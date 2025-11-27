La politologia dice che raramente i governi democratici occidentali si avvicinano alla fine del proprio mandato con più consenso di quello iniziale; rarissime sono le rielezioni. E quindi, diamo a Giorgia Meloni quel che è di Giorgia Meloni: riconosciamole una capacità tattica e strategica fuori dal comune ed una prassi d’empatia popolare che pochi leader democratici hanno potuto vantare e mettere in atto. Al di là delle contingenze geopolitiche ed economiche, su cui altri possono esprimersi, il punto è questo: la destra italiana stabilmente sopra il 30% si incarna in Giorgia Meloni. Nelle sue scelte e nella sua guida.

Detto questo, occorre cominciare a dire e scrivere, in modo approfondito e coraggioso, della sconfitta che la vittoria della destra politica porta a noi altri. E per noi altri intendo quella vasta comunità umana che a destra si è sempre schierata non tanto per prassi politico-elettorale quanto per appartenenza metapolitica, culturale e spirituale.

Il punto è, amici, ormai dirimente: perché la destra che oggi guida la nazione e che probabilmente continuerà a farlo, non è solo il frutto di un percorso pratico, di un mero divenire elettorale, amministrativo, politologico che dalla fondazione del Msi, passa per Fiuggi, abbraccia il liberal-capitalismo, il conservatorismo e arriva ad essere il punto di riferimento internazionale di una risposta di destra alla crisi della globalizzazione; è anche il fiume carsico di un altissimo profilo culturale ed ideale che nei decenni ha fornito le parole chiave e, mi si consenta, il linguaggio stesso su cui si è potuto costruire quel percorso di cui sopra.

Non faremo citazionismo. Ma la totale assenza, oggi, difronte ad un apice inimmaginato, degli elementi fondanti della cultura di destra nel discorso culturale di questa nazione, è un tema che non può essere eluso oltre. E’ questa, sia chiaro, una sconfitta palese di quel nostro fiume carsico di temi, immagini, elementi poetici ed antropologici ad ora brutalmente costretto a restare sotterrato dai propri beniamini, divenuti poi utenti, ed infine carcerieri.

Occorre essere brutali: mentre la destra della prassi, la destra politica trionfante, si arma della dinamicità dei risultati e loda i numeri, l’esattezza dei conti in ordine, del rating, dello spread, e lo ripetiamo, si dia a Giorgia quel che è di Giorgia, in questa nazione, così tanto tornata grande, risulta impossibile trovare un singolo discorso teso a rompere il nichilismo imperante dei tempi nostri.

Eppure questa destra è la destra che ha letto Junger, Heidegger, Pound, Schmitt, Jaspers, Severino: è la stessa destra che contro il pensiero debole ha così pervicacemente superato la tentazione totalitaria prometeica da poter arrivare, con Alain de Benoist, con Tarchi e tanti altri, ad immaginare l’alternativa spirituale e culturale al dominio della tecnica. Si può davvero credere che non sia così? Era proprio Heidegger a dire che il linguaggio è la casa dell’Essere. Quel linguaggio, che ci crediate o meno, ad ognuno le sue convinzioni, ha creato filosoficamente le vittorie della destra politica. O pensate davvero che Bannon leggesse Evola per caso?

Finito il citazionismo che mi ero ripromesso di non fare; possibile, dunque, che non si riesca a fare un grande lavoro di ermeneutica sui temi intangibili dell’identità, della sessualità, dell’ecologia e del lavoro, delle città, difronte alla tracotante continuità ideologica del capitalismo tecnocratico? Non è davvero possibile avere un confronto, una dialettica in tal senso? Si tratta di lesa maestà? Si tratta di paura di fronte a temi troppo complessi se gettati nell’epoca del marketing istantaneo?

Ma, appunto, è proprio questa la sfida necessaria: a che serve dominare il qui e l’ora se non vi si riporta dentro un poco di Essere, un minimo di poesia e fede?

I conti saranno in ordine, i voti in saccoccia, la credibilità internazionale ai massimi storici: ma qui, nell’Italia di Giorgia Meloni, il discorso continua vertere sul gender, sul disagio, sulle guerre fra sessi, fra generazioni; tutto puzza ancora terribilmente di nichilismo imperante, di vendita di corpi e di anime, di nuove e sempre più estese forme di schiavitù e disperazione. Di distrazioni ormai giunte sull’orlo della zombificazione.

Si continua a correre a capofitto verso una mancanza di senso sempre più angosciante alla cui estremità l’unica visione metapolitica che si vorrebbe offrire sembrerebbero essere i razzi di Elon Musk puntati verso Marte.

O peggio, e qui sia chiara anche la gravità etica della questione, l’ennesima carneficina militare di giovani europei voluta da altri, spinta da altri, per conto di altri.

Troppo poco. Davvero troppo poco.

Giacomo Petrella Giacomo Petrella su Barbadillo.it