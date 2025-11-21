Il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia rende omaggio a Paolo Isotta, una delle figure più autorevoli e influenti della cultura musicale italiana contemporanea, inaugurando l’Aula della Biblioteca e il Fondo a lui dedicati.La cerimonia si terrà sabato 29 novembre 2025, alle 17.30, presso la Sala Concerti dell’Ex Convento dei Gesuiti (Via Scesa del Gesù, 18).

Paolo Isotta (1950–2021), napoletano, è stato una delle voci più libere, colte e incisive della musica colta italiana. Nel 1971 ottiene la cattedra di professore straordinario al Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, avviando una carriera accademica che lo porterà poi nei Conservatori di Torino e Napoli – San Pietro a Majella, istituzione quest’ultima della quale diventerà Professore emerito.

Per oltre trent’anni critico musicale del Corriere della Sera, ha segnato profondamente il dibattito culturale nazionale con analisi originali, rigorose e di grande autorità.

Il nuovo Fondo Paolo Isotta rappresenta un nucleo bibliografico-musicale di eccezionale pregio, proveniente dalla sua biblioteca personale. Comprende partiture sinfoniche, teatrali, cameristiche e sacre, autorevoli edizioni critiche internazionali (Eulenburg, Peters, Ricordi, Durand, Universal), riduzioni canto-pianoforte, partiture tascabili e un ampio corpus di materiali di analisi.

Il repertorio abbraccia l’intera storia della musica occidentale: dal Barocco di Vivaldi, Bach, Händel, al Romanticismo di Beethoven, Brahms, Schubert, Bruckner, fino al Novecento di Mahler, Strauss, Shostakovich, e al grande teatro lirico di Verdi, Puccini, Rossini, Wagner.

Di straordinario interesse il nucleo delle annotazioni autografe del musicologo: riflessioni estetiche, osservazioni interpretative e appunti che restituiscono la profondità del suo ascolto e la sua raffinata visione critica.

In segno di riconoscimento per la sua opera, il Conservatorio intitolerà a Paolo Isotta la nuova Aula della Biblioteca, destinata alla consultazione e allo studio del Fondo, attualmente in fase avanzata di catalogazione e presto consultabile attraverso l’OPAC nazionale (SBN).

Alle ore 18.00, la cerimonia proseguirà con la prima nazionale del documentario “La Virtù dell’Elefante”, prodotto da Istituto Luce – Cinecittà e diretto da Fabio Tricarico. Il film, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco e accompagnato dalle musiche di Nazzareno Carusi, offre un ritratto intenso della figura e del pensiero di Isotta attraverso immagini, materiali d’archivio e testimonianze.Vi compaiono, in ordine di apparizione: Paolo Isotta, Peppe Barra, Giulia Ambrosio, Pietrangelo Buttafuoco, Vittorio Sgarbi, Ferruccio de Bortoli, Antonio Bassolino. Il regista sarà presente in sala.

Alle ore 18.30, concerto dell’Orchestra del Conservatorio “Torrefranca”, diretta dal M° Eliseo Castrignanò, con musiche di Nicola Antonio Manfroce, figura eminente della tradizione musicale calabrese.

Con questa iniziativa, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” celebra la grandezza intellettuale e civile di Paolo Isotta, consegnando alla comunità un’eredità di straordinario valore intellettuale, destinata a orientare e ispirare, nel tempo, il cammino di studiosi, musicisti e appassionati.

Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” – Vibo Valentia

