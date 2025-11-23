Dopo quasi sessant’anni torna nelle librerie Giornale di uno straniero a Parigi di Curzio Malaparte, per i tipi di Adelphi. La prima edizione, in italiano, fu pubblicata nel 1966 da Vallecchi di Firenze. In Francia era stato pubblicato già mesi prima. Un volume che Malaparte scrisse in gran parte in francese, durante un suo soggiorno parigino fra il giugno 1947 e il 1949, quattordici anni dopo essere arrivato nella capitale francese, quattordici anni definiti “quattordici anni d’esilio”. L’opera è incompiuta e uscì postuma, a cura di Enrico Falqui. Quest’ultima edizione è stata curata da Michelangelo Fagotti e Monica Zanardo. Dal testo emergono le disillusioni dello scrittore, le delusioni, la solitudine, e il modo con il quale gli scrittori francesi guardavano, in pieno dopoguerra, Malaparte.

Eppure Malaparte considerava la Francia sua seconda patria, lontano dalla quale era stato per ben quattordici anni. Anche se in merito ai Campi Elisi disse “Non è il mio paese, non sono i miei soldati; Ma sono stato anch’io soldato francese; ho sfilato anche io sui Campi Sudici”. Il riferimento era alla prima guerra mondiale alla quale partecipò arruolandosi volontario nella Legione garibaldina (a sua volta inquadrata nella Legione sraniera). Sciolta la Legione tornò a Prato, superò gli esami di licenza liceale e subito si arruolò nella Brigata cacciatori delle alpi. Combattè in prima linea e proprio lì, fra un bombardamento e l’altro l’iprite gli compromise la salute dei polmoni. A guerra finita aderì ai Fasci di combattimento, fondò riviste e partecipò ai dibattiti politici del tempo. Nei primi anni Trenta pubblicò a Parigi Tecnica di un colpo di Stato. Tutto seguì rapidamente: l’allontanamento da Mussolini , il confino a Lipari, i reportage di guerra, l’enorme successo del libro Kaputt. Insomma, il mondo era cambiato e Malaparte, già per conto proprio tendenzialmente volubile, era cambiato con esso. E capisce subito la diffidenza intorno a sé da quando incontra nei caffè Camus e Mauriac. Il primo mostra incomprensione sebbene Malaparte fosse altalenante tra orgoglio e vergogna, rancore e nostalgia. Nell’atteggiamento di Mauriac, Malaparte coglie una sorta di rimprovero. Ricorda il detto di Camus: “i francesi sono degli italiani tristi” ma soprattutto rispetto all’accoglienza dice: “Mi persuado sempre più che preferisco i veri collaboratori ai falsi resistenti”.

La scrittura di Malaparte è quella sfacciata, senza peli sulla lingua, la prosa di un uomo libero che non perde tempo per attaccare i valori della nuova Italia, quella del dopoguerra: “Si è lungamente discusso se il marxismo non fosse una forma di cristianesimo. Io penso che il marxismo sia piuttosto una forma della scristianizzazione dell’uomo europeo sotto la spinta delle necessità economiche”. Insomma il libro è espressione di un io destinato alla disfatta in un’epoca che non è più la sua. Del resto, definito dalla critica “crudele e distaccato”, Malaparte non risponde, lascia che quelle definizioni pesanti continuino a circolare. Paga dazio alla luce del fatto che la guerra persa non è poi lontana e lui è uno sconfitto.

Curzio Malaparte, Giornale di uno straniero a Parigi, Adelphi ed., a cura di Michelangelo Fagotti e Monica Zanardo, pagg. 425, euro 25,00

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it