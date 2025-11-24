Nelle scorse settimane la Biblioteca del Conservatorismo (Bibliothek des Konservatismus- BdK – www.bdk-berlin.org) di Berlino è stata esclusa dal Consorzio Bibliotecario Tedesco, che gestisce il catalogo collettivo dell’Associazione delle Biblioteche Tedesche. I titoli catalogati dalla BdK non potranno così più essere ricercati in rete dagli utenti.

L’ente a rischio

Il direttore della biblioteca Wolfgang Fenske parla proprio di una minaccia all’esistenza stessa della biblioteca: ” La BdK non può semplicemente memorizzare i dati con i titoli dei libri e offrirli per la ricerca. – spiega Fenske – A partire da una certa dimensione, praticamente tutte le biblioteche scientifiche sono collegate a un consorzio bibliotecario, che possiede una sorta di record di dati per ogni titolo di libro. Ogni biblioteca che possiede un libro nell’edizione in questione allega il proprio record di dati, che contiene tra l’altro la sigla del libro, a questo record di dati-master del consorzio bibliotecario”.

La decisione è stata presa, senza motivazioni, con un semplice atto amministrativo, dalla nuova direttrice del Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV, Consorzio Generale Bibliotecario) dei Länder della Germania settentrionale, Regine Stein, che aveva già comunicato in estate, tramite uno studio legale, la volontà di chiudere i rapporti con la la BdK entro la fine dell’anno in corso. Lo studio legale incaricato dall’ente promotore della BdK, la Fondazione per la Formazione e la Ricerca del Pensiero Conservatore, aveva immediatamente dato alla GBV un termine per revocare tale decisione. Trascorso tale termine senza alcun risultato, si è vista così costretta ad adire le vie legali. A parlare saranno le carte bollate.

Per avere un’idea della realtà della Biblioteca del Conservatorismo bisogna ricordare che possiede circa 136.000 volumi, di cui 35,000 catalogati ed inseriti nei sistemi informatici. Fu fondata nell’anno 2000 dal giornalista Caspar von Schrenck-Notzing con la costituzione a Monaco di Baviera di una fondazione per gestire la propria biblioteca privata e l’archivio della rivista di destra conservatrice da lui diretta Criticòn, che aveva fondato insieme ad Armin Mohler.

Schrenk-Notzing ristampato da Oaks

Di Schrenk-Notzing negli anni ’60 venne tradotto in Italia da Il Borghese il saggio Lavaggio del Carattere. Le conseguenze dell’Occupazione Americana in Germania, recentemente riproposto da Oaks Editrice. Schrenk.Notzing lasciò in eredità alla fondazione che gestisce la Biblioteca, oltre i suoi 20.000 volumi, anche un milione di euro. Altri finanziamenti arrivarono per contribuire al progetto, poi, nel 2013, l’armatore amburghese Folkard Edler acquistò per 3,6 milioni di euro tramite la sua società Vebefa l’edificio adibito a uffici utilizzato dalla BdK nella Fasanenstraße di Berlino, a due passi dalle sedi della Borsa Valori e del politecnico berlinesi, trasferendo poi l’immobile alla fondazione della biblioteca. La Biblioteca si regge solo grazie al sostegno di privati, e non ha accesso ad alcun contributo pubblico.

L’arcipelago della nuova destra tedesca

La Biblioteca del Conservatorismo fa parte del diffuso e molto vivo arcipelago della Neue Rechte, la Nuova Destra tedesca, un mondo che spesso viene definito come conservatore, termine con cui del resto loro stessi spesso si tratteggiano, senza però che questo ci debba trarre in inganno. Ben poco hanno infatti a che fare sul piano dei contenuti, ed anche del procedere, con quelle che in Italia si definiscono forze conservatrici, che inevitabilmente mostrano sempre coordinate incerte, orizzonti ragionieristici ed odore di retrobottega, non certo per loro colpe, ma a causa del fatto inoppugnabile della mancanza nella nostra storia di un vero importante pensiero conservatore; non a caso tutte le nostre grandi famiglie politiche, dalla cattolica alla socialista, comprese le sue filiazioni comunista e fascista, non ebbero mai tratti ed orizzonti conservatori.

