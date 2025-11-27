Ho dovuto aspettare quasi cinquant’anni per apprendere che la pronuncia esatta del cognome dell’autore di personaggi letterari indimenticabili, quali Sandokan o Yanez nel ciclo malese, piuttosto che il Corsaro Nero in quello dei Caraibi, era (è) Salgàri, perché derivante dal vocabolo che in dialetto veronese indica il salice.

Autorevole nel modo particolare che avevano (hanno?) gli intellettuali di grande valore culturale veneti, che – con naturale civetteria – parlavano (parlano?) con l’inflessione che la natale condizione gli ha (aveva?) dato, era Giulio Nascimbeni, venuto al mondo in quel di Sanguinetto, cosa che ai nostri tempi di bella frequentazione gli permetteva di prendersi in giro, perché da anni a Milano viveva in via Mussi e “musso”, nella parlata avita, significava (significa?) “asino”!

Tipografo anti-italiano

Tutt’altro per inclinazione e voracità, Giulio era, al Corriere della Sera, addetto alla mitica terza pagina, elevandola al massimo attraverso la collaborazione di molti tra i più capaci “elzeviristi”. Mio fin troppo gentile lettore e ammiratore, aveva perdonato con grazia il fatto che, al principio, sul Foglio, l’avessi preso di mira con una “Pignoleria”, a proposito di quella che m’era apparsa un’errata traduzione dal tedesco della frase di Metternich sull’Italia come espressione geografica: errata, perché stravolta in pagina da un disattento tipografo.

Via Robbioni, Varese

Avevo allora studio a Varese in via Robbioni ed era lo squillare, ad opera sua per mia fortuna frequente, del telefono posizionato sulla scrivania a mettermi in contatto con lui. È per non imitarlo – dato che per tale sua unica nel tema pecca lo redarguivo – che da allora ho deciso di scrivere e al mio livello diffondere quanto ad ogni riguardo ho studiato e so perché – delle infinite cose delle quali a voce Nascimbeni mi diceva – ben poche lasciava per iscritto e tutto non trasmesso ad altri, lui trascorso a differente vita, sarebbe tornato nel limbo.

(Va qui fatto cenno alla seconda persona che, nello stesso periodo, al medesimo modo mi “educava” nel senso etimologico della parola: Ruggero Guarini, napoletano egregio a propria maniera ed uso di altrettale sapere e spreco!).

La “Casa sul mare”

Era Giulio il biografo di Eugenio Montale, del quale – ho adorato e persevero nel farlo la sua eccezionale Casa sul mare – mi raccontava la pochissima voglia che aveva nei colloqui, di realmente svelarsi, una ritrosia del Nobel, che aveva superato infine, considerato l’esito, bellamente pur se a fatica.

Devo, dobbiamo tutti perché lo scrisse (!), a Nascimbeni la narrazione della vicenda “alla Piero Chiara” del funerale luinese di Chiara medesimo.

Era con molti (tra i quali Nanni Svampa) – il sottoscritto solo discepolo impossibilitato, perché lontano – in quella triste circostanza Nascimbeni, nella piazza della chiesa principale di Luino, ove doveva avvenire il commiato dall’autore de Il piatto piange appena fosse arrivata da Varese la cassa funeraria.

Resi ciechi dal dolore?

Fu, mentre a gruppi i presenti sottovoce parlottavano, che – a fianco della chiesa e diretti al cimitero – passò un feretro, seguito da una banda e da non pochi. Pensando che la funzione religiosa per Chiara fosse annullata, tutti si accodarono. Per pochi minuti: poi infatti si accorsero che i musicanti suonavano Bella ciao, mentre Chiara era notissimo Liberale. Scoprirono così di seguire la cassa del padre di Dario Fo, deceduto negli stessi giorni. Tornarono tutti sul sagrato per vedere l’uscita dalla basilica dei resti terreni dell’amico. E di lì, più stancamente, essendo il ripetuto percorso in salita, nuovamente muovere alla volta del cimitero.