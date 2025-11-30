Dall’Introduzione di Paolo Mathlouthi: “Raccontando le vicende della sua famiglia, l’Autrice ci offre di riflesso una descrizione a tutto tondo di una casata tra le più longeve d’Europa, i Romanov, che, senza farsi man ca re il necessario corredo di stravaganze, eccessi di ogni sorta e brutalità degne di un dramma shakespeariano, indispensabile coordinato disposto di uno stile di vita inimitabi le, ha finito per incarnare nell’immaginario simbolico moderno l’essenza stessa dell’Assolutismo. I suoi diari diventano così, quasi senza volerlo, una testimonianza preziosa per comprendere le dinamiche che regolano la vita della Corte, un microcosmo retto da leggi proprie, tese a governare una struttura sociale rigidamente verticalizzata che ha nella figura dello zar il proprio fulcro.”

Varvara Dolgorouki, I quaderni. Memoria della Russia imperiale 1895-1919, Iduna

