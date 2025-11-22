I pochi accademici che, in epoche diverse e a svariate latitudini, si sono cimentati nello studio del fascismo seguendo un approccio di tipo scientifico sono stati spesso sottoposti a forme di ostracismo che, poggiando sulla presunta veridicità delle accuse di simpatia verso l’oggetto d’indagine, hanno finito per radicarsi ben oltre l’ambiente universitario.

Un contributo significativo al dibattito che ruota intorno a un inquadramento teorico più complesso di quanto comunemente immaginato è disponibile negli articoli di Roger Eatwell e Stein Ugalvik Larsen, contenuti nel volume Fascism outside Europe (un po’ datato, è edito nel 2001) e ripresi dal numero 73 della rivista Trasgressioni.

L’analisi verte inizialmente sulla centralità di un’ideologia (e, allo stesso tempo, di un evento epocale per il vecchio continente), che anela alla rinascita nazionale e sociale, poggia su una filosofia in gran parte vitalista, elogia la violenza e tende a normalizzare le virtù guerresche, non senza immedesimarsi con l’ingresso delle masse nell’arena politica; è un elemento, quello della mobilitazione, rilevante insieme ai tentativi di rendere popolari la reazione e il conservatorismo.

Occorre, quindi, ridimensionare da un lato le spiegazioni che si sono soffermate troppo sulle cause del fenomeno e individuare i difetti congeniti all’universalismo della dottrina marxista, a lungo concentrata sul nesso tra regime e capitale e sull’applicazione tout court a contesti differenti di concetti fondamentalmente europei. Dall’altro bisogna riconoscere che visioni sotto molti punti di vista valide – basti pensare a quella del totalitarismo, imperniata sulla leadership carismatica, sul partito unico e sul controllo statale di tipo terroristico – si appiattiscono sovente sulle specificità dei casi italiano e tedesco.

Una volta appurato che può manifestarsi in realtà distinte, il fascismo – questa la tesi esposta – è emerso nella fase cruciale dello sviluppo delle società del ventesimo secolo, laddove si è accentuato lo squilibrio tra i fattori strutturali connaturati alla modernizzazione e al liberalismo. E’ possibile inquadrarne un nucleo centrale nelle parole-chiave che evocano la prevalenza della collettività sui diritti e sugli interessi dei singoli (da qui l’insistenza sulla tematica olistica e sulla sopravvivenza alle minacce esterne), il netto rifiuto dell’establishment e l’elaborazione del mito dell’uomo nuovo.

Anche se ogni definizione non è completamente aderente al mondo reale, la difficoltà di superare tale impasse si rivela solo apparente per gli autori, determinati nell’avallare l’idea che l’instabilità politico-sociale del periodo compreso tra le due guerre abbia costituito una delle principali forze d’innesco e soprattutto nel chiarire un aspetto dirimente: per costruire una teoria credibile in materia è necessario adoperare categorie di comparazione molto generali.

Non può essere altrimenti, considerata sia l’estrema labilità delle argomentazioni basate su un ideale negativo oppure sulle definizioni-lista, come quella di Nolte; sia l’esigenza di distinguere il fascismo dalle formazioni della destra reazionaria, ostili alle “sirene” socialmente radicali e più vicine alle elites tradizionali, agli ambienti ecclesiastici, alla monarchia e alle forze armate.

L’attenzione si sposta poi sulla competizione internazionale fra i regimi circa le modalità di diffusione fuori dall’Europa; se la vicenda dei CAUR è sintomatica di mancate convergenze e dell’inesistenza di un benché minimo sostegno a forme di coordinamento, la riluttanza degli Stati direttamente coinvolti ad accettare un controllo diretto dall’esterno dimostra che il nazionalismo non si tradusse in automatico nell’attitudine ad intraprendere un percorso comune.

