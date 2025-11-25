Nelle ore in cui in tanti discutono, con più o meno competenza, i punti del piano Trump per fine della guerra in Ucraina, sarà utile meditare e forse leggere ad voce alta al primo gelo le parole di Geminello Alvi:

“Questa guerra a Oriente, di cui tutti si sono dati il tono di sapere tutto, facendo il tifo; come se quei cadaveri esplosi in ecatombe di droni non fossero a centinaia di migliaia veri. Il male è questo: che tutti si permettano d’elencare complotti, torti senz’avere diari di viaggio, parlare il russo, ripensare i Vangeli”.

Ecco allora che il suo L’Italia e l’anima dell’Oriente (La nave di Teseo) acquista ulteriore importanza. Non solo per la consueta prosa poetica, eterica, inaudita per chi è oramai assuefatto ad una povera lingua del Sì diminuita in virtù da scuola, tv e giornalismo, ma per i contenuti stessi. Perché è diario di viaggio, ripensamento dei Vangeli, compresi quelli non scritti, e l’uomo che lo firma, come dimostrano tanti suoi libri precedenti, sa parlare il russo e conosce bene quel mondo così diverso dall’Europa occidentale ma complementare.

L’opera non è del tutto inedita, trattandosi di un versione accresciuta e rivista de Ai padri perdòno, uscito nel 2003 per Mondadori. Il nuovo titolo ci sembra un palese omaggio a L’Europa e l’anima dell’Oriente, ispiratissimo e dunque abbastanza ignorato saggio scritto da Walter Schubart negli anni ‘30, voluto in traduzione italiana da Adriano Olivetti per le sue Edizioni di Comunità appena terminato il secondo conflitto mondiale.

Schubart sapeva ad esempio che quando si scontrano civiltà, è perché lo scontro ha origine nell’altrove metafisico. Ecco perché parlamdo della guerra, al di là del tifo da stadio, bisogna ripensare i Vangeli.

E amare il nemico, che non significa fingerlo amico, semmai provare a metamorfosare la propria inimicizia, che rimane uno dei pochi poteri in nostro possesso. Ma soprattutto perdonare.

Il perdono, perché in fondo “tutto si dà la mano” poetava il triestino, dunque italiano orientale, Giorgio Saba. Il perdono rimane al centro dell’opera di Alvi, con suo significato occulto. La prima edizione nacque infatti come testo d’occasione per il Giubileo del 2000. Pur essendo da sempre critico con la chiesa di Roma e il neoguelfismo, Alvi coglie l’originario senso trasfigurante del giubileo come remissione dei peccati, come perdono perché ognuno fa la sua parte, tenendosi tutti per mano.

Allora il diario di viaggio parte dall’esausta Roma dei fine ‘90, “svendita di fine stagione, che si profonde ma non mantiene”), parecchio temporeggia lungo la marina adriatica e Ancona, passa sulla costa dalmatica e poi via verso est: San Pietroburgo, Kalilingrado e la marina baltica, Istanbul (che però Alvi chiama col nome romano-bizantino di Costantinopoli), nel “vagare elettrico” di Mosca, infine nel Caucaso, prima del ritorno a Roma a chiudere il cerchio. Il vagare suo è infatti sempre circolare, come la goccia d’acqua tende sempre alla forma sferica.

Il diario di viaggio è soprattutto di incontri, perché è nell’altro che incontriamo il nostro io, e grazie all’altro possiamo esercitar perdono, dar la mano o afferrare quella data: anziani amici, alcuni noti (Montanelli, Zanetti), biologa russa in pensione, ex generale sovietico che insegna arte marziale, autista caucasico pronto a rubacchiare ma anche a commuovere. E infine i morti. Ai quali dobbiamo perdonare i peccati compiuti da incarnati e che da lassù debbono perdonare gli incarnati attuali che noi siamo.

Questo sì che sarebbe un bel modo di pensare un piano di pace: partire da un assurdo, ineconomico, grauito, aristocratico, eroico gesto di perdono.

Perché tutto si dia la mano.

*Geminello Alvi,L’Italia e l’anima dell’Oriente (La nave di Teseo)

Luca negri Luca negri su Barbadillo.it