Se pensavate che la New Age fosse un frutto tardivo dell’eredità sessantottina, una specie di culto frequentato da giovani capelloni hippie e vecchi fumatori di oppio, anziane chiromanti femministe e facinorosi contestatori pacifisti, beh, vi sbagliate: anche quella è l’ennesima “trama nera”, ordita sin dall’inizio del secolo scorso dai soliti, facinorosi suprematisti bianchi, alfieri dell’Ordine Nuovo nazista. Questa, almeno, è la tesi principale esposta in Fascist Yoga. Grifters, Occultists, White Suprematists and the New Order in Wellness, (Pluto Press, 214 pagg €22,50) un pamphlet scritto da Stewart Home, ultrasessantenne ex-protagonista della cultura underground londinese riciclatosi come cacciatore di fascisti, veri o presunti. Scrive, infatti, nell’Introduzione che: “nella mia esperienza, fascismo e fascisti possono sbucare fuori dai posti più imprevedibili”, come, addirittura, vicino alla propria famiglia: la sua stessa mamma “beatnik”, infatti, già “showgirl” in un club londinese dei primi anni Sessanta, faceva le pulizie da uno stimato antiquario inglese, tale Bill Hopkins, che in realtà, come scoprì in seguito, era un membro della rete neonazista internazionale che seminò bombe e terrore in Italia durante i cosiddetti Anni di Piombo.

Cosa c’entri l’antiquario inglese dalle presunte simpatie neonaziste con gli insegnamenti dello Yoga non è molto chiaro, se non per il fatto che, appunto, il pericolo nero è in agguato dappertutto, e da Londra può arrivare persino a Sezzadio, una paesino in provincia di Alessandria, dove, ci mette sempre in guardia Stewart Home, ha sede una -francamente non troppo nota- scuola di yoga , la “Hari-Om Yoga School”. Qui, a dire dell’autore, verrebbero coltivate segrete assonanze tra la vecchia Nouvelle Droite francese e la defunta Terza posizione italiana, con l’aggiunta inevitabile di Casa Pound e l’immancabile contributo degli attivisti no-vax, ultimi arrivati nella variopinta galassia nera.

Insomma, l’autore ci invita a fare attenzione sempre e ovunque: oltre che negli antiquari inglesi e presso gli ashram italici, il morbo fascista si cela persino negli autorevoli romanzieri tedeschi, negli accademici di storia delle religioni romeni e nei coraggiosi lanceri inglesi, per arrivare addirittura ai recenti telepredicatori americani e alle vecchie star dell’aerobica televisiva. Con forse eccessiva nonchalance, infatti, Stewart Home liquida Ernst Jünger, uno dei maggiori scrittori tedeschi del Novecento, implicato, fra l’altro, nell’attentato contro Hitler del 20 luglio 1944, come “l’autore di Tempeste d’acciaio, il libro preferito dal Führer”, e non si trattiene dall’appellare spregiativamente come “intellettuale” -tra virgolette- lo storico delle religioni romeno Mircea Eliade, stimato autore e prolifico studioso, addetto culturale all’ambasciata di Lisbona e infine cattedratico alla Chicago University. La stessa, sbrigativa condanna senza possibilità di appello colpisce anche un pluridecorato ufficiale britannico, il Generale J.F.C.Fuller, apprezzato studioso di storia militare e autore di un saggio sulla strategia di Alessandro Magno adottato nelle accademie militari di tutto il mondo; sempre a proposito di ufficiali inglese, leggiamo molte pagine, in ben due capitoli distinti, contro lo scrittore-soldato Francis Yeats-Brown, autore, negli anni Trenta, del best-seller Le avventure di un Lancere del Bengala (di prossima pubblicazione per OAKS), che ispirò il celebre film di successo (1935) con protagonista uno strepitoso Gary Cooper, pellicola anche questa da mandare al rogo perché, pare, assai gradita a Hitler. Yeats-Brown, che visse molti anni in India come ufficiale del Reggimento dei Lanceri, scrisse anche alcuni libri sullo Yoga che riscossero molto successo nell’Europa tra le due guerre, opere molto contestate da Fascist Yoga. Il saggio, infatti, vuole dimostrare che lo Yoga moderno, così come si è diffuso in Occidente a cavallo tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo, è sostanzialmente una bufala, inventata da sedicenti Maestri che si sono creati una mitologia immaginaria fatta di improbabili guru orientali e impossibili viaggi nel continente indiano. Peccato che la Madre di tutto l’esoterismo contemporaneo, cofondatrice della Società teosofica e autrice di una sterminata, e quasi illeggibile, Dottrina segreta, sia Madame Blavatsky, ispiratrice del socialismo ottocentesco e femminista ante litteram, qui elevata, forse un po’ arbitrariamente, a santa patrona del protofascismo. A lei si rifanno anche il sulfureo Aleister Crowley, onnipresente quando si tratta di “zone nere” e il più apprezzabile Yogi Ramacharaka, pseudonimo di William Walter Atkinson, tra i più efficaci e prolifici promotori della diffusione – o forse, dell’invenzione- dello Yoga in Europa e in America, qui dettagliatamente raccontata.

Ovviamente, nella lista di eccentrici letterati protofascisti non poteva mancare un capitolo su D’Annunzio e l’Impresa di Fiume, ripetutamente e fastidiosamente chiamata Rijeka: “la breve dittatura dannunziana di Rijeka creò le forme della coreografia di estrema destra di cui si appropriarono Mussolini e, poi, Hitler”. Sempre durante l’Impresa di Rijeka, prosegue imperterrito Home, “si fece notare il braccio destro del Vate, Guido Keller, un noto maniaco-depressivo, la cui instabilità mentale era aggravata dallo smodato uso di cocaina. Assieme a Giovanni Comisso e ad altri futuristi, formò il gruppo YOGA, che pubblicò l’omonima rivista”, prova evidente delle radici fasciste della disciplina orientale, che, forse, tanto orientale non fu davvero.

Luca Gallesi Luca Gallesi su Barbadillo.it