Esula in buona parte dalla regola l’esempio del Giappone, impegnato nel periodo compreso tra il 1941 e il 1945 nella penetrazione dei territori ad amministrazione straniera. La “gloria sacra” di un’antica cultura e la somiglianza tra gli atti di crudeltà commessi in guerra con quelli peculiari della campagna condotta da Hitler nell’est europeo si sovrappongono, con riferimento ai livelli di comparabilità, all’influenza che il modello tedesco esercitò sul paese del Sol Levante, mascherando peraltro importanti differenze d’impostazione relative ad aspetti cruciali: partito monolitico, milizia paramilitare, figura-guida.

All’estremo opposto la carenza di condizioni preliminari decisive (unità nazionale, grado di modernizzazione, forza della classe media e ideologia votata all’espansionismo) ostacolò la nascita di fazioni autonome in Cina, che non a caso rimasero collegate a Chiang-Kai-shek, restio a condurre una lotta contro gli invasori seppur confidente nella coscrizione forzata e in una concezione dell’autorità di stampo tradizionale.

Massima attenzione è dedicata alla presa esercitata sull’amministrazione e sull’esercito indiani dal governatorato coloniale britannico, che contribuì a contrapporre gruppi, a esacerbare conflitti religiosi tra musulmani, sikh e indù e a stimolare iniziative favorevoli all’autonomia regionale e al separatismo. Le scarse opportunità di affermazione delle rivolte armate e di entità quali la Lega musulmana e l’Associazione dei Volontari Nazionali non impedirono che, tra i prigionieri di guerra all’estero, si rafforzasse l’alternativa intorno alle spiccate capacità organizzative di Subhas Chandra Bose, eminenza grigia dell’India National Army e fautore tanto dell’uguaglianza religiosa quanto tra le caste, nonchè di un’identità comune fra i soldati. Le fallimentari avventure belliche non scalfirono i suoi piani d’indipendenza, interrotti da un incidente aereo che pose tragicamente fine ai propositi di chiedere supporto all’Unione Sovietica a favore della causa della liberazione dal Regno Unito.

Tratti particolari caratterizzarono le dinamiche dell’Indocina francese, come la stipula dei patti in forza dei quali il governo di Vichy concesse al Giappone il libero accesso a porti, aeroporti e altri tipi di infrastrutture. Il consolidamento del nazionalismo conobbe un’accelerazione dopo la cessione alla Thailandia di alcune province cambogiane, poi riconquistate dalla Francia; l’epilogo della guerra rese realistici gli obiettivi di cancellare l’impronta lasciata dalla collaborazione e di stringere nel contempo accordi con gli alleati. L’esistenza di umori ostili all’imperialismo, l’opposizione alla monarchia e l’appoggio crescente al comunismo, fattori evidentemente ostativi a una significativa “apertura di credito” di segno opposto, presero piede nel Laos e nel Vietnam dove l’imperatore non riuscì, alla proclamazione della Repubblica democratica, a costituire un’alternativa credibile neppure quando tornò per assumere il governo del sud.

Possono indurre a conclusioni simili gli approfondimenti riguardanti lo sciovinismo e l’espansionismo thai, elementi tipici di una dittatura che si distinse sì per le persecuzioni razziali verso la minoranza cinese e per un’organizzazione giovanile indottrinata sul modello di quella hitleriana, ma che operò anche in un contesto paradigmatico per opportunismo, in quanto privo di un chiaro atteggiamento filo-nipponico e di un’attiva inclinazione alla lotta almeno fino all’ultimo anno del conflitto.

E’ d’altra parte controverso se sia corretto equiparare l’esperienza birmana a quella dei paesi-fantoccio della Germania nazionalsocialista: ottenuta l’indipendenza e una volta cacciati gli oppositori dal suo partito, il capo di Stato governò in modo autoritario, mutuando piuttosto il ruolo del “signore del potere”, la struttura militante della società e l’idea corporativa dal Giappone.

