Se un libro t’accende pensieri, che fai? cerchi di far due chiacchiere con l’Autore… Ma no, non è intervistabile, Carlo Sburlati: primo, perché ‘ufficialmente’ «per non scontentar nessuno – precisa cortese – su questo libro non concedo interviste»; secondo, perchè se pure gli chiacchieri insieme, ovviamente discorrendo del ‘suo’ Codreanu, giusto dopo quel fulmineo sebben gentile: «no, no… mi scusi, ma, come ho detto, interviste preferisco di no….» e dopo un intenzionale: «Però… solo volevo precisarle che…» parte come un fiume in piena a raccontarti di quando …

“Anche Julius Evola fu fra molti che dall’Italia si recarono in Romania per conoscere di persona la nuova realtà della gioventù di quel paese: come molti altri era attratto dal comportamento di Codreanu e dal suo Movimento, e riuscì ad incontrarlo nella primavera del 1938, e pensi, per capirsi, parlarono in francese, e gli argomenti furono notevoli: il comune interesse per una base spirituale e tradizionale da dare alla lotta politica, ad esempio… Quelle conversazioni – aggiunge Sburlati – erano state pubblicate in due articoli usciti per il quotidiano ferrarese “Corriere Padano” (del 14 aprile 1938), dal titolo “Nazionalismo e ascesi. La “Guardia di Ferro”, e “Dopo l’assassinio di Codreanu. La tragedia del legionarismo rumeno” (del 6 dicembre 1938); e anche sul settimanale letterario illustrato Quadrivio con il titolo “Nella tormenta romena. Voci d’oltretomba” (dell’11 dicembre 1938). E tra l’altro – aggiunge ancora – sono poi stati riprodotti nel mio saggio Codreanu e la Guardia di Ferro, pubblicato nel 1977 nella collana L’Architrave dell’editore Volpe…”.

Sorrido fra me e me…perchè proprio ieri sera ne ho acquistata una copia on line…vorrei dirglielo, ma lui prosegue a raccontare…

“Tra l’altro quegli articoli li avevo avuti proprio dalle mani di Evola, nella sua casa romana di via Vittorio Emanuele, grazie alla collaborazione del comune amico Gianfranco de Turris. Evola poi scrisse sommariamente di Codreanu, anche nel suo volume autobiografico “Il cammino del cinabro”, (edito da Scheiwiller nel 1963), e nel saggio “Il fascismo visto dalla destra” (Volpe Editore, 1964). Tra l’altro, alla fine di quel fortuito colloquio che avvenne il Romania fra Codreanu ed Evola, in segno di simpatia, Corneliu offrì al filosofo un distintivo del Movimento: un cerchietto con una specie di grata, una griglia su fondo nero…”.

Ecco, fantastico, proprio di questo volevo sapere …ma, le domande, come riuscirò a formularle? Lui però deve essersi ricordato di quell’elenco di quesiti che gli avevo inviato proprio la sera prima via e-mail, infatti aggiunge:

“Non mi aveva chiesto che senso avesse quel segno di linee incrociate che sta in copertina della prima edizione del libro? Ecco, era un richiamo stilizzato alle sbarre della prigione in cui spesso finì per le frequenti persecuzioni che subì, lui, come i suoi suoi compagni”.

Mentre tento di prendere appunti, sullo scarabocchiatissimo foglietto dove sto provando disperatamente a tenere memoria di questa telefonata… Sburlati prosegue il suo pacato ma fluente raccontare, sottolineandomi con una punta di giustificato orgoglio – a onor del personaggio Codreanu, mi precisa – come la prima edizione del suo libro’, edito nel 1970 da Giovanni Volpe, (libro di cui chi qui scrive possiede con orgoglio una copia, tra l’altro recentemente arricchita dalla dedica dell’autore) nei paesi di lingua spagnola sia ormai alla 24a edizione, molte delle quali pubblicate senza il suo consenso; e come sia stato tradotto, negli Anni Settanta anche in tedesco, rumeno, inglese e portoghese…

per non parlar della traduzione in francese che ne fece Maurice Bardèche, cognato di Robert Brasillach – precisa – pubblicata nel 1971 a cura della rivista “Défense de l’Occident”; e per non scordare come quell’edizione del ’70 fosse stata caldeggiata a Volpe pure da Giuseppe Prezzolini… con lui, nonostante i 65 anni di differenza d’età – precisa Sburlati – avevo avuto fin da liceale conoscenza diretta e scambi epistolari.

