In un tempo in cui la comunicazione si è fatta ubiqua ed impoverita, dove il parlare in pubblico è spesso ridotto a performance, slogan, narcisismo vocale, Laura Suardi compie un gesto audace ed aristocratico: reintroduce la parola nel suo alveo classico, restituendole dignità, misura e profondità. Il discorso perfetto. Parlare in pubblico con i classici è molto più di un vademecum per aspiranti oratori: è una riflessione limpida, colta e strutturata sull’arte di esprimersi con verità, efficacia e grazia. Un vero trattato di formazione intellettuale e civile. Con stile sobrio, ma mai piatto, Suardi si colloca nella nobile tradizione dei retori-filosofi: da Isocrate a Quintiliano, da Cicerone a Vico, da Newman a Perelman. Lungi dal proporre una mera tecnica persuasiva o un compendio di trucchi per “bucare lo schermo”, l’autrice rivendica una concezione alta della parola pubblica: parlare bene non è sedurre, ma generare comprensione, tessere legami, rendere visibile il pensiero. La parola, quando è ben usata, illumina. E quando è consapevole della propria origine, quella classica, si fa strumento di rigenerazione culturale. Il testo si articola in sezioni tematiche, ciascuna dedicata ad un aspetto centrale della comunicazione pubblica: l’inizio e la fine del discorso, la gestione del tempo, il pathos e la chiarezza, la precisione linguistica, il ritmo, il silenzio, la relazione con l’ascoltatore. Però, l’originalità dell’impianto risiede nell’approccio: ogni nodo tecnico è illuminato da riferimenti alla grande letteratura del discorso, antica e moderna. Cicerone, Quintiliano, Tacito, ma anche John e Robert Kennedy, Antonio Scurati, Barack e Michelle Obama: i classici, da Laura Suardi, non sono mai citati come autorità polverose, ma riscoperti come interlocutori viventi, modelli di lucidità, misura e audacia verbale. L’autrice costruisce così un ponte tra l’antico ed il contemporaneo, tra la retorica come ars e la parola come gesto morale. La sua tesi implicita, ma coerente lungo tutto il testo, è che la parola pubblica, per essere credibile, deve essere preceduta da una formazione interiore: l’oratore non deve solo saper parlare, ma saper pensare, ascoltare, rispettare. Parlare bene, allora, è anche esercizio spirituale: richiede disciplina, memoria, dominio del corpo, cura del silenzio, e, soprattutto, responsabilità. È un’etica, prima ancora che un’estetica.

Il silenzio retorico

Tra le pagine più riuscite del libro, spiccano quelle dedicate al “silenzio retorico”: lì dove il discorso si sospende, non per difetto, ma per eccesso di densità, di rispetto, di verità. Il silenzio, insegnano i classici e ricorda Suardi, è la soglia del dire autentico. Così come l’attacco del discorso, quel momento decisivo in cui si cattura l’attenzione, è trattato con finezza ed intelligenza, attraverso esempi storici memorabili: il famoso incipit di Pericle nell’orazione funebre, l’ironia sferzante di Churchill, la delicatezza vigorosa di Martin Luther King. L’approccio di Suardi è sempre duplice: filologico e attuale, teorico e pratico. Per ogni capitolo, l’autrice fornisce strumenti, esercizi, riflessioni che rendono il libro prezioso non solo per studiosi, docenti, formatori, ma anche per avvocati, politici, studenti universitari, artisti, chiunque senta il bisogno di recuperare la centralità della parola come gesto etico e relazionale. In questo senso, Il discorso perfetto si inserisce in una linea di opere rare: quelle che non solo si leggono, ma formano, educano, spingono ad andare oltre. Il titolo, apparentemente ambizioso, è in realtà un’insegna di umiltà: il “discorso perfetto” non è quello che ottiene applausi facili, ma quello che trasmette verità, genera attenzione silenziosa, lascia una traccia nella coscienza. È perfetto, appunto, perché non mira a piacere, ma a far luce. E in tempi di parola inflazionata, Laura Suardi ci ricorda con elegante determinazione che parlare bene è non solo possibile, ma necessario. La parola, se davvero tale, è sempre un atto di civiltà.

Il discorso perfetto. Parlare in pubblico con i classici, di Laura Suardi (Autore), euro 16, Laterza

Giuseppina Capone Giuseppina Capone su Barbadillo.it