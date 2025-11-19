Se, tra i tanti cantori del Sud del mondo, Franco Cassano è colui che ne ha messa su carta la Bibbia sociologica, e però non scevra di poetica, ossia “Il pensiero meridiano”, con il suo memorabile incipit: “Bisogna essere lenti come un vecchio treno di campagna e di contadine vestite di nero, come chi va a piedi e vede aprirsi magicamente il mondo, perché andare a piedi è sfogliare il libro e invece correre è guardarne soltanto la copertina. Bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto, sentire la stanchezza conquistare come una malinconia le membra, invidiare l’anarchia dolce di chi inventa di momento in momento la strada. Bisogna imparare a star da sé e aspettare in silenzio, ogni tanto essere felici di avere in tasca soltanto le mani”, una Bibbia sociologica e un cantore contemporaneo (le due cose sono inscindibilmente collegate, come ricorda anche Nichi Vendola nella sua commovente lettera d’addio proprio a Cassano) del Nord del mondo mancava ancora. Certo, si può pensare ad Knut Hamsun, ai grandi esploratori polari, a Vladimir Arsen’ev o a Domenico Rudatis, ma negli ultimi ’50 anni l’afflato verso le vette, i ghiacciai, la tundra, la luce artica, era un po’ venuto meno, eccezion fatta per Barry Lopez e i suoi “Sogni Artici”, in favore di un Sud certamente più accogliente, più “morbido”, anche meno individual(ista) e più “comunitario”. E però la musica – e non è un caso che si parli di musica, visto lo stretto legame di questa forma espressiva con la vita dell’autore – sembra essere un po’ cambiata grazie a “Geopoeta; nelle terre della percezione” di Davide Sapienza, edito da Meltemi solo un paio di mesi fa.

Non è facile descrivere il contenuto dei dieci capitoli del volume in questione, dedicati ciascuno a una tematica, a un viaggio o a un artista caro all’autore, complice l’idea che la scrittura avvenga con le modalità proprie di un processo naturale e complice anche la multisensorialità coinvolta e, anzi, richiesta dalla lettura (il libro contiene un QR-code che rimanda a una splendida opera di video-art di Marco Mensa, una riflessione su Brian Eno, alcune pagine autografe colorate e disegnate risalenti alla fase di stesura del testo), multisensorialità che d’altronde è inscindibile dalla percezione dell’esperienza umana, così centrale nel libro da figurare nel suo stesso titolo. Non può sfuggirne, però, in primis, il carattere pacatamente ma sostanzialmente sovversivo, presente già nello stesso Barry Lopez ma anche nell’analisi di Edward Said, che, in “Cultura e imperialismo”, ha scritto: “L’imperialismo, in fondo, è un atto di violenza geografica, per mezzo del quale non c’è angolo di mondo che non venga esplorato, tracciato su una mappa e condotto sotto controllo altrui”, citazione che figura nell’altrettanto interessante, seppur più postmoderno, “Cartografie radicali” di Lorenza Pignatti, edito anch’esso da Meltemi. La geografia, dunque, è al contempo “intimate” per Lopez, poetica per Sapienza e politica per Said, e la cosa non deve stupire.

Va precisato che con “sovversivo” qui non s’intende qualcosa di provocatorio per il puro gusto di esserlo e dissacrante a tutti i costi, al contrario: la sovversione del geopoeta è quella che incita a recuperare la sacertà della parola propria della quotidianità dei popoli indigeni, abbandonando la parola dissacrata, pubblicitaria, senza soffio vitale, a cui siamo fin troppo abituati e finanche assuefatti oggi. D’altronde, come nota Wisława Szymborska, “Solo ciò che è umano può essere davvero straniero, il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento”.

“Geopoeta; nelle terre della percezione” è quindi un libro che non cerca solo di “accendere un fuoco” in chi lo legge, un po’ banalmente, ma di “prepararlo”, anche, quasi, fisicamente, riflettendo in questa differenza, che appartiene al titolo di un racconto di Jack London tradotto dallo stesso autore e a lui molto caro, quella tra l’agire consapevole di chi, un passo alla volta, misurando le proprie forze, “passa al bosco” e l’azione sconsiderata e infeconda, seppur idealista e romantica, del Christopher McCandless di “Into the wild”.

Camilla Scarpa Camilla Scarpa su Barbadillo.it