Vorrei dirgli che lo ricordo bene questo fatto, avendone più volte scritto insieme a Carlo Tortarolo, su Satisfiction…ma Sburlati prosegue a raccontare:

“A quel tempo gli avevo inviato un testo titolato ‘Antimachiavellismo legionario’ che avevo pubblicato nel gennaio ’70 sul mensile romano “L’Italiano” che era diretto da Pino e Adriano Romualdi – e fa un ampio sospiro Sburlati nel nominarli, come a dire che no… di persone così oggi non se ne trova più facilmente… – ma quel testo sull’ Antimachiavellismo legionario, all’epoca fu inserito solo nella traduzione spagnola (uscita rilegata a fine novembre 1970, con il titolo “Codreanu – El Capitan”, presso l’Editorial Acervo di Barcellona), ma ora è presente in questa nuova edizione… lo legga – mi sottolinea con enfasi – vedrà che lo troverà interessante!”.

… e in effetti, mi son poi letta in mattinata il capitolo in questione, (ne trovate l’avvio a pagina 205): occupa una decina di interessantissime pagine, ma son troppo per me, nei ragionamenti filosofici mi perdo; di esse, il poco che sono in grado di riportarvi è che ‘Codreanu tenta di superare l’impasse originata dallo scontro fra il realismo delle tesi del Machiavelli e gli imperativi della propria coscienza. Il suo proposito ambizioso è di operare una riconciliazione dell’uomo con la realtà o, della morale con la politica’.

E se scriverà del libro, non dimentichi di evidenziare che anche il saggista, filosofo, impareggiabile aforista Emil Cioran, ebbe rapporti abbastanza stretti con la “Guardia di Ferro”; e così pure il filosofo Nae Ionescu, docente all’Università di Bucarest, che aderì ufficialmente alla “Guardia di Ferro” di Codreanu dal 1933; e pure l’antropologo, letterato, romanziere Mircea Eliade, prestigioso storico delle religioni del XX secolo; e poi – non manca di ricordare Sburlati – di Codreanu scrisse persino Montanelli… In questa nuova edizione del libro può leggere di tutto ciò nel capitolo ‘La fascinazione di Codreanu’…

Mah… che abbia intuito che il mio foglietto degli appunti rigurgita parole…e sono prossima alla confusione? Comunque seguo il consiglio, e appena terminata la telefonata apro il libro al capitolo indicato e vi leggo:

«Ritornato in Romania come inviato speciale del “Corriere della Sera”, l’11 ottobre 1940 (Montanelli) pubblica sul quotidiano milanese un articolo dal titolo “Codreanu ed i suoi vendicatori” dove tra l’altro si legge: «Sobrio fino all’astinenza. Digiunava il martedì ed il venerdì. Non aveva nessuna idea del denaro. Non lo disprezzava nemmeno; non lo capiva, non ne aveva mai… Sua moglie doveva sottrarglielo di nascosto, quando ce n’era, per impedirgli di farne dono ai poveri e agli amici poveri anch’essi… Codreanu era alto un metro e novanta. Il suo viso era ovale e puro, sempre serio, con due righe sottili fra le sopracciglia. Gli occhi erano, con la voce calda e sonora, la cosa più bella: due grandi occhi turchesi incastonati in orbite fonde, fermi, velati di tristezza».

