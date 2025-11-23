“La prima guerra civile” (Mondadori, 228 pagine, 19 euro) dello storico Gianni Oliva si configura come un saggio importante per comprendere il dramma sociale e politico che seguì l’unificazione italiana, a partire dal 1860. L’autore affronta con rigore e profondità uno degli aspetti meno raccontati e più controversi della nostra storia: appunto, il brigantaggio post-unitario e poi la dura repressione che ne seguì, fenomeni che Oliva interpreta come una vera e propria guerra civile interna all’Italia. Ed è questo il sostanziale e grande interesse di questo volume. Certo, l’espressione ed il concetto di “guerra civile” circolavano già da tempo, specie in scritti di giusta rivendicazione storica. Adesso, Oliva conferisce corporeità storiografica a questo tema. Con un linguaggio chiaro e ben documentato, ricostruisce un periodo storico di conflitto violento tra il nascente Stato italiano e le popolazioni meridionali, mettendo in luce le radici economiche, sociali e culturali che alimentarono la ribellione dei briganti, visti spesso non solo come semplici criminali ma come espressione di un malessere profondo e di una resistenza contro un processo di unificazione imposto con metodi repressivi e talvolta crudeli. Il libro analizza dettagliatamente le azioni militari e politiche messe in atto dallo Stato per sedare la rivolta, evidenziando l’uso massiccio della forza, le leggi speciali e la presenza di un clima di terrore che segnò duramente la popolazione civile. Oliva sottolinea come questa repressione non si limitò a combattere i briganti, ma coinvolse intere comunità, provocando morti ed una profonda spaccatura sociale, storica e culturale. La definizione di prima guerra civile adottata dall’autore restituisce la complessità di questo conflitto, che non fu solo una questione di ordine pubblico ma uno scontro violento e prolungato, che coinvolse diversi attori, dalle bande di briganti agli eserciti regolari, fino alle forze politiche dell’epoca. Questo scontro, spesso trascurato dalla storiografia tradizionale, è qui riportato in primo piano per il suo valore emblematico nella formazione dello Stato italiano e delle sue contraddizioni.