Il focus sull’unico esempio – quello malese – che costrinse quest’ultimo ad amministrare sotto controllo diretto, ottenendo un relativo successo nel reclutamento per i corpi volontari grazie alla minacciata alternativa di costringere gli indigeni a lavorare alla ferrovia Thailandia-Birmania in condizioni di schiavitù, prelude alla presentazione di due casi sicuramente più pregnanti.

Quello filippino si segnala per la tendenza dei circoli oligarchici a non opporre una grande resistenza, fino a distinguersi in qualità di élite maggiormente malleabile dell’area. Gli impulsi alla crescita del fascismo, tuttavia, furono pochi: nacquero prima qui che altrove le Associazioni di vicinato, strumento di spionaggio spietato allo scopo d’intimidire le popolazioni, ma la classe dirigente locale fu abile a legarsi sotto il profilo commerciale e militare agli Stati Uniti, pronti a sponsorizzare le richieste d’indipendenza politica.

Sono state individuate da molte parti evidenti somiglianze con il regime indonesiano, accreditate dalle indubbie affinità ideologiche e da un’attività propagandistica etero-diretta da Tokyo, che instillò massicce dosi di emotività; gli autori privilegiano, peraltro, una chiave di lettura un po’ diversa che associa il collaborazionismo di Sukarno a una sorta di “respingente” tra il nemico e il popolo, orientandolo verso l’istituzione di una nazione indipendente e accesamente espansionista.

Lo spostamento su altri quadranti indirizza la narrazione verso i tentativi dei tedeschi di cercare una sponda tra le popolazioni native: in quest’ottica viene interpretata l’Operazione Gran Muftì, mediante la quale Hitler cercò invano di stabilire legami in Palestina con gli arabi, interessati a fermare l’immigrazione ebraica e a combattere l’amministrazione britannica. La vicenda, speculare a quella delle prove d’infiltrazione miranti a diffondere l’estremismo di destra in ambienti sionisti, è parte di una riflessione più ampia, tesa a sottolineare che in Medio Oriente il richiamo alla “fonte d’ispirazione” fosse vivo soprattutto tra i giovani.

Se la presenza della maggior parte di quegli elementi ideologici è riscontrabile nella variante Afrikaner di origine europea e poi razzista, limitata paradossalmente nelle sue opportunità di sviluppo dalla politica nazista verso i cittadini tedeschi della Namibia e del Sudafrica che minacciò l’autonomia nazionalista, caratteristiche del tutto differenti presenta lo scenario del continente americano.

Le dittature semi-presidenziali e conservatrici che si affermarono nel sud, infatti, rimandano a esperienze di populismo radicale aderenti agli strati medio-bassi della popolazione, mentre il clientelismo delle elites trovò terreno fertile nelle classi agiate e negli ambienti militari. Le ragioni di ostacolo alla diffusione del fascismo europeo sono puntualmente enucleate nella descrizione di contesti avulsi dalla “guerra totale”, nella debolezza delle forze di sinistra, nella pervasività di una cultura cattolica che – unitamente al nativismo e al corporativismo – infuse idee sociali anti-statuali, nella considerevole distanza da concezioni autarchiche dell’economia.

Se tali regimi beneficiarono del sostegno civile e spesso di componenti tecnocratiche che funsero da suoi “sostituti funzionali”, il fascismo non ottenne visibilità neppure negli Stati Uniti, dove fu messo al bando da restrizioni governative, scontò la presenza di una molteplicità di bersagli ostili in una società altamente diversificata e fu penalizzato dall’avversione per gli oriundi italiani e tedeschi, accentuata dall’approssimarsi del conflitto mondiale.

Equiparato in maniera erronea dalle vulgate dominanti ad un monolite, al contrario il fenomeno fu sotto parecchi aspetti proteiforme e la sua “fortuna” fuori dal Vecchio continente non può essere spiegata in termini di filiazione diretta da quella realtà, così come dimostrato – tra l’altro – dai modesti risultati conseguiti da tentativi di esportazione, al tirar delle somme, sporadici e contraddittori.

Andrea Scarano Andrea Scarano su Barbadillo.it