Se nel 1933 gli sperimentatori futuristi diedero a un loro convivio milanese l’avanguardistico nome di “Plastica mangiabile”, per gli aforismi scelti di Malcolm de Chazal raccolti nel volumetto edito l’anno scorso da MAGOG (266 pagine, 18 euro) si potrebbe parafrasare il titolo di quel convivio gastronomico in “Plastica tangibile”. E questo non perché manchi, tra i sensi che affollano “Sens plastique”, il gusto, anzi, ma soltanto perché esso ci sembra leggermente superato, peraltro in un fotofinish degno di una corsa di cavalli, dal tatto e dalla vista.

Così come il grande fotografo Ferdinando Scianna, che ha abbinato vista e gusto nella sua serie di scatti “Ti mangio con gli occhi” (Contrasto), rintracciando nella sua memoria personale, nella sua vita professionale e nei suoi tanti incontri, la parte che il cibo, inteso come cultura del mangiare, ha avuto nell’elaborare ricordi, impressioni e idee, anche de Chazal ha deciso di non limitarsi ad uno, o anche a due, dei cinque sensi. C’è però una caratteristica vistosissima che determina la vittoria a tavolino di de Chazal in questa immaginaria partita di “multitasking sensoriale” tra artisti: laddove le immagini, pur assai folcloristiche e poetiche, di Scianna sono in bianco e nero, la pagina di “Sens plastique”, pur essendo in bianco e nero come lo sono pressoché tutte le pagine dei libri, salvo rare eccezioni, è invece un arcobaleno di colori. Di più: de Chazal ha una sua personale “teoria dei colori”, basata sulla creatività, l’intuito e l’impressione tanto quanto quella di Goethe, che pure ebbe più successo fra i pittori, lo era su fondamenti scientifici.

E, volendo procedere per assonanze, anche ideali, cosa fa rima nelle filastrocche di bambini con la parola “colori”? Già, “fiori”, e anche ai fiori “Plastica” dedica amplissimo spazio, dipingendoli con pennellate eleganti come quelle degli impressionisti, ma anche con tocchi di imprevista crudezza espressionista à la Van Gogh. “Tutti i fiori sono in abito lungo, salvo i fiori di campo, i quali portano abiti fino al ginocchio per scorrazzare meglio nel bosco”, scrive, ma poco prima anche “Il fiore, quando sboccia, inarca la cintola, allo stesso modo in cui il sesso che si schiude incurva i lombi delle donne in pubertà”. I suoi non sono solo delicati e spiritualissimi “Fiori fantasma”, dunque, come quelli del bel romanzo omonimo di Ronald Fraser, ma anche fiori vitalistici, tumidi, quasi carnivori, come quelli del romanzo balinese “La collera verde” di Monique Watteau, recentemente tradotto da Agenzia Alcatraz.

Lungi da noi però voler rappresentare de Chazal come una sorta di hippie ante litteram viziato e vizioso, dedito solo a fiori, leccornie e voluttà assortite: assieme alle tematiche naturalistiche coesistono aforismi sulla politica, la religione e la mistica, decisamente più vicini alla tradizione classica francese pascaliana, ma anche di Tocqueville e La Rochefoucauld, nei quali la musicalità e la brevitas tanto apprezzate da W.H. Auden lasciano il posto a un’intelligenza tagliente, quasi cinica: “Il giudizio impersonale dei giudici è la più grande e la più pericolosa delle minacce alla libertà individuale, poiché fa del giudice un proiettile privo di coscienza nel fucile della legge”, e “Ogni volta che un borghese va in Cielo, Dio deve far ingrandire il Paradiso per concedere un po’ più di spazio ai non-borghesi. Perché l’atmosfera dei borghesi rende tutto più piccolo”.

“Isolato e isolano”, dunque, de Chazal secondo una definizione di Davide Brullo, ma al contempo al centro nevralgico di una rete capace di toccare tutti i nodi chiave non tanto della sua epoca, ma piuttosto dell’eterna anima vitale dell’uomo. D’altronde, lungi dall’essere un tradizionalista in senso proprio, scrive: “La vera arte di vivere consiste nel ‘respingere’ i propri progenitori, per ritrovare quel germe di vita che è interamente Noi. Il primo dei nostri doveri, quindi, è spogliarci dei nostri morti, come il cane scuote via le pulci…”. E gli anni ’40 dello scorso secolo – decennio a cui risalgono la più parte dei “Pensieri” in questione – di morti di cui spogliarci ne hanno forniti in gran copia…

Camilla Scarpa Camilla Scarpa su Barbadillo.it