“Commerciante chi cerca di contentare i gusti dei clienti,

maestro chi cerca di contraddirli e mutarli”

(Don Lorenzo Milani)

La conversione della conoscenza verso una scienza dei sensi, della cultura orale e delle opere di misericordia, sviluppando l’immensa portata della “casa comune”, porta a un cambiamento radicale della politica, che ha bisogno di politici controcorrente e non di commercianti a caccia di voti.

Giorgio La PIra e Papa Paolo VI avevano definito la politica come “la più alta forma di carità”, ma a quali condizioni?

L’etica di governo

Per essere una suprema forma di carità occorrono almeno tre requisiti:

1) Fare leggi che rispettino le costanti universali della natura, cioè:

a) ostacolare con ogni mezzo quell’eccesso di profitto che usura e consuma gli esseri viventi (umani, animali, vegetali) e la loro possibilità di moltiplicare la vita;

b) onorare le regole della e comunità di esseri animati inanimati;

c) difendere il proprio popolo da interessi dannosi per gli esseri viventi e l’ambiente.

2) Proteggere i deboli, in particolare le donne, gli uomini di umile condizione e i contadini, rimettendo in vigore e allargando i privilegia pauperum.

3) Praticare l’arte della pace nell’aiutare ciascuno a trovare il proprio posto e mettere in comunicazione tutti, ciascuno col suo potere, per il bene comune. Come i bambini si tranquillizzano e crescono quando scoprono i limiti, così noi stiamo in pace quando il potere pubblico ci fa rispettare i confini del nostro potere.

“Oh quanto è più senno a stare basso, che volere soprastare gli altri! E’ manco pericolo all’anima e al corpo. Se gli uomini grandi e ricchi fussino savi, e’ fuggirebbono el volere dominare quello che à essere comune a ogniuno, perché si tiene con troppo grande odio, e che si stessino con la loro ricchezza, e stare contenti al bene comune e farsi grande nelle mercanzie e nello onesto vivere da cristiani e dare molti guadagni a’ poveri di Dio e amare la su patria con tutto cuore” (42).

Con l’inizio dell’industrializzazione gli Stati hanno svolto sempre meno il compito di incentivare la solidarietà: l’attuale disastro ecologico non è soltanto la prova della sopraffazione del mercato lasciato a se stesso, ma anche dell’abdicazione della politica.

Il materialismo storico ha fondato il galateo delle società moderne sullo “spontaneo” egoismo degli individui, ma il vero progresso è invece lo sviluppo morale e spirituale dei popoli in simbiosi della natura. Compito della politica è guidare in questa direzione.

L’autorità della creazione

Vedere nella creazione un’autorità morale capovolge il modo di ridurre la natura a calcolo e strumento. L’osservazione della terra con bramosia ha prodotto una realtà adulterata, cominciata nella mente. Cambiare questo processo conoscitivo ha diversi presupposti:

1) la cura delle ferite della natura è un terreno ecumenico della coscienza, che non viola alcuna teologia religiosa;

2) ristabilire il primato dell’etica al vertice della politica, della scienza e dell’economia;

3) lanciare l’umanità verso nuovi traguardi, passare dalla guerra contro la terra alla pace, invertendo la direzione del lavoro umano;

4) seguendo la Laudato si, riportare d’attualità l’intera tradizione antica della dottrina sociale della Chiesa, dalle limitazioni del prestito con interesse alla promozione delle economie domestiche, curtensi e di vicinato e individuare gradualmente un limite di profitto moralmente ammissibile, oltre il quale si passa al reato di usura, con la possibilità che alcune attività industriali /in questa categoria.

Ci troviamo davanti a una nuova realtà, caratterizzata da inediti “stati di necessità” morale, giuridica e materiale. La gabbia che avvolge gli Stati, espropriati delle loro sovranità con gli accordi internazionali, può essere riaperta con la ricostruzione dei nuovi / antichi poteri delle comunità intermedie (comuni e regioni),

La rivoluzione integrale non è la presa di un potere lontano da noi, ma lo sviluppo di poteri che sono già in noi, anche se li trascuriamo, perché ipnotizzati dai grandi numeri, e perché ci riteniamo incapace di un cammino spirituale che passa anche dalla rinuncia alle cose inutili.

(42), Luca Landucci (1436-1516), Diario fiorentino, Sansoni, 1985, pag. 317