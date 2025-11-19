Dal 20 novembre 2025 al 25 gennaio 2026 il Museo della Permanente di Milano ospiterà la grande mostra dedicata a Jack Vettriano, un percorso coinvolgente tra oltre 80 opere che raccontano tutta la forza narrativa del suo stile. In mostra saranno presenti nove olii su tela, una preziosa selezione di lavori su carta museale a tiratura unica e il ciclo fotografico realizzato da Francesco Guidicini, ritrattista ufficiale del Sunday Times e autore di scatti conservati alla National Portrait Gallery di Londra. Completa l’esperienza un video esclusivo in cui Vettriano parla del suo percorso creativo.

I biglietti sono già disponibili online, sul nostro sito troverai anche il calendario delle visite guidate: assicurati subito la tua data.

Acquista ora i biglietti e prenota la tua visita guidata

Ti aspettiamo presso il Museo della Permanente di Milano dal 20 novembre fino al 25 gennaio 2026 per scoprire l’universo elegante e magnetico di Jack Vettriano.

Museo della Permanente – Milano

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Redazione Redazione su Barbadillo.it