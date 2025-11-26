Un bel connubio editoriale quello tra Gog e Federico Mosso, inaugurato nel 2018 con “il Club degli insonni”, consolidato nel 2021 con “Ho ucciso Enrico Mattei” e confermatosi vincente con la pubblicazione di Zobel, noir psichedelico ambientato in una Torino ferragostana degli anni 80, quando ancora le metropoli si svuotavano, diventando scenari per capolavori cinematografici e letterari, e che il racconto di Mosso rende ancora più suggestiva con una trama che è anche una Guida metafisica della città, che invoglia a (ri)visitare la capitale sabauda con altri occhi e altre consapevolezze,

Nella città della Mole

Monumenti e architetture torinesi fanno da quinte ad una trama romanzesca icasticamente escheriana, in cui i protagonisti si muovono, agiscono e parlano “dentro” un paradosso temporale, in cui il passato e il presente sono sequenze posteriori al futuro, ma contemporaneamente anteriori e attuali.

Tutti i personaggi del romanzo, storici e di fantasia, buoni e cattivi, attori primari o comparse, hanno la grazia stilistica dell’originalità e Mosso dà prova di solida cultura, ma senza esibizione perché nulla deve dimostrarci. Lui è il narratore di una realtà immaginale che irrompe nel “nostro” reale intersecandolo in un continuum indissolubile.

Torino territorio comanche

Zobel è la cronaca allucinata di una giornata da cani in una Torino che è un vero e proprio territorio comanche per il protagonista, Tancredi, sicario strangolatore (che, in un cammeo del racconto, apprendiamo essere colui che ha terminato Joe, l’antieroe protagonista del precedente romanzo di Mosso su Enrico Mattei), incaricato di una missione omicida da compiere in 24 ore, nel corso delle quali si imbatte in epifanie nietzschiane e salgariane, ma anche in non meno realistici killer siciliani trapiantati a Torino che cercano a loro volta di accopparlo.

Un parterre di reprobi

E in mezzo alla cronaca delle ventiquattro ore sono evocati – come barbaglii- personaggi storici: i tre H., i due G. ed altri personaggi del tragico epos nazionalsocialista, ma anche Coco Chanel, incontrati dall’altro misterioso protagonista del romanzo, Zobel appunto, che non è dunque un personaggio di fantasia, ma l’ombra di una Grande Spia (Großer Spion), la cui voce vagante nell’Universo extratemporale, captata da due giovani radioamatori in ascolto da Torre Bert, dà il “la” ad un racconto che vi prenderà fino alla fine del romanzo, che però, tra le altre cose, ci insegna che la Fine non esiste perché, anche nella tragicità, la vera via è quella dell’Eternità e dell’Eterno.

@barbadilloit

Lorenzo Borrè Lorenzo Borrè su Barbadillo.it