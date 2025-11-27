L’anniversario dei cinquant’anni dall’assassinio di Pier Paolo Pasolini ha prodotto, com’era da aspettarsi, un ulteriore incremento della già copiosissima, anzi pletorica, letteratura sull’omicidio del poeta, consumatosi all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975 e commesso, almeno secondo quanto stabilito in via definitiva dalla giustizia italiana nel 1979, unicamente dall’allora diciassettenne Giuseppe Pelosi. La quantità di tesi, ipotesi e presunte piste intorno al delitto, non solo prive di un fondamento e di un qualsivoglia concreto riscontro ma fattesi con il trascorrere degli anni sempre più fantasiose e arzigogolate, ha ormai raggiunto una dimensione tale – con una decisa impennata da due decenni a questa parte, ovvero dalla famosa «ritrattazione» fatta da Pelosi nel 2005, quando in un programma della Rai condotto da Franca Leosini, per partecipare al quale venne compensato con 8000 euro lordi, si descrisse inopinatamente quale innocente spettatore del massacro – da rendere molto ardua ogni operazione volta a restituire un minimo di attendibilità e di credibilità a quell’atroce episodio e alla sua dinamica. Vi sono tuttavia alcuni punti fermi che non è difficile fissare e dei quali, per rispetto sia della vittima sia della verità, sarebbe ora che tutti coloro che si occupano dell’uccisione di Pasolini, o anche solo se ne interessano, tenessero conto. Nella consapevolezza che, appunto, da questi punti fermi si può prescindere esclusivamente in due circostanze: o se si è del tutto disinformati o se si è in lampante malafede. I punti fermi di cui sopra sono in realtà alquanto numerosi ma qui ci limiteremo a soffermarci su tre di essi, in quanto, tra le altre cose, esemplifcativi del bombardamento di alterazioni e manipolazioni da cui, con danno ormai forse irreparabile, l’opinione pubblica è sistematicamente investita.

Iniziamo da un episodio minore ma, come si diceva, eloquente circa la sciatteria (nella migliore delle ipotesi) o la dolosa mistificazione (nella peggiore) con cui il caso Pasolini viene da troppi maneggiato. Nella giornata del 2 novembre 1975, il giornalista de “La Stampa” Furio Colombo (anche autore dell’ultima intervista a PPP, raccolta nella casa romana del poeta, all’Eur, poche ore prima del delitto e uscita sul secondo numero del settimanale “Tuttolibri” – supplemento culturale de “La Stampa” – l’8 novembre 1975), si reca nello slargo dell’Idroscalo in cui Pasolini, la notte prima, è stato assassinato, e cerca di intervistare alcune persone residenti (stabilmente o provvisoriamente) nelle baracche abusive che affollano il luogo. Una di queste, un uomo di nome Ennio Salvitti (anche se per errore Colombo riporta il suo cognome come Salvetti), gli risponde. Bene, si è ormai affermata, tanto da circolare indefessamente sul web e da essere periodicamente ripresa da carta stampata e tv, una versione di questa risposta che non è quella effettivamente fornita da Salvitti. Si tratta di una versione in cui Salvitti allude, menzionando Gianni Agnelli, ai «poteri forti», cioè quelli che, secondo una diffusa scuola di pensiero, sarebbero certamente dietro l’eliminazione di Pier Paolo Pasolini. Tra i tanti, l’ha più volte rilanciata – facendola passare per autentica – il fotografo e scrittore Giovanni Giovannetti (sue alcune splendide foto di Pasolini scattate a Firenze nel settembre del 1975 durante una festa dell’Unità), autore di svariati scritti – anche assai documentati nella ricostruzione storica delle vicende legate a Mattei, Cefis l’Eni ecc. – dedicati al delitto dell’Idroscalo. La versione non autentica – recuperabile qui: https://pasolinipuntonet.blogspot.com/2012/12/siamo-tutti-in-pericolo-luccisione-di.html – recita: «“Il mio cognome si scrive co’ due t: Salvitti Ennio. E lei tanto pe’ correttezza?”. “Lavoro per ‘La Stampa’, mi chiamo Furio Colombo”. “‘La Stampa’, ah, Agnelli”. “Sì, Agnelli”. “Lo scriva che è tutto ’no schifo, che erano in tanti, lo hanno massacrato quel poveraccio. Pe’ mezz’ora ha gridato mamma, mamma, mamma. Erano quattro, cinque”. “Ma lei questo lo ha detto alla polizia?”. “Ma che, so’ scemo?”». In realtà questo scambio di battute è frutto di fantasia e proviene dal film di Marco Tullio Giordana Pasolini. Un delitto italiano (1995); oramai, però, è stato trasformato nella vera dichiarazione di Salvitti. Cosa disse, invece, quest’ultimo? Lo si legge nell’articolo di Furio Colombo Tragico viaggio nelle borgate, uscito su “La Stampa” il 4 novembre 1975. Ecco qui: «Ho visto com’era, al mattino. So chi è Pasolini. Ho sentito come abbaiavano i cani. Io vivo qui. Mi chiamo Salvetti. Sono pratico della vita qui dentro. Mi creda. Loro erano in tanti». Niente Agnelli, zero particolari sul pestaggio, nessun riferimento alla polizia. Solo la notizia, peraltro del tutto verosimile, che con Pelosi ci fossero altre persone.

