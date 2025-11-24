Giornalista di razza, formatosi alla scuola del padre, Edoardo, e della madre Matilde Serao, fondatori del quotidiano Il Mattino di Napoli, nel 1931 Carlo Scarfoglio (1887 – 1970) è invitato da Olga Davidovna Kameneva, sorella di Lev Trockij e titolare dell’Istituto Panrusso per le Relazioni Internazionali, a Mosca.

Scrittore poliedrico, Carlo Scarfoglio cresce nel solco del conservatorismo liberale d’ispirazione crociana che – come osserva Giuseppe Prezzolini – nello sforzo di conciliare l’anarchia dello spirito col rispetto della legge. si è rivelato alla fine una chimera in un Paese come il nostro, segnato dalla vocazione autoritaria.

Addio Firenze, dasvidania Mosca

Costretto nel 1928 ad abbandonare la direzione del quotidiano fiorentino La Nazione per un alterco con Alessandro Pavolini, astro nascente del fascismo toscano, Scarfoglio coglie l’ opportunità del viaggio nella patria dei Soviet. Nel diario redatto in quella circostanza, riedito col titolo Nella Russia di Stalin, a cura di Paolo Mathlouthi, lo scrittore avverte l’urgenza di mescolarsi tra la gente per cogliere, “sotto uno svavillio di bandiere purpuree”, l’anima del popolo russo, nuova e tuttavia immemorabile, che celebra le sue liturgie e officia i propri culti all’ombra dell’immagine onnipresente dell’Uomo d’Acciaio, Josip Stalin.

Davanti agli occhi dell’autore sfilano le fattorie collettive e le principali città russe: Mosca, turrita, austera e bellissima; Leningrado, la perla neoclassica affacciata sul Baltico; Kiev, che, indocile, non si rassegna al ruolo di avamposto di frontiera verso l’Europa amata e odiata.

Comunismo? Immenso e rosso

In appunti di viaggio scritti di getto, quasi camminando, Scarfoglio restituisce in una polifonia di voci, accenti e testimonianze, l’immagine a tutto tondo dell universo sovietico, “un’isola-mondo”, come la definirà Aleksandr Dugin, dove il nuovo umanesimo socialista proclama la morte dell’individualismo borghese, reificando l’idea intimamente asiatica di una società collettiva, consacrata al culto dell’ efficienza industriale, strumento per colmare il divario tecnologico tra la Russia e l’ Occidente, per farne la grande potenza che conosciamo.

Carlo Scarfoglio, Nella Russia di Stalin, Oaks Editrice, pp. 410, euro 22

Enrico Marletti Enrico Marletti su Barbadillo.it