E mi raccomando – rincara Sburlati – se scrive della nuova edizione del libro, segnali l’appendice critica, dove si trova il capitolo ‘Capire Codreanu’, di Mario Bernardi Guardi, è un testo notevole!

E lo è veramente: gli ho dato un’occhiata a fine telefonata… ma non basta, è da leggere e rileggere con attenzione, intanto perché è molto impegnativo, e perché le parole di Bernardi Guardi sono a dir poco ‘illuminanti’: scandagliano, ora, a mente fredda, senza l’enfasi della ‘scoperta’ di un modo nuovo che vibra in tutte le pagine di Sburlati; approfondisce con gli occhi di oggi quella straordinaria esperienza, trattandone con intelligente e dotta cura: venti pagine che potrebbero avere lo stesso valore di quella prima edizione pubblicata nel 1970, e che fanno, di questa nuova edizione, non solo un libro da leggere con interesse, ma uno di quei testi che mettono in moto i pensieri, che stimolano alla ricerca, che spingono a comprendere quei lati della Storia – di una parte del mondo e del pensiero – che abitualmente stan sepolti sotto i tanti pesanti strati degli ipocriti racconti preconfezionati della Storia.

Ora vorrei porre fine a questo testo, ma tutte quelle domande che volevo porre a Sburlati che fine fanno?

Mi riferisco a queste: cosa ha di attuale Corneliu Zelea Codreanu nel marasma morale e politico in cui viviamo oggi? Il messaggio di Codreanu era già ‘troppo esigente’ nei confronti dei suoi seguaci? e se si, in cosa?

E quante possibilità può avere, una realtà ideale, come quella cui anelava Codreanu, di potersi attuare nel nostro mondo? Perché riparlare ancora oggi la memoria di un personaggio che fu quasi mitico già ai suoi tempi? I giovani di ogni tempo, e quindi pure di questi giorni, cercano sempre qualcosa di ‘altro’, di potente; ricercano messaggi ‘superiori’ che li trascinino con forza, ma spesso, specie oggi, ascoltano quelli direzionati al ‘Male’ come potenza massima; il riportare in auge il messaggio di un Eroe Forte, ma teso al Bene, può – secondo lei – attrarre la loro attenzione?

In effetti a tutto ciò ha già risposto, nella sua lunga chiacchierata:

“E’ chiaro che Corneliu non ha nulla di attuale, se considera anche solo quanto fossero severe le modalità per diventare legionario a tutti gli effetti. Oggigiorno per aderire ad un partito od ad un qualunque movimento o raggruppamento basta compilare un modulo di adesione con le proprie generalità e apporre la propria firma. Il Capitano insegna come la Legione deve essere, prima di tutto, scuola di vita e di rinnovamento interiore, d’amore e di fratellanza, di superamento di se stessi e di elevazione collettiva: un messaggio non facile neppure per i suoi seguaci. Riparlare di lui oggi però può riportare in vita un messaggio straordinario, che potrebbe dare un insegnamento positivo ai giovani. ma soprattutto, L’Arcangelo Michele, capo della milizia celeste e difensore della fede contro il male, simbolo della Legione di Corneliu Zelea Codreanu, quante possibilità potrebbe avere di diventare l’Eroe di una Saga di oggi combattuta contro il Male?”.

Questa domanda in realtà glie l’ho posta, a fine telefonata, proprio prima dei saluti, e questa è stata la sua incantevole risposta:

“Beh, sì, in effetti ne uscirebbe un film magnifico… Chissà, qualcuno ci penserà…”.

Ecco, ho provato. Ma è meglio informarlo. Professor Sburlati… allora posso? considerarla un’intervista, dico… magari surreale, o surrettizia, o estorta, volendo… immaginaria…

Pausa.

«Mah.. faccia un po’ come vuole…solo… consideri che non è un’intervista».

Grazie Professore. Ho compreso. Ma azzardo. La pubblico.

Rosanna Romanisio Rosanna Romanisio su Barbadillo.it