Ben altre, e di altra solidità le radici del mondo conservatore cui fa riferimento la Biblioteca del Conservatorismo.

Nel 2017, alla domanda su cosa intendesse per conservatorismo, Wolfgang Frenske rispose citando Arthur Moeller van den Bruck: “Conservatore è chi crea cose che vale la pena preservare…ciò che i conservatori ritengono degno di essere preservato non esiste affatto e deve essere ricreato ex novo. La BdK non ha però la pretesa di dettare cosa sia conservatore o meno”.

Contro il politicamente corretto

La lotta contro il politicamente corretto e l’immigrazione incontrollata sono temi spesso ricorrenti nell’attività della Biblioteca, che tiene conferenze ogni due settimane; a volte a prendere la parola sono chiamati anche esponenti del mondo politico tedesco, prevalentemente rappresentanti di AfD e CDU. Anni orsono ebbe ospite Alain De Benoist che presentò un suo libro. Temi ricorrenti la convinzione che l’uomo non sia un essere razionale, ma un essere imperfetto, un peccatore che secondo la tradizione cristiana ha bisogno di aiuto e sostegno. In una generale visone antilluminista, costante è il riferimento alla filosofia dell’antichità, al cristianesimo e al diritto naturale, in cui vedono insiti il dualismo sessuale dell’uomo, gli “ordinamenti fondamentali” come il matrimonio e la famiglia, la gerarchia sociale, ed il bisogno dell’uomo di un punto di riferimento al di fuori del proprio pensiero, di un aldilà o di valori atemporali fondati sul diritto naturale.

Il fulcro principale della Biblioteca è costituito come detto dal lascito del Fondo Schrenck-Notzing, costituito prevalentemente da opere di autori appartenuti alla Rivoluzione Conservatrice tedesca: tra gli altri, libri di Hans Blüher, Arthur Moeller van den Bruck, Arnold Gehlen, Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, Carl Schmitt, Oswald Spengler e Thomas Mann. Ernst von Salomon, Friedrich Hielscher. Altri punti caratterizzanti la Biblioteca sono gli scritti del mondo controrivoluzionario dopo il 1789 e la letteratura scientifica sul pensiero conservatore. Troviamo opere di pensatori britannici come Thomas Hobbes ed Edmund Burke, e quindi di Richelieu, Louis-Ferdinand Céline, Joseph Otto Plassmann, Richard Wagner, Stefan George, i “Discorsi alla nazione tedesca” di Johann Gottlieb Fichte, Hermann Löns e degli autori esoterici ed etnicisti Erich e Mathilde Ludendorff.

Nel 2012 la BdK ha poi curato una collezione speciale su temi legati al movimento per il diritto alla vita, come la protezione della vita, la bioetica e la politica familiare.

Questo episodio che ha ora colpito la Biblioteca è l’ultimo di una lunga serie di limitazione della libertà di pensiero ed espressione in Germania, fenomeno questo che sta assumendo un ritmo dalle frequenze sempre crescenti, e rende bene l’idea di come in quel paese libri, saggi, discorsi e conferenze sgraditi possano ormai con facilità cadere vittime della cancel culture. Questa “cultura della cancellazione” è uno dei fenomeni più deplorevoli dell’attuale panorama tedesco e purtroppo non solo tedesco: essa sabota la diffusione di opinioni e idee o, quando non riesce ad impedirla, la rende notevolmente più difficile attraverso il silenzio o un’intenzionale indifferenza. L’obiettivo è sempre quello di privare di “visibilità” i contributi scomodi al dibattito pubblico.

Ray Bradbury in “Fahrenheit 451” aveva immaginato vigili del fuoco incaricati di bruciare sistematicamente i libri per cancellarli dalla memoria collettiva. Ora, come lamenta Wolfgang Fenske

“… i nostri libri non vengono bruciati, ma cancellati. Nell’era digitale le conseguenze sono simili”.

Antonio Chimisso Antonio Chimisso su Barbadillo.it