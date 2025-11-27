“Europa: problema od opportunità?” Su questo dilemma, di strettissima attualità, ruota il saggio Europa Mon Amour di Giancarlo Ferrara, edito dalle edizioni Passaggio al Bosco , che sara’ presentato il 4 dicembre alle 18 e 30, presso la libreria Horafelix, in via Reggio Emilia 89 a Roma, a cura del Centro Studi Kulturaeuropa.
L’opera
Il saggio, raccoglie alcune riflessioni su temi molto controversi, come il problema della rappresentanza nell’epoca dello sviluppo ipertecnologico, la forzata dicotomia tra sistemi democratici ed autocrazie, la necessità di un’Europa partecipativa, il vorticoso processo di concentrazione dei capitali e della mancata redistribuzione della ricchezza, fornendo anche 10 proposte per andare oltre l’Europa attuale ed attuare finalmente l’Unione politica del Continente.
I relatori
A dibattere di questi temi, insieme all’autore ,saranno presenti l’editore Marco Scatarzi, lo scrittore Gabriele Marconi ,il responsabile dell’organizzazione giovanile Blocco Studentesco ,Sergio Filacchioni.Modera l’incontro Gabriele Adinolfi.
