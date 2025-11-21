“Perché le gioie del più profondo affetto/O dei più lievi aneliti del cuore/Sono solo l’ombra della luce”. Tra tutte le opere di Franco Battiato – chiamarle canzoni è riduttivo- “L’ombra della luce” meglio compendia il mondo dell’artista siciliano. Un mondo in cui la materia ossia il corpo con tutte le sue pulsioni, sensazioni, irrisioni convive e s’intua con l’anima ossia con quell’incorporeo principio dell’essere, talamo dei sentimenti, piuma svolazzante verso il cielo. O posatasi sui margini di isole, confini lambiti non dal mare ma dalle note. E’ accaduto nelle due date (17 e 18 novembre) a Venezia, al Teatro alle Tese dell’Arsenale, nel concerto evento “Arcipelago Battiato” inserito nel ciclo dei Progetti Speciali dell’Archivio Storico della Biennale di Venezia.

Arcipelago nella dimensione duplice. Di spazio e di senso. Il palcoscenico si è frantumato in isole sonore, connesse dalle note della musica e delle canzoni di Franco Battiato, cui gli spettatori approdano percorrendo circolarmente la scena ed essendo essi stessi scena (la memoria va all’archetipo di queste operazioni metateatrali ovvero a Ronconi di “Infinities”). Lo spazio scenico (regia di Antonello Pocetti) inventa e invera l’arcipelago delle emozioni, del misticismo, dello sperimentalismo, della filosofia di Franco Battiato.

Il talento di Tadini e Marino

Si riempie delle opere in musica del Maestro Battiato arrangiate da due compositori d’eccezione Michele Tadini e Leonardo Marino (anche al pianoforte e tastiere) e cantate da Malika Ayane. Nello spettacolo avviene l’osmosi tra la concezione della composizione di Tadini, la cui ricerca musicale attraversa il rock (anche progressive), il jazz, la musica antica, la fusion e l’elettronica, e di Marino, compositore con background classico e jazz, con la ricerca sperimentale del Maestro. L’intento è dimostrare che la sperimentazione per Battiato non è stata una fase ma un continuum: non ha coperto gli anni ’70 di Fleurs o di Juke box o “L’Egitto prima delle sabbie” ma ha ipotecato anche quella che impropriamente va classificata come produzione pop. La definizione non sarebbe dispiaciuta a Battiato perché il pop, inaugurato con La voce del padrone appartiene a “una permanenza di impulsi e di desideri sempre uguali, sempre in una direzione, perché la ricerca, il gusto di scoprire il viaggio nella musica è una costante nella mia carriera” come afferma in una intervista (ora in Rai Cultura). Riuscire a racchiudere in poche righe la carriera musicale di Battiato è impossibile, più facile affidarne la sintesi a uno spettacolo come Arcipelago Battiato, una sorta di filo di Arianna che chiude dentro il luogo straordinario che è la musica di Battiato, dentro la fusione tra misticismo (c’è il sufismo e il buddhismo), letteratura, filosofia e dimensione trascendentale. L’ombra della luce, appunto, che Malika Ayane canta anche in arabo. La luce ingloba nel suo cono strumenti e musicisti: la chitarra di Flavio Virzì, le percussioni Simone Beneventi, il violino di Silvia Mandolini, il violoncello Elide Sulsenti e il polistrumentista Diego Ronzio, hanno dato vita diversa a brani da Pollution, Come un cammello in una grondaia, Inneres Auge alcuni ripresi nel 2014 in Joe Patti’s Experimental Group, il disco introvabile che è un omaggio alla musica elettronica.

Isola mistica, isola sperimentale e isola sicula formano l’arcipelago dislocato in questo spettacolo che come afferma Tadini è circolare come una danza di dervisci, riportando un topos del Maestro. Malika Ayane che cantare e legge Battiato è un’esperienza che ha la forza della necessità in uno spettacolo costruito sull’osmosi e la sperimentazione. Malika Ayane è una voce singolare. Formazione da soprano, incursioni nel jazz e nel pop, Malika Ayane con il suo timbro ora gutturale ora metallico ora black è essa stessa un arcipelago sonoro di rara eleganza.

“L’incedere felice dell’amore”

Spettacolo raffinato, l’omaggio agli ottanta anni di un artista che ha il pregio di non poter essere racchiuso in una definizione. Pietrangelo Buttafuoco, che non poteva non onorare nella Biennale da lui diretta il proprio culto per Battiato, ha dichiarato che la sua poetica “è un incedere felice dell’amore, un’idea festosa e di pienezza”, puntualizzandone anche il senso dell’abbandono mistico e religioso. Lo stesso abbandono nato come Battiato ricorda in Sequenze e frequenze, brano che ha aperto lo spettacolo “La maestra in estate ci dava/Ripetizioni nel suo cortile/Io stavo sempre seduto/Sopra un muretto a guardare il mare/Ogni tanto passava una nave”. L’ultima è intanto passata per Venezia.

Daniela Sessa Daniela Sessa su Barbadillo.it