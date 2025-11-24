Ha fatto bene Antonio Polito, nell’editoriale del Corriere della Sera dell’11 novembre u.s., “Quei

giudizi da respingere”, a criticare il generale Roberto Vannacci, che, nei suoi giudizi storici sul

fascismo, ”presenta come buone, legali, ammissibili anche le peggiori malefatte del fascismo […] Il

tentativo di renderlo accettabile, di rivalutarlo agli occhi non solo dei nostalgici, ma, quel che è

peggio, dei giovani d’oggi è colpa grave, che il governo della Repubblica italiana non può

consentire”.

Giacobini sempre e comunque

Non so cosa comporti per la Repubblica il dovere di non consentire – che fa venire in

mente la pedagogia giacobina di Stato – ma, certo, Polito ha ragione nel far rilevare l’insopportabile

ipocrisia del generale, quando non chiama le cose con il loro nome e afferma “che tutte le principali

leggi, dalla riforma elettorale del 1923 alle norme del partito unico, fino alle stesse leggi del 1938,

furono promulgate dal Re secondo le procedure”.

La monarchia, infatti, perse il referendum del 1946 proprio perché aveva assecondato l’instaurazione della dittatura, le infami leggi razziali, l’alleanza col peggior regime totalitario del XX secolo, quello nazista.





Indimenticabile Cazzullo

Tuttavia, nell’articolo di Polito, qualcosa non torna. Quando rivendica al Corriere il merito, sulla scia di Renzo De Felice, di “una rilettura del Ventennio finalmente libera dagli stereotipi dell’antifascismo di maniera”, forse dimentica che è stato proprio un corrierista doc, come Aldo Cazzullo, a riproporre quegli stereotipi nel 2022 col libro Mussolini il capobanda. Perché

dovremmo vergognarci del fascismo.

Inoltre, lo stesso Polito definisce i fascisti che marciarono su Roma: ”Uomini in armi, che nei due anni precedenti avevano dato vita a un’ondata di violenze senza precedenti, saccheggi e incendi, pestaggi e omicidi, e che proseguirono una volta preso il potere, col culmine dell’assassinio di Giacomo Matteotti”.

Memoria selettiva

Se solo questo fu il fascismo; se si ignorano la guerra civile che devastò dal 1919 al 1922 il Paese e il vasto consenso che tanta parte della società civile diede alle camicie nere; se si liquidano le realizzazioni del regime con frasi come “Mussolini ha

fatto anche cose buone” – e ci mancherebbe in 20 anni di potere assoluto! (in 40 anni di ”

potere assoluto”, che cosa ha fatto il comunista albanese Enver Hoxha?) – , è difficile liberarsi di

“revisionisti” come Vannacci, che dicono l’altra “mezza verità e non tutta la verità”.

Da Il Giornale del Piemonte della Liguria

*Professore emerito di Storia delle dottrine politiche. Università degli studi di Genova