 e gli Anni 70. Tra i film in programma 10 sono prime nazionali e tutti gli altri, fatta eccezione per due lavori, sono prime regionali. A questi si aggiunge l’anteprima assoluta de Il grande sogno. Monreale e il suo tesoro del regista palermitano Lorenzo Mercurio, film fuori concorso dedicato al celebre monumento normanno e alla sua storia, che sarà presentato al pubblico per la prima volta a Catania. La XV edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema archeologico amplia ancor di più lo sguardo, andando oltre l’archeologia mediterranea e offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio in altre culture, anche grazie ai numerosi film arrivati dal Centro e Sud America.

Evento di spicco nella seconda giornata del Festival a Catania la proiezione del documentario “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi cui seguirà l’incontro con Donatella Palermo, produttrice cinematografica di documentari quali Notturno, Fuocoammare, In viaggio, firmati da Gianfranco Rosi e di lungometraggi come Tano da morire e Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, Cesare deve morire o Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani.

Tra gli incontri più attesi, ancora domenica 7 dicembre a Licodia Eubea, quello con Maurizio Bettini, professore emerito dell’Università di Siena, che a Licodia Eubea presenterà il suo ultimo volume, Arrogante umanità. Miti classici e riscaldamento globale (Il Mulino, 2025), una riflessione che lega mito, responsabilità e crisi contemporanea.

La giuria internazionale del Festival composta dalla croata Lada Laura, direttrice del Festival internazionale del Cinema archeologico di Spalato, da Rachel Manoukian, production manager per Agon International Archaeological Film Festival di Atene, da Stefania Rimini, direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche presso l’Università di Catania e dall’archeologa Alice Nozza assegnerà il Premio “ArcheoVisiva”, il Premio “Antonino Di Vita” a una personalità che si è impegnato nella promozione della conoscenza del patrimonio culturale, attraverso la ricerca sul campo, il cinema o la letteratura, il Premio del pubblico“Città di Licodia Eubea” e il nuovo Premio “Studenti UniCt” con una giuria composta da soli studenti universitari al miglior cortometraggio in concorso.