Caso numero due. Per accreditare la tesi che, a partire dai primi anni Settanta, Pasolini fosse riuscito a raccogliere, attraverso non precisati contatti, informazioni e documenti segretissimi sulla strategia della tensione, creando così i presupposti per il suo assassinio, in tanti menzionano una «profezia» di PPP (frutto appunto del possesso di notizie riservate sui progetti eversivi a breve e lungo termine dei servizi segreti italiani o almeno di una loro rilevante parte) presente nelle pagine del romanzo incompiuto Petrolio, uscito postumo nel 1992. Ecco in che modo tale «profezia» è riferita dal poeta e scrittore Gianni D’Elia, anch’egli, come Giovannetti (che di D’Elia è stato anche editore con la sigla Effigie), autore di testi che cercano di dimostrare l’esistenza di un filo rosso tra le morti di Enrico Mattei, del giornalista Mauro De Mauro e di Pasolini: «Petrolio era un grande progetto d’opera, previsto in duemila pagine, di cui ci restano 522 cartelle; mettiamoci altri due o tre anni di lavoro, che uscisse nel 1978, dopo la tragedia patita da Aldo Moro. Lo apriamo, leggiamo: “La bomba è fatta scoppiare: un centinaio di persone muoiono, i loro cadaveri restano sparsi e ammucchiati in un mare di sangue, che inonda, tra brandelli di carne, banchine e binari. (…) La bomba viene messa alla stazione di Bologna. La strage viene descritta come una ‘Visione’”» (https://pasolinipuntonet.blogspot.com/2012/10/petrolio-la-bomba-di-pasolini-di-gianni.html). Allora: differentemente da quanto afferma D’Elia, l’attentato prefigurato da Pasolini (e da lui «profeticamente» collocato a Bologna, presso la cui stazione ferroviaria avverrà realmente la strage neofascista del 2 agosto 1980) non viene, da nessuna parte, definito una «visione» (la visione, o meglio l’allucinazione, deve averla avuta in questo caso D’Elia). Inoltre la frase «La bomba viene messa alla stazione di Bologna» è del tutto assente dal testo pasoliniano, che nell’edizione stampata di Petrolio – la quale segue la disposizione dei fogli dattiloscritti così come era stata decisa da Pasolini stesso – si trova al termine del libro, subito prima della conclusiva lettera ad Alberto Moravia in cui PPP porta l’amico a conoscenza del suo progetto di romanzo. Il breve testo in questione, intitolato Petrolio (romanzo), benché collocato alla fine del libro, è probabilmente quello che Pasolini scrisse per primo: si tratta infatti di uno schema, suddiviso in punti, di quelli che avrebbero dovuto essere i contenuti dell’opera. E difatti esso reca la data “primavera o estate 1972”, che è appunto il periodo in cui Pasolini maturò l’idea di scrivere il romanzo. Ma qual è la forma reale delle righe battute a macchina da Pasolini? Eccola: «Finito di fare l’amore, i giovani vanno verso le loro case: ma abitano tutti nello stesso quartiere: uno di loro ha deciso di gettare una bomba nella stazione Termini. È oscuro se sia anarchico o fascista. […] La bomba è fatta scoppiare: un centinaio di persone muoiono, i loro cadaveri restano sparsi o ammucchiati in un mare di sangue, che inonda, tra brandelli di carne, banchine e binari». In tutte le versioni pubblicate di Petrolio, una nota – senz’altro dovuta al filologo Aurelio Roncaglia, che di Petrolio curò la prima edizione Einaudi – avverte che Pasolini aveva «annotato Bologna sopra Termini». Dunque la correzione a penna operata da Pasolini può essere anche di molto successiva all’originaria redazione del testo. E cosa può aver spinto Pasolini ad annotare «Bologna sopra Termini»? Molto plausibilmente il fatto che il 4 agosto del 1974 avvenne l’attentato al treno Italicus, sul quale esplose un ordigno mentre il convoglio era all’interno di una galleria nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, a