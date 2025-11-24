Per la terza volta nella stagione la Formula 1 fa visita agli Stati Uniti, segnatamente per il Gran Premio di Las Vegas, il ventiduesimo del 2025.

Il circuito è un cittadino non completamente permanente situato a Paradise, località adiacente a Las Vegas, realizzato intorno alla celebre Las Vegas Strip: misura 6201 metri – con due zone DRS – e conta 17 curve.

Oltre che le elevate velocità di punta e percorrenza, l’altra grande variabile è quella delle basse temperature: la gara, infatti, si tiene in notturna, il sabato sera locale.

La Pirelli ha scelto gomme morbide, portando le C5 (Soft), le C4 (Medium) e le C3 (Hard).

Le prove libere

I tre giorni di Las Vegas cominciano con le prove libere, che si tengono il giovedì.

Nelle FP1 il più rapido è stato Charles Leclerc, in 1’34”802 (Soft), un riferimento poi ritoccato nelle successive FP2 da Lando Norris, in 1’33”602 (Soft).

Per il pilota della McLaren, comunque, si è trattato di un primato di fatto.

La sessione, infatti, è stata interrotta in anticipo per delle coperture in ghisa dei canali di scolo mal fissati che avrebbero potuto arrecare dei danni alle vetture.

Spazio anche per la pioggia, che rende necessarie le Intermediate per metà FP3 del venerdì (di Las Vegas).

Dopodiché, montate le gomme da asciutto, il miglior tempo è stato quello di George Russell, davanti a tutti in 1’34”054 (Soft).

Le qualifiche

Dopo le ultime libere ci sono ulteriori precipitazioni, con le prove ufficiali che partono con pista umida: alcuni cominciano la Q1 sulle Intermediate, ma presto tutti vanno sulle Full Wet.

Non si contano i lunghi e i bloccaggi, soprattutto nella frenata della curva 14; in conclusione, il primato della manche, migliorati i tempi giro dopo giro, è di Russell, in 1’53”144 (Full Wet).

Eliminati Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, rispettivamente diciassettesimo e ventesimo.

Anche per la Q2 si comincia a girare con le gomme da bagnato estremo ma la frequenza dei passaggi ha continuato ad asciugare velocemente la carreggiata.

Nella Q2 il più rapido è stato Russell (Full Wet) in 1’50”935.

La decisiva Q3, almeno per il suo primo run, è da intermedie con riferimenti che si abbassano ad ogni passaggio.

Alla fine, susseguitisi numerosi poleman provvisori, la pole position è di Lando Norris, in 1’47”934 (Intermediate), davanti a Max Verstappen e a Carlos Sainz.

Quarto si è qualificato Russell, poi Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Pierre Gasly.

La gara

Il sabato di Las Vegas non piove e la pista è pienamente asciutta, per quanto notevolmente poco pulita al di fuori della traiettoria.

Per le gomme del primo stint Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton hanno scelto le Hard, Antonelli le Soft; gli altri sono sulle Medium.

Yuki Tsunoda (diciannovesimo in qualifica) parte dai box.

Allo spegnimento dei semafori Norris mantiene la testa, chiudendo Verstappen ma alla prima curva sbaglia il punto di frenata, arriva lungo e si fa scavalcare dall’olandese e poi anche da Russell, in curva 5.

Nelle retrovie Bortoleto tampona Lance Stroll, creando confusione.

Così, al termine del giro 1, Hamilton è risalito in tredicesima posizione, guadagnandosi la dodicesima piazza al giro 2 in virtù di un errore di Liam Lawson.

I detriti in pista dopo le fasi della partenza portano la Direzione Gara a deliberare una neutralizzazione virtuale nella stessa seconda tornata, fino alla quarta.

Leclerc è settimo, al quinto giro, sopravanzando Oliver Bearman in fondo alla Strip, all’interno della curva 14.

Ai vertici Russell prova a non perdere di vista Verstappen, forte l’inglese di un passo inizialmente più veloce rispetto all’olandese della Red Bull.

Segue Norris, a poco più di due secondi e mezzo dal britannico della Mercedes, sul minuto 36”6.

Più in difficoltà Piastri (sesto al giro 12) – dopo un contatto con Lawson in curva 1 al via – che si deve guardare da Leclerc, pur mantenendosi nello scarico di Hadjar per diverse tornate.

Il monegasco della Ferrari porta l’attacco sulla McLaren in curva 14 – sempre al giro 12 – sfruttando la scia e il DRS e portandosi così sesto.

Nel frattempo, in testa il passo si è assestato sul minuto e 36” basso.

Il tutto, quando Leclerc al passaggio numero 13 scavalca anche Hadjar – sempre all’interno della curva 14 – per la quinta posizione virtuale.

