Ha fatto bene Antonio Polito, nell’editoriale del Corriere della Sera dell’11 novembre u.s., “Quei
giudizi da respingere”, a criticare il generale Roberto Vannacci, che, nei suoi giudizi storici sul
fascismo, ”presenta come buone, legali, ammissibili anche le peggiori malefatte del fascismo […] Il
tentativo di renderlo accettabile, di rivalutarlo agli occhi non solo dei nostalgici, ma, quel che è
peggio, dei giovani d’oggi è colpa grave, che il governo della Repubblica italiana non può
consentire”.
Giacobini sempre e comunque
mente la pedagogia giacobina di Stato – ma, certo, Polito ha ragione nel far rilevare l’insopportabile
ipocrisia del generale, quando non chiama le cose con il loro nome e afferma “che tutte le principali
leggi, dalla riforma elettorale del 1923 alle norme del partito unico, fino alle stesse leggi del 1938,
furono promulgate dal Re secondo le procedure”.
Indimenticabile Cazzullo
dovremmo vergognarci del fascismo.
Memoria selettiva
fatto anche cose buone” – e ci mancherebbe in 20 anni di potere assoluto! (in 40 anni di ”
potere assoluto”, che cosa ha fatto il comunista albanese Enver Hoxha?) – , è difficile liberarsi di
“revisionisti” come Vannacci, che dicono l’altra “mezza verità e non tutta la verità”.
