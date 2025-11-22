L’Ente del Terzo Settore di Passaggio al Bosco – associazione riconosciuta ad ogni livello e già operante nel campo della cultura – ha dato vita ad Accademia, il vasto progetto di Formazione dedicato al pensiero identitario. Un format ambizioso, messo in campo da un’equipe qualificata di scrittori e intellettuali non allineati, che parlerà a centinaia di persone e cercherà di “costruire l’avanguardia di domani”. Un circuito che unirà militanti e liberi pensatori, associazioni e circoli, movimenti e testate, centri studi e riviste: una vera e propria rete organica, il cui scopo dichiarato è gettare le basi di una contro-egemonia culturale a tutto campo, dando forma ad una lunga opera di semina e di riconquista.

Il progetto si articola in due fasi parallele e complementari:

L’accademia giovani, organizzata in 4 sessioni annuali e riservata a 30 ragazzi tra i 18 e i 28 anni – è animata da un’equipe qualificata che si pone lo scopo di preparare l’élite metapolitica di domani. Un’esperienza comunitaria fondata su interventi mirati, approfondimenti tematici e contatto con la natura.

L’accademia generale è il format itinerante e aperto a tutti: strutturato in seminari di un giorno, mira ad approfondire dei vasti ambiti tematici attraverso numerosi interventi mirati. Coinvolge oltre 100 relatori e almeno 600 partecipanti all’anno, girando l’Italia da Nord a Sud e creando una sinergia operativa tra pensatori, lettori, militanti, associazioni e realtà organizzate.

Mentre l’Accademia Giovani ha già preso il via a settembre, quella Generale verrà battezzata il 17 gennaio, con il primo incontro organizzato presso la Comunità Giovanile di Busto Arsizio. Il tema sarà “Custodire e Rifondare”, con ampio spazio alle “Linee di vetta per la riconquista identitaria”. Seguirà, il 14 febbraio, una seconda giornata in quel di Verona, presso la Domus Scaligera: “Combattere è un destino”, per “essere nel mondo, senza essere del mondo”. Si parlerà di Comunità, identità, geopolitica, storia, filosofia, spiritualità e letteratura, oltre i dogmi del “politicamente corretto” e sempre in fedeltà ad una precisa visione del mondo.

Come iscriversi: qui i form

▶️ Per Busto Arsizio (VA) il 17 gennaio:

https://forms.gle/7yoH3ZksBFNJHMsdA

▶️ Per Verona il 14 febbraio:

Redazione Redazione su Barbadillo.it