pochi chilometri dalla stazione di Bologna. Difatti, prima dell’attentato del 2 agosto 1980, la strage dell’Italicus del 1974 veniva anche chiamata «strage di Bologna». E del resto, come riportato dagli organi d’informazione già il giorno successivo, è probabile che l’intenzione degli attentatori dell’Italicus fosse proprio quella di far esplodere la bomba all’interno della stazione bolognese, obiettivo non conseguito a causa del ritardo accumulato dal treno. Si legge sulla prima pagina del “Corriere della Sera” del 5 agosto 1974: «Altri fanno rilevare una strana coincidenza tra l’ora dello scoppio (1.23) e il tempo d’arrivo dell’Italicus prefissato sull’orario ferroviario a Bologna (ore 1.24). Soltanto una coincidenza occasionale?». Se si vuol dimostrare che Pasolini (già nel 1972) si fosse procurato, non si sa come, materiali talmente scottanti da indurre anni dopo qualcuno, che del possesso di questi materiali da parte di Pasolini era al corrente, a ucciderlo o a farlo uccidere allestendo una messinscena a sfondo sessuale, conviene insomma orientarsi su pezze d’appoggio diverse da quelle della «profezia» di Petrolio. Se possibile senza rielaborare in modo creativo quanto da Pasolini effettivamente scritto.

Terzo e ultimo caso, il più clamoroso e grave: l’investimento di Pasolini che ne causò la morte per lo scoppio del cuore. Qui siamo alla presenza di uno strano mostro, diciamo un Frankenstein complottista, formato tanto da falsità in serie quanto da veri e propri deliri. Dopo essere stata introdotta alcuni anni or sono da Silvio Parrello, noto ai più come Pecetto, un signore ottantaduenne del quartiere romano di Monteverde che coltiva con apprezzabile abnegazione il culto di Pasolini, ha incredibilmente preso piede la tesi che a uccidere il poeta, sormontandolo, non sia stata la sua Alfa GT 2000 bensì un’altra Alfa, forse di proprietà di un certo Antonio Pinna, un oscuro affiliato del Clan dei Marsigliesi – anch’egli di Monteverde e quindi conoscente di Parrello – del quale si sono perse definitivamente le tracce nella seconda metà degli anni Settanta. Tra i sostenitori di questa bislacca teoria, che vorrebbe corroborare l’ipotesi dell’agguato politico-criminale e della successiva alterazione della scena del crimine per darle una connotazione «sessuale» che non le sarebbe appartenuta, sono individuabili due categorie: quella dei «moderati», a cui può essere iscritta la giornalista Simona Zecchi, secondo cui Pasolini (si veda il suo più recente libro, Pasolini: ordine eseguito, edito da Ponte alle Grazie) venne investito una prima volta intorno all’una e mezza di notte (senza essere ucciso) dalla sua Alfa e poi una seconda (con conseguenze letali) circa tre ore dopo da un’Alfa diversa il cui guidatore riuscì, però, a sovrapporre in modo perfetto una nuova e identica traccia dello pneumatico anteriore sinistro a quella lasciata sulla schiena della vittima dal precedente investimento, così da impedire agli inquirenti di comprendere che il poeta era appunto stato ammazzato da un’Alfa diversa da quella di sua proprietà; e poi la categoria degli «estremisti», a opinione dei quali l’Alfa di Pasolini addirittura non investì affatto lo scrittore, che sarebbe stato schiacciato esclusivamente dalla seconda Alfa. Di questo gruppo fanno parte, tra gli altri, la criminologa Simona Ruffini, cui si deve (con l’avvocato Stefano Maccioni, a propria volta convinto assertore della tesi delle due Alfa) il merito di avere fatto aprire quella che è a oggi l’ultima inchiesta sul delitto dell’Idroscalo, conclusasi nel 2015 con un’archiviazione, e il regista David Grieco, autore di un libro e di un film sul caso Pasolini intitolati entrambi La macchinazione. Come sia possibile che costoro trascurino il