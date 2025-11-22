Voglia, pazzia, incoscienza, allegria. I quattro moschettieri del mondo artistico di Ornella Vanoni. L’allegria alfa e omega della sua vita nella musica italiana.

Nel 1976 Vinicius de Moraes e Toquinho scrivono per lei l’album “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”: c’è la bossa nova e ci sono i testi di Antonio Carlos Jobim e Chico Buarque. Nel 2024 rilegge con Mahmood e il dj Jack Siani un brano contenuto in “Argilla” (1997, qui c’era la tromba jazz di Paolo Fresu): il brano è “Sant’Allegria”. La nuova veste afro e deep house invera il percorso, di una canzone e soprattutto di un onnipresente stato d’animo, nonostante la sofferenza di gran parte delle sue canzoni, anche di quelle dai titoli spensierati, e una voce nasale dal timbro unico ma che piega giocoforza verso la profondità. Allegria smorzata nell’ironia, domata dal disincanto, tenuta in vita dalla vita. “Sant’allegria, santo amore che vai via,/ ascoltami stasera/ Un’altra frase, mezza frase aspetterò,/ sperando che sia vera”

La frase è arrivata alle 23:00 del 21 novembre. E’ riuscita a non arrivare a Natale, come ha detto in un’apparizione a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio (gag più che apparizioni). Nasce come “cantante della mala” e muore come artista dell’ironia. Questa è stata Ornella Vanoni in quasi un secolo di scena. Perché Ornella (capita così a chi entra nell’immaginario sentimentale, di farsi antonomasia) non ha mai lasciato la scena, nemmeno quando a cantare non ce la faceva più, nemmeno quando la sagacia e la sfrontatezza delle opinioni strideva con il corpo stanco.

Ornella e Giorgio Strelher

Il viaggio di Ornella è stato un viaggio straordinario, culturalmente straordinario. Scandalo è la parola che più la connota. Per lei vale il “Vissi d’arte” di Puccini, il nodo inestricabile tra vita e arte. Le sue canzoni nascono da pezzi di vita, da incontri fatali. Scandalo e sofisticatezza mai smaccata, snobismo invidiabile, compassione e amore, l’amore passione desiderio abbandono tenacia. Elegante furfanteria. Con i furfanti delle canzoni popolari dedicate alla mala milanese debutta nella musica d’autore. La firma è di Giorgio Strehler che affidò a Fiorenzo Carpi, Gino Negri e Dario Fo la scrittura dei testi, ma nel disco c’erano testi da Bertold Brecht ( Jenny delle spelonche) e Kurt Weill. Viaggiare dentro le canzoni di Ornella è viaggiate dentro la canzone d’autore, quella che collima con la poesia, con la letteratura. Alcune tappe, alcuni autori, la voce e la forza di una sola.

Gli altri e Gino Paoli

Ivano Fossati produce per Ornella l’album “O” (1987). Tra le tracce c’è “Una notte in Italia” È una notte in Italia che vedi/ Questo taglio di luna/ Freddo come una lama qualunque/ E grande come la nostra fortuna /La fortuna di vivere adesso/ Questo tempo sbandato. Ornella interpetra una delle canzoni più belle di Fossati “La costruzione di un amore”. Paolo Conte scrive per lei “Insieme a te non ci sto più”, Bruno Lauzi traduce “L’appuntamento” da un testo portoghese e la canzone diventa l’identificativo della Vanoni. “Ho sbagliato tante volte sai/….Amore, fai presto, io non resisto/ Se tu non arrivi, non esisto/ Non esisto, non esisto”. Sergio Bardotti tra le tante scrive “Vai, Valentina” metafora disinvolta dello scarto generazionale “Oh, Valentina/Gambe lunghe per ballare/ Oh, Valentina/ E ogni ballo un grande amore/ Cocca, polpa di albicocca/ Che ti dà con tutto il cuore”.

Tenco e Califano

Due “maledetti”: di Luigi Tenco interpreta “Tu non hai capito niente” e Franco Califano, tra le altre, scrive “La musica è finita” (1967) “Ecco, la musica è finita/ Gli amici se ne vanno/E tu mi lasci sola/Più di prima/Un minuto è lungo da morire/ Se non è vissuto insieme a te” e “Una ragione di più” (1970). L’incursione nella musica contemporanea. Non solo Mahmood, anche Elodie e Ditonellapiaga chiamate a cantare con lei la nuova versione di “Ti voglio”, scritta dai New Trolls nel 1977 e parte di quello che la rivista Rolling Stone chiama il suo periodo sexy “Io ti voglio/Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio”. Senza dimenticare la struggente “Albergo a ore, scritta in italiano da Herbert Pagani dal brano francese “Les amants d’un jour” portato al successo da Edith Piaf. Tre le canzoni scritte da Cristiano Malgioglio, una è “Amico mio, amore mio” (1980). Bungaro e Pacifico scrivono per lei “Imparare ad amarsi” (2018). Con Pacifico si spinge oltre e pubblica un libro autobiografia “Vincente o perdente” che comincia con un aneddoto: un ragazzo la accompagna a casa, la prende per le spalle, la guarda negli occhi e le esclama “Ama, Ornella, ama”.

Lo ha fatto poi Ornella, per due uomini che sono state la sua musica. Oltre Strehler, più di Strehler, Gino Paoli. Vissi d’arte, ancora. Gino Paoli scrive e interpreta con Ornella in tutto ventiquattro canzoni, le più belle, le più emozionanti, le più poetiche tra cui Senza fine, Che cosa c’è. Non c’è iato tra interprete e autore: si scambiano le canzoni, le voci, la vita. Sui motori di ricerca “Senza fine” è indicata canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni. “Tu sei un attimo senza fine/Non hai ieri/Non hai domani”

Interprete e autore insieme

Autore e interprete: forse quello che più testimonia la grandezza di una cantante come Ornella Vanoni è proprio la sua capacità di restare interprete facendosi autore delle canzoni scritte da lei. Oggi che il mercato discografico confonde, spesso malamente e con pochi felici esiti, cantautorato e scrittura musicata di parole, quando cantare equivale a scrivere, la lezione di artisti come Ornella Vanoni serve a ricordare proprio questo. E pure che essere una diva vuol dire portare una corona di fiori se invitata in trasmissione il 2 novembre.

L’aneddoto citato sopra si conclude con questa frase “Chissà se per come ho vissuto gli ho risposto”. Come ha vissuto in fondo non lo sapremo mai, ma come ha cantato l’amore sicuramente.

Daniela Sessa Daniela Sessa su Barbadillo.it