Poco dopo Albon, in quel momento tredicesimo, alla medesima frenata della curva 14 attacca Hamilton ma lo tampona leggermente, danneggiando l’ala anteriore e dovendo così rientrare per cambiare il musetto.

Complici i detriti, arriva al giro 16 la seconda Virtual Safety Car di giornata che dura lo spazio di neanche una tornata completa; nello stesso passaggio Piastri sorpassa Hadjar e si porta sesto.

Russell invece esegue la prima sosta al termine del giro 17, per le Hard, rientrando settimo; Norris da parte sua, spinto anche dal muretto, abbassa subito i propri riferimenti sul minuto 35”alto.

Nello spazio di due giri anche Russell, sulle dure, si allinea ai riferimenti del pilota della McLaren, non senza un sorpasso da eseguire, ossia quello su Hadjar, che completa al giro 20 in curva 14.

Piastri si ferma alla fine del giro 21, per le dure.

Poco più avanti Leclerc ha ormai ripreso Carlos Sainz, salvo il fatto che lo spagnolo della Williams si fermi, al termine del giro 22 – proprio come Norris – per le Hard.

In pista il britannico rientra quarto, alle spalle di Russell, con Piastri che invece – approfittando delle gomme già in temperatura – sorpassa Sainz per la nona posizione virtuale.

In Red Bull e in Ferrari, rispettivamente con Verstappen e Leclerc, la scelta è stata di allungare di alcune tornate lo stint.

Leclerc si ferma alla fine del giro 24 per le Hard, ma ripresa la carreggiata si ritrova dietro a Piastri, pur davanti a Sainz; di fatto, dunque, l’australiano della McLaren ha completato due undercut.

L’olandese della Red Bull compie la fermata al termine del giro 25, per le Hard, confermandosi al vertice con più di un secondo su Russell, col britannico sul minuto 35”3.

Risalito quinto in virtù delle soste altrui, Hamilton si ferma al termine del giro 29, passando dalle dure alle medie e rientrando in pista da decimo.

Con le gomme dure ormai pienamente funzionanti, Norris ricomincia il suo recupero su Russell, visti una serie di tempi di sette, otto decimi più rapidi del diretto avversario.

Nell’arco di poche tornate, in effetti, il pilota della McLaren si è portato in scia a quello della Mercedes: al giro 34, all’esterno della curva 14, avviene lo scambio di posizioni in favore di Norris.

Piastri intanto ha nel mirino Antonelli (gravato, per altro, di una penalità di 5” per falsa partenza) e che aveva cambiato le sue gomme morbide nei primissimi passaggi (alla fine del giro 2) per le dure.

Al giro 38, in curva 14, Piastri prova ad uscire dalla scia dell’italiano, che però forza la staccata; l’australiano si scompone, permettendo così a Leclerc di riavvicinarsi.

Il confronto tra i tre per la quarta posizione virtuale si sviluppa nello stesso frangente in cui Verstappen e Norris rinsaldano le loro posizioni con una serie di passaggi tutti sul minuto e 34” basso.

L’inglese della McLaren, tuttavia, rallenta negli ultimi passaggi, pur senza stravolgimenti apparenti.

Al termine dei 50 giri in programma la bandiera a scacchi saluta la vittoria di Max Verstappen del Gran Premio di Las Vegas.

Alle sue spalle, secondo è arrivato Lando Norris, nonostante il rallentamento conclusivo e terzo George Russell.

Lo stesso Verstappen è stato anche l’autore del giro più veloce, in 1’33”365, alla tornata numero 50, l’ultima.

Quarto al traguardo, i cinque secondi della penalità hanno arretrato Antonelli quinto e così quarto si è classificato Oscar Piastri.

Quinto dunque si è piazzato Andrea Kimi Antonelli, sesto Charles Leclerc – sempre in grado di massimizzare le prestazioni della Ferrari – settimo Carlos Sainz.

In ottava posizione è arrivato Isack Hadjar (Racing Bulls), nono Nico Hulkenberg (Kick-Sauber) e decimo Hamilton.

Dopo la gara, in seguito alle verifiche tecniche dei commissari, sia Norris che Piastri vengono squalificati.

Su entrambe le McLaren, infatti, i pattini posteriori (il fondo) erano eccessivamente usurati, presentando uno spessore minimo inferiore ai nove millimetri regolamentari.

Conseguentemente, alle spalle di Verstappen, sul ‘nuovo’ podio sono saliti entrambi i piloti della Mercedes: secondo George Russell e terzo Andrea Kimi Antonelli.

In classifica Leclerc si è piazzato così quarto e a seguire, quinto Sainz, sesto Hadjar, settimo Hulkenberg, ottavo Hamilton, nono Esteban Ocon, decimo Oliver Bearman.

La Formula 1 tornerà in pista la settimana prossima, a Lusail, per il Gran Premio del Qatar.

Lorenzo Proietti Lorenzo Proietti su Barbadillo.it