fatto che sotto l’Alfa GT 2000 di Pasolini sono stati rinvenuti (e accuratamente esaminati da fior di tecnici) sangue, lacerti di epidermide e capelli appartenenti a Pasolini medesimo non siamo in grado di spiegarlo. Quello che qui vogliamo denunciare è che entrambi, e – lo ripetiamo – non sono i soli, sostengono che, nella sua perizia, il medico legale della famiglia Pasolini, Faustino Durante, avesse scritto quanto segue: «Considerando che l’inizio del percorso fatto dall’Alfa Romeo era costellato di buche profonde, la coppa dell’olio situata a 13 centimetri dal suolo non recava tracce di strusciature e di urti, cosa che invece doveva avere. Il terminale della marmitta non evidenziava nessun segno di urti se non lateralmente, ma erano segni di vecchie ammaccature. Il frontale della macchina era privo di tracce sia di sangue sia di capelli sia di cuoio capelluto». Il brano in oggetto, sempre presentato come un estratto della perizia di Faustino Durante, è reperibile, tra gli altri, nei libri Nessuna pietà per Pasolini di Stefano Maccioni, Domenico Valter Rizzo e Simona Ruffini (Editori Internazionali Riuniti, 2011, pag. 98), La macchinazione di David Grieco (Rizzoli, 2015, pag. 85) e Caro Pier Paolo ti racconto il tuo omicidio della sola Simona Ruffini (Edizioni Aurora Boreale, 2024, pag. 103). Peccato che tale brano, nella perizia di Faustino Durante, non sia contemplato, come può facilmente verificare chiunque la perizia in questione, diversamente da quanto fatto dagli autori dei libri succitati, si prenda la briga di leggerla (è integralmente riprodotta da pagina 199 a pagina 216 nel volume Dossier delitto Pasolini, pubblicato nel 2008 in seconda edizione aggiornata dalla casa editrice Kaos). Sì, avete capito bene: quelle righe a lui disinvoltamente attribuite, il medico legale Durante (scomparso nel 1985) non le ha mai vergate, e del resto non poteva che essere così visto che Durante non era pazzo ed era quindi ben consapevole che Pasolini fosse stato investito e ucciso dalla sua stessa automobile, nella cui parte inferiore, come già ricordato, furono trovate abbondanti tracce organiche dello scrittore. A dirla tutta, anzi, il primo paragrafo della perizia di Durante s’intitola proprio, definitivamente, Sormontamento del corpo di Pasolini da parte della propria autovettura. Il primo a divulgare il brano farlocco, pescato chissà dove o più probabilmente inventato di sana pianta, è stato nel 2008 il già citato Silvio Parrello, e un’orda di sedicenti investigatori gli è andata serenamente appresso senza né porsi domande sull’attendibilità del contenuto né peritarsi di effettuare la benché minima verifica. È auspicabile, a questo punto, che l’avvocato Maccioni abbia almeno evitato di includere l’apocrifo nell’istanza di riapertura delle indagini che ha appena depositato presso la Procura di Roma.

Se i tre casi qui esaminati (a cui, relativamente al delitto Pasolini, se ne potrebbero aggiungere decine di altri analoghi) sembrano condurre dalle parti della farsa, essi presentano purtroppo un risvolto drammatico: forzature, alterazioni e – come abbiamo visto – vere e proprie menzogne hanno infatti preso progressivamente il posto, fagocitandolo, di ciò che è autentico o perlomeno verosimile, trovando continua ospitalità (a tutto vantaggio di chi le fandonie le diffonde) sui giornali, nelle trasmissioni televisive, nei convegni e perfino nelle aule parlamentari e nelle commissioni antimafia. Un insulto, lo ribadiamo, nei confronti della verità e nei confronti di Pier Paolo Pasolini. Un insulto che, a mezzo secolo dalla tragedia dell’Idroscalo, bisognerebbe smettere di perpetuare.

(articolo originariamente uscito, in forma rielaborata e notevolmente ridotta, su “La Verità” del 25 novembre 2025)

