Al bell’articolo di Pier Carlo Capozzi su Domenico Modugno vorrei aggiungere un dettaglio poco noto della vita professionale del grande cantante e attore: la partecipazione a uno dei primi sceneggiati televisivi (uscì nel 1956): L’Alfiere, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Alianello, che rappresentava la disfatta del Regno delle Due Sicilie vista dalla parte dei vinti. Il giovane Modugno interpretava Nunzio Barabba, un cantastorie che seguiva le truppe borboniche, ed era in compagnia di attori destinati a brillanti carriere, anzi in certi casi già affermati, come Aroldo Tieri, Ubaldo Lay, Nino Manfredi, Ilaria Occhini, Carlo Giuffrè, Monica Vitti; regista era l’indimenticato e indimenticabile Anton Giulio Majano.

L’Alfiere andò in onda nel 1956 e oggi è reperibile facilmente su You Tube. Purtroppo, per le rudimentali tecniche di registrazione della Tv dell’epoca, la riproduzione non è sempre nitida, però vale la pena darvi un’occhiata, non solo per la qualità del cast, ma per constatare il coraggio con cui nel 1956, in un’Italia che si preparava a celebrare il centenario della sua unificazione, la Rai mandò in onda in sei puntate uno sceneggiato ispirato al romanzo di un autore “scomodo”. La Tv di Stato dedicò nel 1980 un altro sceneggiato a un romanzo di Alianello: L’eredità della Priora, dedicato al brigantaggio postunitario in Basilicata, con la regia, ancora una volta, di Anton Giulio Majano e la grande Alida Valli nei panni della duchessa di Guarna, la Priora che dà il titolo al romanzo e alla sua riduzione televisiva. Autore delle musiche, il giovane Eugenio Bennato.

Singolarissimo personaggio, Alianello, nato nel 1902, figlio di un ufficiale del Regio Esercito, dopo un fallito tentativo di entrare all’Accademia Navale di Livorno, frustrato dalla sua miopia, studiò Lettere e insegnò nei licei prima di essere nominato ispettore centrale del ministero della Pubblica Istruzione. Non fu fascista; in gioventù collaborò al “Mondo” di Amendola, il suo romanzo L’Alfiere fu pubblicato nel 1942 da un editore eterodosso come Einaudi e, per le sue posizioni critiche sul mito risorgimentale, subì uno sguaiato attacco da parte del “Tevere”, rischiando il confino, da cui lo salvò solo il 25 luglio.

Errato sarebbe però confondere la produzione narrativa di Alianello con quella di molti neoborbonici avversi all’unità d’Italia; le sue posizioni sull’argomento rimasero sino all’ultimo ambivalenti e su questo influì forse la diversa estrazione dei genitori, entrambi di radici lucane: fedele alla memoria dell’antica dinastia il padre, proveniente da una famiglia laica e liberale la madre, Luisa Salvia. Alianello non contestava l’unità d’Italia, che considerava necessaria, ma le “guise”, come si sarebbe detto un tempo, con cui era avvenuta: la “Conquista del Sud”, per citare il titolo di un suo pamphlet del 1971 pubblicato dalla Rusconi Libri di Alfredo Cattabiani. Su questo influiva il suo cattolicesimo tradizionalista, scettico sull’idea di progresso, che aveva consolidato frequentando, adolescente a Firenze – durante uno dei tanti trasferimenti del padre ufficiale – la congregazione dei Gesuiti, la stessa che, con molto minor profitto, avrebbe frequentato l’autore di questo articolo negli anni Sessanta.

Oggi di Alianello si parla poco e anche il profilo a lui dedicato nel Dizionario biografico degli Italiani della Treccani è piuttosto riduttivo. Resta la nostalgia per un grande autore dimenticato e per un tempo in cui la Rai produceva sceneggiati, e non fiction, contribuendo anche attraverso di essi alla crescita morale e culturale degli italiani.

Enrico Nistri Enrico Nistri su Barbadillo.it