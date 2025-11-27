Dopo molti dubbi, si è deciso di aprire il mercato di Natale a Magdeburgo. Il 20 dicembre 2024 un uomo su un Suv piombò sulla folla: 6 morti, un bambino di 9 anni e cinque donne; circa 300 i feriti. Il Suv era passato da un varco nella barriera di cemento anti-attentati, lasciato libero per le ambulanze. Un errore, ma la protezione assoluta non è possibile, e l´uomo, 51 anni, Taleb Al Abdulmohsen, profugo saudita, era in Germania dal 2006: sembrava integrato, lavorava come psichiatra.

Secondo l’auto-disciplina della stampa, non si dovrebbe scriverne nome ed etnia. Ma sarebbe impossibile capire la notizia. Ormai giornali e tv violano spesso questa regola. A Magdeburgo, Sassonia-Anhalt, ex Ddr, scrive il settimanale Der Spiegel, la gente si chiede: andare al mercato per dimostrare che il terrore non vince, o non andare, per rispetto alle vittime? Un padre e una madre hanno lasciato decidere al figlio di 8 anni, che sa ciò che avvenne. Dice il padre che il bambino chiama l’attentatore “Ein Idiot” e non vuole rinunciare al giorno di festa.





Non commemorare

A Magdeburgo non si sono commemorate le vittime. La polizia ha vietato ai mezzi superiori a 3 tonnellate di avvicinarsi alla piazza del mercato e ha posto un limite a 30 all’ora per le auto. Ma non basta: si teme un attentato coi droni. In città si litiga su chi sia responsabile per la sicurezza, il municipio, la regione, la polizia locale, quella federale, o dovrebbe intervenire l´esercito? Chi è colpevole dell’errore fatale dell’anno scorso?

I mercatini di Natale sono aperti in tutta la Germania, il clou delle feste è il 6 dicembre, San Nicola. Chiuderanno prima del 25 dicembre. Il giro di affari si aggira sui 5 miliardi di euro, ma il fisco chiude gli occhi. Quest´anno molti preferiranno evitare il rischio, o forse no. La Bild Zeitung scrive che il 62% ha timori.

Bere “Lumumba”? Mai

Sono passato in auto di fianco al mercato di Natale della Gedächtniskirche, la chiesa nel cuore di Berlino. E’ protetto da una barriera, come un fortino. Un camion

piombò sulle famiglie il 20 dicembre 2016: i morti furono 13, tra cui una ragazza italiana, i feriti 56. All’ingresso si controllano le borse, sono vietati coltelli con lama più lunga di 8 centimetri. Si è cambiato nome al Lumumba, la bevanda preferita, cioccolata calda con rum, prezzo da 5 a 7 euro, infatti non è corretto chiamarla col nome del primo presidente del Congo, ucciso il 17 gennaio 1961. Qualcuno chiede di cancellare anche il nome del Natale, cristiano, quindi discriminante: si dovrebbero chiamare i mercatini “di Capodanno”, che però non per tutti è il 1 gennaio.,





Merz vorrebbe espellere…

Il Cancelliere Friedrich Merz ha dichiarato che l’aspetto delle città tedesche è cambiato negli ultimi 10 anni, a causa degli stranieri, troppi e non tutti integrati. Questa settimana a una conferenza sull’integrazione, 30 giovani sono usciti prima che Merz prendesse la parola. Si sono avute dimostrazioni di protesta in tutto il Paese. Il Cancelliere non è simpatico, non ha carisma, ma il 65% gli dà ragione. Non vuole cacciare tutti gli stranieri – oltre 13 milioni su 83 milioni di abitanti -, ma solo i 260mila giovani musulmani, che rifiutano l’integrazione e che non si riesce a espellere, anche se alcuni sono potenziali terroristi. Una piccola minoranza.

Anis Amri, 24 anni, attentatore di Berlino, era un profugo tunisino, giunto a Lampedusa. In Germania era sorvegliato come pericoloso. Dopo l´attentato, riuscì a attraversare l´Europa, e tre giorni dopo fu ucciso da un poliziotto a Milano.

Nella Fuggerstrasse, quartiere di Schöneberg, dove era la pensione del film Cabaret, nel centro di Berlino, la polizia è intervenuta quest’anno 110 volte, a causa dei profughi ospitati in un albergo, mutato in centro di accoglienza. Non sono arabi: vengono dall´Europa dell´Est. Sempre una piccola minoranza… Per mancanza di realismo, si fa il gioco dell´estrema destra, che continua a aumentare.

Da Italia Oggi