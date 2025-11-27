Nathan, padre dei tre bambini allontanati dalla cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, ha spiegato ai giornalisti: “Noi vorremmo restare, ma abbiamo un’altra opzione: prendiamo i passaporti, mia moglie con i bambini tornano in Australia e io resto qui a badare agli animali. Speriamo di no, perché a noi piace la nostra casa qui”.

L’Italia si divide nella dialettica tra familisti e statalisti, tra difensori del primitivismo e assertori della civilizzazione, Campagna e Città. Come e dove bisogna vivere e chi lo stabilisce. La famiglia e il tribunale. Se lasciamo un attimo la controversia giuridica e le opinioni su quanto e come debba pesare e bilanciarsi il ruolo complementare dello Stato e della famiglia nell’educazione dei bambini, possiamo dirigere la riflessione su un ambito diverso, sull’aspetto simbolico della questione che incide solo successivamente sui bambini perché si incentra principalmente sulla scelta di Nathan. Anzi di Nathan e Catherine.

Il Bosco, metafora della fuga dal mondo ma anche dell’affermazione sovrana dell’individuo, della scelta del rischio, luogo archetipico del silenzio interiore richiama Il Trattato del Ribelle di Ernst Junger. Il “Waldgang” che trova la felicità nel luogo più impensabile, ossìa lontano dalle sovrastrutture morali collettive. Non sappiamo perché la coppia abbia deciso (magari solo fisicamente) di “passare al bosco” ma oggettivamente Nathan e Catherine rappresentano qualcosa di evocativo e non solo rispetto al noto saggio di Ernst Junger, ma anche rispetto ad un altro riferimento stavolta letterario:

La gente di campagna non se la prese a male per gli splendori che gli erano sfuggiti: l’arte, i giornali, il lusso e la politica valevano esattamente quel che la gente era disposta a pagarli, niente di più; i germogli della terra, invece, bisognava conquistarseli a qualsiasi prezzo, erano l’origine di tutto, l’unica fonte di vita. Che la vita della gente di campagna fosse triste e desolata non era vero affatto! Era piena delle sue potenze superiori, dei suoi sogni, i suoi amori, delle sue superstizioni!

L’amore è divenuto l’origine e il dominatore del mondo, eppure il suo percorso è disseminato di fiori e di sangue

Così si esprimeva l’ecologista iperboreo Knut Hamsun (1859-1952) nel suo I germogli della terra che gli valse il Premio Nobel nel 1920. Se nel romanzo Fame (1890), Hamsun fa esplodere la rabbia verso l’oppressione della vita urbana e ne La vita culturale dell’America moderna (1889) denuncia il materialismo di un sistema di vita che uccide lo spirito, con questa opera fa un passo avanti “rivoluzionario”.

Isak, giunto da chissà dove, si stabilisce in una zona selvaggia e incolta della Norvegia settentrionale e con la moglie Inger, vive non solo l’epopea familiare nella natura scandita dai ritmi delle stagioni, ma con Inger sperimenta la durezza gioiosa e sobria del lavoro che faticosamente restituisce i frutti del cibo non sempre quotidiano. Gli elementi avversi spingono ad una lotta incessante, ad una sfida proiettata in avanti con la pre-visione ma lentamente accade qualcosa di inverosimile alla vigilia. Quelle radure sgombre di esseri umani, iniziano a popolarsi e sorge una comunità che poi conoscerà forme di collaborazione tra i suoi membri. In buona sostanza Isak non aveva portato se stesso fuori dal mondo, ma con la sua volontà calma e visionaria ne aveva costruito un altro. Foreste e fiordi, suolo e radici circondano come presenze sempre meno sconosciute e misteriose il graduale evolversi della fattoria, fino a quando la natura viene vinta.

Un uomo, una famiglia, una comunità e quindi una società. Nuovi inizi che generano nuovi destini personali e sociali.

Con la sua azione di fondazione l’elemento umano operante può attuare un destino di riappropriazione del tempo e dello spazio, dando una forma al non-senso della Natura e attuando una trasformazione della stessa.

Questo il lascito: solo lo sforzo può permettere all’uomo – arcaico o ultramoderno che sia – la possibilità di edificare una civiltà, una civiltà che prima di progredire inizia per l’ uomo dissodando la propria terra e costruendo la propria casa.

Ecco, al di là di come finirà questa vicenda della “famiglia nel bosco” in qualche modo, forse loro malgrado, Nathan e Catherine ci spingono anche a riflettere su quanto lo spirito pionieristico e avventuroso sia svanito davanti alla pretesa di “sicurezza” che abita la dimensione urbana.

Magari solo per caso, ma se questa storia permette di risalire ad Isak e Inger allora è già tanto, perché la cronaca ha riverberato la narrativa.

Pietro Ferrari Pietro Ferrari su Barbadillo.it