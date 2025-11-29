Antonio Rezza e Flavia Mastrella arrivano al Teatro Studio di Treglio per la prima volta con il loro “Pitecus”. Il titolo dello spettacolo, da Australopithecus, ci parla dell’in-voluzione umana dei nostri tempi: le brutture, le meschinità e le volgarità dell’essere (in)umano su uno sfondo di stoffe colorate.

La punta di diamante dello spettacolo sta proprio nel design della sua scenografia, firmata Flavia Mastrella: un’unica struttura su cui scorrono le tende colorate, dai cui fori geometrici, tondi, quadrangolari e irregolari, sbuca il volto dei personaggi. Potremmo dire che si tratti di una scenografia che assume anche il ruolo dei costumi e scandisce il ritmo dei vari sketch comici di Rezza.

Tuttavia, a restituirci i molti personaggi, tutti interpretati da attore unico, sono soprattutto le mille voci di Antonio Rezza: passa da un ruolo all’altro nell’arco di pochissimi secondi, senza alcuna sbavatura. Ed è, infatti, proprio il ritmo che lascia sorpresi gli spettatori e che scatena la comicità.

Verrebbe da chiedersi se uno spettacolo ideato nel 1995 abbia ancora in sé i contenuti comici adatti al pubblico del 2025: ci rispondono il sold out assoluto della serata e le risate costanti, dall’ingresso in scena di Rezza fino alla fine.

Rezza gioca continuamente con le aspettative del pubblico. Spesso l’attore finge di chiudere lo sketch con un secco “finisce qui” oppure riprende la scena un attimo dopo che il pubblico ha applaudito la fine. Sono interruzioni solo apparenti, che diventano parte integrante dello spettacolo. Le “improvvisazioni” tra le diverse scene – si potrebbe dire che rompano una quarta parete che in realtà non è mai stata in piedi – sono la davvero la parte più divertente, sintomo della grandissima esperienza di palco di Rezza e, in fondo, del suo animo ilare di natura e incline ai bluff. Il tutto si prolunga fino all’uscita di scena, in cui Rezza saluta gli spettatori tra le mille finte e scroscianti risate.

“Pitecus” si conclude così, in un vortice di ritmo, irriverenza e intuizioni folgoranti. Uno spettacolo che conferma, ancora una volta, la forza creativa del duo Rezza–Mastrella e la loro capacità di guardare nell’abisso dell’umano senza mai rinunciare alla leggerezza.

Domiziana Cuonzo Domiziana Cuonzo su Barbadillo.it